27 Guldbagge-ehdokkuutta elokuvasäätiön tukemille elokuville

12.12.2025

Kolme suomalaisnäyttelijää ja neljä muuta suomalaistekijää on ehdolla eri kategorioissa ruotsalaiseen elokuvapalkintoon.

Kuva: Pääosakategorioissa ehdolla olevat Jessica Grabowsky ja Jakob Öhrman elokuvassa Valitut.

Ruotsalaisen Guldbagge-elokuvapalkinnon ehdokkuudet julkistettiin eilen torstaina 11.12.205. Neljä Suomen elokuvasäätiön tukemaa vähemmistöyhteistuotantoa sai ehdokkuuksia.

Tarik Salehin käsikirjoittama ja ohjaama trilleri Eagles of the Republic sai 11 ehdokkuutta, mukaan lukien parhaan elokuvan, ohjauksen ja käsikirjoituksen ehdokkuudet. Suomalainen Saara Räisänen on ehdolla parhaasta maskeerauksesta sekä tästä että elokuvasta Valitut.

Kevlarsjäl – iskunkestävä sielu

Maria Eriksson-Hechtin esikoisohjaus Kevlarsjäl – iskunkestävä sielu on ehdolla seitsemään palkintoon, niin ikään parhaan elokuvan, ohjauksen ja käsikirjoituksen. Suomalainen Mervi Junkkonen on ehdolla parhaan leikkauksen palkintoon yhdessä Robert Krantzin kanssa.

Eagles of the Republic ja Kevlarsjäl – iskunkestävä sielu ovat suomalaisen tuotantoyhtiö Bufon yhteistuottamia. Eagles of the Republicin ensi-ilta Suomessa oli 24.9.2025, ja Kevlarsjäl on tulossa elokuvateattereihin keväällä 2026.

Jon Blåhedin ohjaama historiallinen draama Valitut sai kahdeksan ehdokkuutta, joista kolme tuli suomalaisnäyttelijöille. Jessica Grabowsky on ehdolla parhaan naispääosan kategoriassa, Jakob Öhrman parhaan miesnäyttelijän ja Elina Knihtilä parhaan naissivuosan kategoriassa. Lisäksi Vilja Katramo ja Okku Rahikainen tavoittelevat parhaan lavastussuunnittelun palkintoa.

Valitut on suomalaisen Rabbit Filmsin yhteistuottama ja se oli Suomessa levityksessä viime keväänä.

Parhaan dokumenttielokuvan kategoriassa neljän ehdokkaan joukossa on Ragnhild Eknerin ohjaama Ultras. Jalkapallofaneista kertovan elokuvan suomalainen yhteistuottaja on Wacky Tie Films.

Guldbagget jaetaan 19. tammikuuta 2026.

Kaikki ehdokkaat

