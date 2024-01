Vuoden 2023 katsojalukukatsaus

Vuosi 2023 oli Barbien.

Vuosi 2023 oli ensimmäinen vuosi sitten vuoden 2019, kun mitään kävijärajoituksia (ikärajoja lukuun ottamatta) ei ollut elokuvateattereissa. Vuoden kokonaiskatsojamäärä olikin 7,2 miljoonalla katsojalla tämän vuosikymmenen selvästi korkein, 24 % korkeampi kuin 2022 ja peräti 111 % vuoden 2021 lukua suurempi. Vuosien 2015–2019 kävijäkeskiarvosta jäätiin kuitenkin 15,4 %. Lipputuloissa aiempaa kalliimmat liput takasivat sen, että lipputuloilla mitattuna vuosi 2023 oli samaa luokkaa kuin ennen koronaa. Kotimaisten elokuvien katsojaosuus oli 23,4 % ja määrä vajaat 1,7 miljoonaa katsojaa.

Vuoden ylivoimaisesti suurimmaksi elokuvailmiöksi nousi 21.7.2023 ensi-iltansa saaneet Barbie ja Oppenheimer – lempinimeltään Barbenheimer. Erityisesti Greta Gerwigin ohjaama Barbie nousi valtavaksi puheenaiheeksi ja rikkoi lukuisia ennätyksiä keräten yli 680 000 katsojaa. 2000-luvulla vain kolme elokuvaa on kerännyt enemmän: Tuntematon sotilas (2017) ja vuosituhannen alussa ensi-iltansa saaneet Peter Jacksonin ohjaaman Taru sormusten herrasta -trilogian ensimmäinen ja kolmas osa. Kaikkien aikojen listalla (vuodesta 1972 alkaen) Barbie nousi 11. katsotuimmaksi elokuvaksi. Elokuva keräsi neljässä viikossa 500 000 katsojaa eikä hyytynyt senkään jälkeen vaan jatkoi kärkikamppailussa vielä pitkään ja top 20:ssä lähes jouluun asti keräten vielä 180 000 katsojaa lisää. Lukuisia ennätyksiä rikkoneesta Barbiesta tuli kaikkien aikojen katsotuin naisen ohjaama elokuva. Se teki vuoden parhaimman katsojatuloksen lisäksi mm. vuoden parhaimmat päivä-, viikonloppu-, viikko- ja kuukausitulokset. Lukuisista ennätyksistä huolimatta Barbie ei kerännyt avauspäivänään vuoden korkeinta katsojamäärää. Tulevien leffavisojen knopin nappasi videopeliin perustuva Emma Tammen ohjaama Five NIghts at Freddy’s. Kokonaiskatsojamäärässä ryntäyselokuva oli vuoden 17. katsotuin. 100 000 katsojan rajan se ylitti joulun jälkeisinä välipäivinä. Elokuva keräsi avauspäivänään yli neljänneksen kokonaiskatsojamäärästään ja avausviikonloppunaan lähes puolet.

Vuoden toiseksi katsotuin elokuva oli 395 000 katsojalla Barbien kanssa samana päivänä ensi-iltansa saanut Christopher Nolanin ohjaama Oppenheimer. Kolmituntinen elämäkertaelokuva Yhdysvaltain ydinaseohjelman tieteellisestä johtajasta ei välttämättä vaikuttanut etukäteen suuren yleisön jättihitiltä. Ilmiö ja nimekäs ohjaaja nostivat elokuvan kuitenkin ohi monien etukäteen jättihiteiksi veikattujen teosten. 21.7.2023 sai muuten ensi-iltansa myös Riku Haikara ja jalokiven arvoitus, joka keräsi 5 322 katsojaa ja oli vuoden 149. katsotuin.

