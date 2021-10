Virpi Suutarin Kansanradio IDFAn Masters-sarjaan

Maailman arvostetuimpiin kuuluva dokumenttifestivaali IDFA on julkistanut ohjelmistonsa. Virpi Suutarin Kansanradion lisäksi mukana on myös Tuija Halttusen Näin pilvet kuolevat ja kaksi kansainvälistä yhteistyötuotantoa.

Kansainvälinen dokumenttifestivaali IDFA järjestetään Amsterdamissa 17.–28. marraskuuta. Masters-sarjaan, jossa esitetään kansainvälisesti arvostettujen, pitkän linjan elokuvatekijöiden uusia teoksia, on valittu Virpi Suutarin Kansanradio – Runonlaulajien maa (A People’s Radio – Ballads from a Wooded Country) ja kansainvälinen yhteistuotanto, Avi Mograbin Miehityksen käsikirja (The First 54 Years – An Abbreviated Manual for Military Occupation).

Suomalaista sielunmaisemaa valaiseva Kansanradio – Runonlaulajien maa oli mukana myös Oberhausenin elokuvajuhlien kansainvälisessä kilpailussa. Ensi-iltansa se sai viime maaliskuussa Tampereen elokuvajuhlilla, jossa se valittiin eurooppalaisen lyhytelokuvan yleisöpalkintoehdokkaaksi. Elokuvan kuvaa kesäisestä Suomesta siivittävät YLEn Kansanradio-ohjelmaan tulleet kuuntelijoiden soitot. Kuvien virta ja soittajien pohdinnot muodostavat keskenään dialogin ja ajoittain myös karnevalistisen kontrastin.

Suutari, yksi Suomen tunnetuimmista dokumenttiohjaajista, on ollut edustettuna IDFAssa myös 2018, jolloin hänen dokumenttinsa Yrittäjä esitettiin osana Masters-sarjaa.

Miehityksen käsikirja on Mograbin omakohtainen luento kolonialistisen hallinnon mekanismeista. Esimerkkinä hän käyttää Israelin 54-vuotista sotilaallista miehitystä palestiinalaisalueilla Länsirannalla ja Gazan alueella. Mograbi luo ironisesti täydellisen miehittäjän ohjeistuksen israelilaisten sotilaiden kertomuksiin ja arkistomateriaaliin perustuen.

Festivaalisuosikkien Best of Fests -osiossa nähdään Tuija Halttusen Näin pilvet kuolevat (How to Kill a Cloud) ja intialais-suomalainen vähemmistöyhteistyötuotanto, Sushmit Ghoshin ja Rintu Thomasin Tulella kirjoitettua (Writing with Fire).

Suomessa jo ensi-iltansa saanut Näin pilvet kuolevat on ajankohtainen ja poeettinen dokumentti tieteentekijästä, jonka tulee luoda sadetta aavikolle. Mahdottomalta vaikuttava tehtävä herättää eettisiä pohdintoja ihmisen ja muun luonnon välisestä suhteesta. Eräänlainen ympyrä sulkeutuu, sillä Halttunen oli IDFAssa pitchaamassa elokuvaa vuonna 2019. Ghoshin ja Rintun Tulella kirjoitettua kertoo puolestaan kastittomien lehdessä työskentelevien naistoimittajien tarinan. Mitä tapahtuu, kun sorretun kansanryhmän äänet saavat käyttöönsä matkapuhelimet?

Tutustu tästä IDFAn ohjelmistoon.