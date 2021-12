Alli Haapasalon ohjaama Tytöt tytöt tytöt kilpailee Kristallikarhusta Berlinalessa

Sundancen kilpasarjan lisäksi draamaelokuva Tytöt tytöt tytöt nähdään alkuvuodesta 2022 Berlinalen Generation-sarjassa.

Kuva: Ilkka Saastamoinen

Tytöt tytöt tytöt -elokuva saa Euroopan-ensi-iltansa helmikuussa Berlinalessa, joka on yksi maailman suurimmista elokuvafestivaaleista. Elokuva kilpailee Generation 14plus -kilpasarjassa, joka esittelee nuorista kertovia elokuvia niin nuorelle kuin laajemmallekin yleisölle. Generation 14plus -sarjassa jaetaan Crystal Bear -palkinto.

Ohjaaja Alli Haapasalo iloitsee elokuvan pääsystä kahden maailman merkittävimpiin kuuluvien elokuvajuhlien kilpasarjoihin:

”Kiitos näin kutkuttavista maailman- ja Euroopan-ensi-illoista kuuluu kaikille elokuvan upeille tekijöille ja näyttelijöille! Nuoret ovat kriittinen yleisö. Toivon että he ottavat elokuvan omakseen. Se, että Tytöt tytöt tytöt on puhutellut festivaalivalitsijoita sekä Sundancessa että Berlinalessa, antaa uskoa, että elokuvassa on universaalia kosketuspintaa. Ja kenties jotain sellaista, jolle on nyt maailmassa tilausta.”

Tyttöjen sisäiseen maailmaan johdattava Tytöt tytöt tytöt on elokuva nähdyksi tulemisen halusta ja pelosta. Pääosarooleissa nähdään Aamu Milonoff, Eleonoora Kauhanen ja Linnea Leino. He esittävät Mimmiä, Rönkköä ja Emmaa, jotka kokeilevat rajojaan ja haluavat kukin löytää sen, mitä oikeasti ovat.

Elokuvan ovat käsikirjoittaneet Ilona Ahti ja Daniela Hakulinen, ja tuottaneet Leila Lyytikäinen ja Elina Pohjola Citizen Jane Productionsille. Berlinale järjestetään 10.–20.2.2022 ja Tytöt tytöt tytöt tulee kotimaan valkokankaille huhtikuussa 2022.