Vuoden kolmanneksi katsotuimmaksi elokuvaksi nousi The Super Mario Bros. Movie 287 000 katsojalla. Kyseessä oli myös vuoden katsotuin animaatioelokuva. Vuoden katsotuin kotimainen oli vuosilistalla neljäs. Aki Kaurismäen Kuolleet lehdet keräsi viime vuoden puolella liki 255 000 katsojaa ja jatkaa hyvän tuloksen tekemistä edelleen. Elokuvalla onkin hyvät mahdollisuudet nousta vuoden 2023 kolmanneksi katsotuimmaksi ensi-illaksi. Viidenneksi katsotuin oli Indiana Jones and the Dial of Destiny. Suomessa keskimääräistä paremmin menestynyt viides Indiana Jones oli vuoden korkein jatko-osa. Vuosi 2023 erosikin huomattavasti edellisistä vuosista, jolloin jatko-osat ja elokuvasarjojen osat ovat hallinneet katsojalistoja. Toki Barbie ja Super Mario lukeutuvat maailman tunnetuimpiin fiktiivisiin hahmoihin, mutta tämän vuotiset hitit eivät perustuneet aiempiin elokuviin.

Kotimaisissa elokuvissa vuoden toiseksi katsotuin oli vuosilistan kuudentena oleva yhdeksäs Risto Räppääjä -elokuva Risto Räppääjä ja villi kone. Sitä seurasivat erinomaisesti kansainvälisestikin menestynyt Sisu (vuosilistalla kahdeksas) ja paljon huomiota ja katsojia kerännyt Lapua 1976 (vuosilistalla yhdeksäs).

Yhteensä viisitoista vuoden 2023 ensi-iltaa ylitti 100 000 katsojan viime vuoden puolella. Samaisen rajan tosin ovat ylittäneet vuoden 2024 ensimmäisen viikon aikana myös Vonkka, Nälkäpeli: balladi laululinnuista ja käärmeistä sekä tänään perjantaina rajan ylittävä Napoleon. Lisäksi raja ylittyi viime vuoden aikana vuoden 2022 joulukuussa ensi-iltansa saaneilta elokuvilta Saapasjalkakissa: Viimeinen toivomus ja Napapiirin sankarit 4. Vanhemmista elokuvista suurempia tasarajoja rikkoivat vuoden 2023 esityksillä Jurassic Park (1993), joka ylitti 500 000 katsojan rajan ja Hohto (1980), jolta ylittyi 200 000 katsojaa. Myös Mielensäpahoittaja Eskorttia etsimässä (2022) ylitti 200 000 katsojan rajan.

Vuoden 2023 katsojalukulista löytyy linkin takaa. Myös kaikkien aikojen lista ja suurimpien kaupunkien ja maakuntien kokonaiskatsojaluvut on päivitetty. Alla viime vuoden 20 katsotuinta elokuvaa sekä 20 katsotuinta kotimaista. Juttu jatkuu top 20-listojen jälkeen.

