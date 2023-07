Wanha Markku ja Räkä ja Roiskis valittu Locarnoon

Sveitsiläisfestivaali järjestetään 2.–12.8.2023.

Kuva: Wanha Markku

Markus Toivon ohjaama ja käsikirjoittama dokumenttielokuva Wanha Markku esitetään Locarnon Kriitikoiden viikolla. Elokuvassa Toivo matkustaa lapsuudenkotiinsa kohtaamaan isänsä Markun, jota ei koskaan kunnolla oppinut tuntemaan. Yhdessä he rakentavat rautaista porttia keskeneräisen talon eteen samalla etsien kadonnutta yhteyttä toisiinsa.

Elokuva oli ensi-illassa alkuvuodesta DocPoint-festivaalilla Helsingissä. Tampereen elokuvajuhlilla se sai kotimaisessa kilpailussa yli 30-minuuttisten elokuvien pääpalkinnon, Kirkon mediasäätiön palkinnon sekä kuvaajalle myönnettävän Kultainen varjo -palkinnon. Toivo on tuottanut elokuvan yhdessä Kalervo Ahon kanssa. Kyseessä Jokí Productions -tuotantoyhtiön ja Aalto-yliopiston ELO:n yhteistuotanto.

Suomalainen dokumenttielokuva on ollut viime vuosina esillä Locarnossa. Viime vuonna Kriitikoiden viikolla esitettiin Susanna Helken ohjaama Armotonta menoa – hoivatyön lauluja ja sitä edellisen Tuija Halttusen Näin pilvet kuolevat.

Locarnossa ensi-illassa on myös elokuvasäätiön tukema, Teemu Nikin ohjaama lastenelokuva Räkä ja Roiskis. Ilja Rautsin, Nikin ja Jani Pösön käsikirjoittama elokuva perustuu Juice Leskisen 1990-luvulla julkaisemiin lastenkirjoihin.

Elokuvassa tavallinen hiihtoloma muuttuu seikkailuksi, kun taivaalta alkaa sataa roskaa ja kaupungin kaikki reiät katoavat. Räkä ja Roiskis selvittävät mysteerin, ja siinä samalla pelastavat maailman imeytymästä mustaan aukkoon.

Räkä ja Roiskis on Teemu Nikin kuudes pitkä fiktioelokuva. Häneltä on myöhemmin tänä vuonna tulossa ensi-iltaan myös komediaelokuva Peluri – kuolema on elävien ongelma. Räkä ja Roiskis -elokuvan ovat tuottaneet Pösö ja Ari Matikainen It’s Alive Filmsille.

Locarno Film Festival