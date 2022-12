Alina Tomnikov on European Shooting Star 2023

European Shooting Stars -ohjelmaan pääsee vuosittain 10 eurooppalaista näyttelijää. Ohjelma järjestetään 17.–20.2.2023 Berliinissä.

Kuva elokuvasta Järjettömän paska idea / kuvaaja: Ville Juurikkala / Helsinki-filmi

Alina Tomnikov on valittu European Film Promotionin (EFP) ohjelmaan, joka nostaa vuosittain 10 näyttelijäkykyä. Tavoitteena on edistää valittujen näyttelijöiden kansainvälistä uraa sekä nostaa esiin eurooppalaisen elokuvan lahjakkuuksia. Näyttelijöille ohjelma tarjoaa tapaamisia kansainvälisten roolittajien ja agenttien kanssa, verkostoitumista ja näkyvyyttä kansainvälisessä lehdistössä. Ohjelman kohokohtana on 20. helmikuuta 2023 Berlinalen elokuvajuhlilla järjestettävä European Shooting Stars Awards -gaala.

Monipuolinen näyttelijä Alina Tomnikov (s. 1988) tehnyt rooleja lukuisissa sarjoissa ja elokuvissa. Hänellä oli päärooli komediasarjassa Donna (2018) ja hän on tehnyt kansainvälistä uraa näyttelemällä mm. venäläisessä epookkisarjassa Ekaterina (2017–2019) sekä saksalaisessa psykologisessa draamasarjassa Funeral for a Dog (2022). Tomnikovin tähdittämä ja hänen alkuperäisideaansa perustuva lyhytelokuva Kuinka käänsin Rabobeston kylkiasentoon voitti tänä vuonna Risto Jarva -palkinnon. Parhaillaan Tomnikov nähdään Ylen Paratiisi-sarjan toisella kaudella.

European Shooting Stars -ohjelmaan Tomnikov valittiin roolistaan Pamela Tolan tulevassa elokuvassa Järjettömän paska idea (engl. The Worst Idea Ever). Elokuvassa Tomnikovin esittämä Ripe ja Noora (Iina Kuustonen) ovat paitsi elinikäisiä ystävyksiä, myös yhtiökumppaneita ja pelisuunnittelijoita peliyhtiö Krillissä. Draamakomedia kertoo vaikeasta ystävyydestä: Mitä jos liian läheinen ystävyys alkaa ahdistaa? Entä jos ystävä on valitsemassa järjettömän paskan elämänkumppanin?

”Olen otettu ja iloinen, että juuri roolini elokuvassa Järjettömän paska idea toi minut tähän ja herätti juryn kiinnostuksen. Shooting Stars on auttanut monia itsellenikin tärkeitä näyttelijöitä kansainvälisellä uralla eteenpäin, ja nyt on hienoa olla itse osana sitä ja nähdä, kuinka suomalainen elokuva kiinnostaa maailmalla”, Tomnikov iloitsee.

Valintajury kehui vuolaasti Tomnikovin sydämeenkäyvää herkkyyttä ja leikillisyyttä roolisuorituksessaan kapinallisena pelisuunnittelija Ripenä: ”Hänen hahmonsa nappaa yleisöään kauluksista ja vaatii rakastumaan häneen samalla, kun antaa ymmärtää, ettei välitä heistä lainkaan.”

Järjettömän paska idea -elokuvan tuottajia ovat Aleksi Bardy ja Anniina Leppänen Helsinki-filmiltä. Elokuvan yhteistuottaja ja levittäjä on Aurora Studios. Elokuva saa ensi-iltansa Suomessa 13.1.2023.

Vuodesta 1998 järjestetty European Shooting Stars on yksi EFP:n lippulaivoista, joka on nostanut useita näyttelijätähtiä kartalle. Näyttelijät valitaan EFP:n jäsenmaiden ehdotuksista – Suomesta ehdotuksen tekee EFP:n jäsenorganisaatio Suomen elokuvasäätiö. Lopullisen valinnan tekee vuosittain vaihtuva elokuva-alan ammattilaisista koottu jury. Tänä vuonna ehdokkaita tuli 27 maasta ja juryyn kuuluivat ohjaaja Jan Komasa (Puola), casting director Rebecca van Unen (Alankomaat), tuottaja Maria Ekerhovd (Norja), Varietyn toimittaja Leo Barraclough (Iso-Britannia) ja näyttelijä Verónica Echegui (Espanja). Edellinen suomalainen Shooting Star oli Seidi Haarla, joka osallistui ohjelmaan vuonna 2021.

European Shooting Stars