Viime vuoden 20 katsotuinta elokuvaa

Elokuva Katsojat vuonna 2023 Kokonaiskatsojaluku Ensi-ilta Ohjaaja Tuotantomaa Levittäjä IMDb Elonet 1 Barbie 680 180 680 180 21.7.2023 Greta Gerwig US / GB WB FI IMDb Elonet 2 Oppenheimer 395 321 395 321 21.7.2023 Christopher Nolan US / GB Finnkino FI IMDb Elonet 3 The Super Mario Bros. Movie 286 546 286 546 6.4.2023 Michael Jelenic, Aaron Horvath US / JP Finnkino FI IMDb Elonet 4 Kuolleet lehdet 254 718 254 718 15.9.2023 Aki Kaurismäki FI / DE B-Plan IMDb Elonet 5 Indiana Jones and the Dial of Destiny 229 506 229 506 28.6.2023 James Mangold US WDS FI IMDb Elonet 6 Risto Räppääjä ja villi kone 205 475 205 475 17.2.2023 Maria Sid FI Nordisk FI IMDb Elonet 7 Avatar: The Way of Water 199 814 358 362 14.12.2022 James Cameron US WDS FI IMDb Elonet 8 Sisu 182 771 182 771 27.1.2023 Jalmari Helander FI Nordisk FI IMDb Elonet 9 Lapua 1976 171 549 171 549 1.9.2023 Toni Kurkimäki FI Finnkino FI IMDb Elonet 10 Saapasjalkakissa: Viimeinen toivomus 169 445 215 492 23.12.2022 Januel Mercado, Joel Crawford US Finnkino FI IMDb Elonet 11 Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One 139 341 139 341 12.7.2023 Christopher McQuarrie US Finnkino FI IMDb Elonet 12 Ryhmä Hau: Mahtielokuva 113 062 113 062 6.10.2023 Cal Brunker US / CA Finnkino FI IMDb Elonet 13 Elemental 111 813 111 813 7.7.2023 Peter Sohn US WDS FI IMDb Elonet 14 Guardians of the Galaxy Vol. 3 110 880 110 880 3.5.2023 James Gunn US WDS FI IMDb Elonet 15 Pieni merenneito 108 258 108 258 25.5.2023 Rob Marshall US WDS FI IMDb Elonet 16 Fast & Furious X 104 298 104 298 17.5.2023 Louis Leterrier US Finnkino FI IMDb Elonet 17 Five Nights at Freddy’s 100 136 100 136 27.10.2023 Emma Tammi US Finnkino FI IMDb Elonet 18 Nälkäpeli: Balladi laululinnuista ja käärmeistä 96 456 96 456 17.11.2023 Francis Lawrence US Nordisk FI IMDb Elonet 19 Napoleon 95 327 95 327 22.11.2023 Ridley Scott US SF FI IMDb Elonet 20 Vonkka 85 933 85 933 8.12.2023 Paul King US / GB WB FI IMDb

Vuoden 20 katsotuinta kotimaista

Elokuva Katsojat vuonna 2023 Kokonaiskatsojaluku Ensi-ilta Ohjaaja Tuotantomaa Levittäjä 1 Kuolleet lehdet 254 718 254 718 15.9.2023 Aki Kaurismäki FI / DE B-Plan 2 Risto Räppääjä ja villi kone 205 475 205 475 17.2.2023 Maria Sid FI Nordisk FI 3 Sisu 182 771 182 771 27.1.2023 Jalmari Helander FI Nordisk FI 4 Lapua 1976 171 549 171 549 1.9.2023 Toni Kurkimäki FI Finnkino FI 5 Napapiirin sankarit 4 76 106 126 084 23.12.2022 Juha Wuolijoki FI SF FI 6 Kiljuset! 69 680 91 430 28.12.2022 Reetta Huhtanen FI Nordisk FI 7 Pertsa ja Kilu – Faaraon sormus 68 464 68 464 20.1.2023 Taavi Vartia FI Finnkino FI 8 Hamsterit 60 994 62 602 4.1.2023 Markku Pölönen FI Nordisk FI 9 Skimbagirls 60 897 60 897 10.2.2023 Marja Pyykkö FI Nordisk FI 10 Antero Varovainen ja onnenkivi 54 251 54 251 13.10.2023 Arto Halonen FI / LV Nordisk FI 11 Syke-elokuva: Särkynyt sydän 47 754 47 754 25.12.2023 Taavi Vartia FI Finnkino FI 12 Muumipeikko ja pyrstötähti 40 614 40 783 15.9.2023 Markus Bäckman, Hiroshi Saitô, Carla Rindell FI SF FI 13 Spede 37 803 37 803 29.9.2023 Aleksi Delikouras FI Nordisk FI 14 Koputus 34 386 34 386 22.2.2023 Max Seeck, Joonas Pajunen FI Nordisk FI 15 Mummola 31 878 31 878 10.11.2023 Tia Kouvo FI / SE Aurora 16 Jope ite 21 653 21 653 10.2.2023 Marko Talli FI SF FI 17 Michael Monroe -dokumenttielokuva 18 629 18 629 29.9.2023 Patrik Sigmundt, Jussi Lehtomäki, Pete Eklund FI Finnkino FI 18 Pelle Hermanni ja hypnotisoija 17 103 17 103 22.12.2023 Timo Koivusalo FI Aurora 19 Järjettömän paska idea 17 086 17 086 13.1.2023 Pamela Tola FI Aurora 20 Valoa valoa valoa 15 852 15 852 13.10.2023 Inari Niemi FI Nordisk FI

Paikalliset menestykset

Maakuntakohtaisesti katsottuna Barbie oli Etelä-Pohjanmaata lukuun ottamatta vuoden katsotuin elokuva koko Suomessa. Erityisen suosittu Barbie oli kuitenkin isoissa kaupungeissa. Uudellamaalla elokuva keräsi yli 290 000 katsojaa, joista lähes 255 000 pääkaupunkiseudulla, ja onkin noussut maakunnan kaikkien aikojen kolmanneksi katsotuimmaksi elokuvaksi. Myös Varsinais-Suomessa elokuva on kokonaislistalla kolmantena. Oulun hallitsemalla Pohjois-Pohjanmaalla elokuva on noussut neljänneksi ja Pirkanmaalla, johon mm. Tampere kuuluu, elokuva on kaikkien aikojen viidenneksi katsotuin.

Vuoden 2023 paikallisia menestyksiä huomioitaessa täysin ohittamaton elokuva oli kuitenkin Toni Kurkimäen ohjaama Lapua 1976. Syyskuun ensimmäisenä päivänä ensi-iltansa saanut ilman elokuvasäätiön tuotantotukea valmistunut Lapuan patruunatehtaan räjähdyksestä kertova elokuva syrjäytti Barbien viikkolistan kärjestä ja nousi hitiksi koko Suomessa. Kotimaakunnassaan Etelä-Pohjanmaalla elokuva nousi aivan valtavaksi ilmiöksi. Se on kerännyt siellä lähes 58 000 katsojaa ja noussut maakunnan kaikkien aikojen ylivoimaisesti katsotuimmaksi elokuvaksi selvällä erolla Talvisotaan (1989). Lapua 1976 keräsi 3,5-kertaisen määrän katsojia vuoden toiseksi katsotuimpaan elokuvaan Barbieen nähden. Barbien kokonaiskatsojamäärää 3,5-kerrointa vertailukohtana käyttäen voi yksinkertaistaen arvioida minkälainen hitti elokuva paikallisesti oli. Koko maan vuosilistalla Lapua 1976 oli vuoden yhdeksänneksi katsotuin ja neljänneksi katsotuin kotimainen elokuva.

Paikallisuus näkyi myös monien muiden elokuvien osalta. Aki Kaurismäen Kuolleet lehdet nousi ohjaajan nykyisen kotikaupungin Karkkilan kaikkien aikojen ylivoimaisesti katsotuimmaksi elokuvaksi ja keräsi reilusti yli neljänneksen kaupungin koko vuoden kokonaiskävijämäärästä.

Kuntakohtaisesti Barbie oli 72 kunnassa vuoden katsotuin elokuva. Kuolleet lehdet ja Lapua 1976 olivat katsotuimmat 18 kunnassa kumpainenkin. Risto Räppääjä ja villi kone oli katsotuin yhdeksässä ja Napapiirin sankarit 4 kahdessa paikkakunnassa. Yksittäiset kunnan katsotuimman elokuvan tittelin nappasivat Anna joen virrata, Hamsterit, Håkan Bråkan, Je’vida, Jope ite, Sisu ja The Super Mario Bros. Movie.

Maakohtainen elokuvatarjonta

Vuoden katsotuimpien elokuvien listaa katsottaessa nähdään, että vuoden suosituimmat elokuvat olivat joko yhdysvaltalaisia tai suomalaisia. Vuoden katsotuin ei-amerikkalainen tai -suomalainen elokuva oli Hayao Miyazakin ohjaama japanilais-animaatio Poika ja haikara. Loppuvuodesta ensi-iltansa saanut elokuva keräsi viime vuoden aikana 68 253 katsojaa ja nousi ohjaajan katsotuimmaksi elokuvaksi Suomessa. Miyazakin vanhempiakin elokuvia tuotiin uudelleen ohjelmistoon ja osa niistä ylsi viikonloppulistojen top 20:een.

Ylistäviä arvosteluja kerännyt Aftersun oli brittiläis-yhdysvaltalainen yhteistuotanto. Se oli vuoden 43 katsotuin elokuva vajaalla 40 000 katsojalla. Irlantilainen pääosin iirinkielinen Hiljainen tyttö oli 58 katsotuin 27 000 katsojalla.

Muuta kuin yhdysvaltalaista ja suomalaista elokuvatarjontaa nimikekohtaisesti kyllä oli – ensi-illoista 105 elokuvan eli 47 %:n päätuottajamaa oli muu kuin USA tai Suomi. Luku laskee 86:een, jos myös Iso-Britannia, Kanada ja Australia rajataan ulos. Suhteellinen osuus on samaa luokkaa, kun tarkastellaan kokonaistarjontaa.

Suuresta nimikemäärästä huolimatta näytöksiä oli ei-englannin- tai -suomenkielisillä elokuvilla keskimäärin vähemmän ja niissä keskimääräistä vähemmän katsojia. Maantieteellisesti katsottuna monipuolista tarjontaa oli suhteellisesti varsin hyvin koko maassa. Toki nimikekohtaisesti suuremmissa kaupungeissa oli tarjontaa enemmän, mutta tämä koski myös englannin- ja suomenkielisiä elokuvia.

Päivä- ja kuukausivertailua

Päivän katsotuimman elokuvan titteli meni vuoden aikana peräti 65 eri elokuvalle. Näistä kymmenen oli kotimaisia. Eniten ykköspäiviä kertyi Barbielle – peräti 43 kappaletta. Yli kahteenkymmeneen ykköspäivään ylsivät Risto Räppääjä ja villi kone (28), The Super Mario Bros. Movie (26), Kuolleet lehdet (26), Avatar: The Way of Water (24) ja Pieni merenneito (22).

Viisitoista eri elokuvaa oli katsotuin tasan yhtenä päivänä vuonna 2023. Näistä yllättävimmästä päästä olivat juhannusaattona, jolloin elokuvateatterit ovat pääosin kiinni, 21 katsojalla ykköspaikan napannut Jack Witikan ohjaama Iloinen Linnanmäki (1960) ja marraskuussa pikkujoulukauden keskellä päiväksi katsotuimmaksi noussut Saara Cantellin Sisarukset. Yksittäisen päivän katsotuimmaksi nousivat myös uusintaesityksissä ollut James Cameronin Titanic (1997) sekä jokainen Peter Jacksonin ohjaaman Taru sormusten herrasta -trilogian osa (2001–2003).

Vuoden toiseksi katsotuimmalle elokuvalle Oppenheimerille ei sen sijaan irronnut ensimmäistäkään päivän katsotuimman elokuvan merkintää. Kakkossijoja kertyikin sitten peräti 42 kappaletta –elokuva oli yhtäjaksoisesti toisena 21.7.–31.8. Barbien perässä.

Vuoden kokonaiskatsojatulos oli siis 15 % alhaisempi kuin koronaa edeltävinä viitenä vuotena. Viimeksi vähemmän katsojia vuositasolla on ollut vuonna 2011. Kuukausitasolla menestyksiä kuitenkin oli. Heinäkuussa käytiin elokuvissa yli 908 000 kertaa. Se oli vuoden korkein kuukausitulos ja tilastoidun historian paras heinäkuun tulos koskaan. Barbien ja Oppenheimerin lisäksi heinäkuussa sai ensi-iltansa myös yli 100 000 katsojaa keränneet Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One ja Elemental. Lisäksi vuoden viidenneksi katsotuin elokuva Indiana Jones and the Dial of Destiny sai ensi-iltansa aivan kesäkuun lopussa. Myös elokuussa käytiin hyvin elokuvissa ja kuu nousikin kaikkien aikojen neljänneksi parhaaksi elokuun tulokseksi. Aiempiin vuosiin verrattuna heikoimmin meni maaliskuussa ja vuoden kahtena viimeisenä kuukautena. Pienin katsojamäärä tosin nähtiin kesäkuussa, mutta juhannus ja sitä edeltävä aika on perinteisesti ollut hiljaista aikaa elokuvissakäynnille.

Kotimaisten elokuvien osalta vuosi näytti täysin erilaiselta kuukausitasolla. Vuosi alkoi hyvillä tammikuun ja helmikuun kokonaistuloksilla. Joulun 2022 hitit Napapiirin sankarit 4 ja Kiljuset! keräsivät katsojia vielä tammikuussa. Katsojakertymää kartuttivat myös alkuvuonna ensi-illassa olleet Risto Räppääjä ja villi kone, Sisu sekä myös vuoden kymmenen katsotuimman kotimaisen joukkoon yltäneet Pertsa ja Kilu – Faaraon sormus, Hamsterit ja Skimbagirls. Huhtikuussa kotimaisten uusien fiktio ensi-iltaelokuvien osalta hiljeni totaalisesti. Hiljaiseloa jatkui syyskuun alkuun, jolloin Lapua 1976 saapui teattereihin. Sen ja Kuolleiden lehtien ensi-illan ansiosta syyskuu nousikin vuoden kolmanneksi parhaimmaksi kuukaudeksi kotimaisten elokuvien katsojaluvun osalta ja kaikkien aikojen kolmanneksi parhaimmaksi syyskuuksi ylipäätään. Loppuvuosi oli täynnä kotimaisia ensi-iltoja. Suuria menestyksiä ei kuitenkaan enää tullut. Vuoden yhdeksästä katsotuimmasta kotimaisesta seitsemän sai ensi-iltansa joko tammi- tai helmikuussa tai vuoden 2022 joulukuussa. Tosin joulun jälkeen ensi-iltansa saanut Syke-elokuva: Särkynyt sydän ehti kerätä vuoden viimeisinä päivänä 47 800 katsojaa ja hyvä tahti on jatkunut tämän vuoden alkupäivinäkin.

Paljon ensi-iltoja ja muita näytöksiä

Vuonna 2023 ensi-iltaan tai vähintään rajoitettuun ensi-iltaan tai yksittäisiin pistonäytöksiin tuli yli 330 aiemmin levityksessä näkemätöntä elokuvaa. Näistä kattavaa levitystä niin maantieteellisesti kuin ajallisestikin saaneita ja näin ollen ensi-illaksi laskettavia oli 225. Kotimaisia ensi-iltoja oli 48, joista kahdeksan oli vähemmistöyhteistuotantoja. Kotimaisista ensi-illoista 14 oli dokumentteja, joista yksi vähemmistöyhteistuotanto ja 34 fiktioita, joista seitsemän vähemmistöyhteistuotantoja. Lisäksi rajoitetussa levityksessä esitettiin kahdeksaa uutta suomalaista pitkää elokuvaa ja festivaaleilla vielä lukuisia muita. Hiroshi Saitôn ohjaaman japanilais-alankomaalaisen Muumipeikko ja pyrstötähti (1992) -animaation uusi versio laskettiin poikkeuksellisesti kotimaiseksi ensi-illaksi.

Yhteensä ohjelmistossa oli vuoden 2023 aikana lähes 780 eri elokuvaa. Luku ei sisällä festivaaleilla ja Kansallinen audiovisuaalisen instituutin esityksissä esitettyjä satoja muita elokuvia.

Vanhemmista elokuvista eniten katsojia keräsi 25-vuotisjuhlajulkaisun saanut Titanic (1997). Tilastoidun historian katsotuin elokuva kartutti kokonaiskatsojalukuaan lähes 22 000 katsojalla Yhteensä elokuvan on nähnyt jo 1,14 miljoonaa katsojaa. Vuonna 2023 yhteensä 72 eri vuoden ensi-iltaelokuvia oli mahdollista nähdä elokuvateatterilevityksessä vähintään yksittäisinä pistonäytöksinä. Alla lista eri vuosien ensi-iltojen katsotuimmista elokuvista vuonna 2023.