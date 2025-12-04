Arvokasta kulttuurityötä koko Suomessa – elokuvateatterien joululahjarahat tulivat tarpeeseen

Tänäkin vuonna Suomessa on käyty elokuvateattereissa yli 120 paikkakunnalla, katsomassa satoja eri elokuvia. Kotimaisten elokuvien katsojaluku lähestyy jälleen 2 miljoonaa. Kaksi uutta teatteria, Kino Kilta Turusta ja Kino Aurora Jyväskylästä, otettiin mukaan Europa Cinemas -verkostoon. Kuitenkin pilviä on elokuvateatteritoiminnan yllä.

Kuva yllä: Harald Antskog (Finlandssvensk biografkalender 2026)

Valtion avustuksella 2010-luvun alussa digitoidut elokuvateatterien laitteistot ovat vanhentumassa, eikä lisärahoitusta niiden korvaamiseen ole näköpiirissä. Kaksi vuotta sitten Eduskunta myönsi 300 000 euroa niin sanottua joululahjarahaa pienten ja keskisuurten paikkakuntien elokuvateattereiden laitehankintoihin. Nämä teatterit ovat haavoittuvassa asemassa: vaikka lipputulot riittävät toiminnan pyörittämiseen, ei kassasta välttämättä löydy varaa kymmenientuhansien eurojen laitehankintoihin.

Elokuvasäätiön esitys- ja levitystoiminnan asiantuntija Ilmari Arnkil näkee tilanteessa mahdollisuuden pelastaa elokuvateatterit tehokkaalla rahankäytöllä. ”Suomessa on tehty kauaskantoisia ja viisaita päätöksiä, kun koko maan kattava elokuvateatteriverkosto on aikanaan haluttu pelastaa. Lähes koko maassa on yhä mahdollista nähdä elokuvia tuoreeltaan, huipputason teatteritekniikalla. Tämän kulttuuri-infrastruktuurin pelastaminen ei nyt vaatisi kuin muutaman lisämiljoonan, jolla toiminta olisi turvattu taas 10–15 vuodeksi eteenpäin.”

Kysyimme kolmelta joululahjarahaa saaneelta teatterilta, mikä merkitys tuella oli ja miten vuosi on mennyt.

Ei koskaan yksin ja Karvinen hittejä Kristiinankaupungissa

Sirkka Högnäs pyörittää Kristiinankaupungissa Bio Duxia, joka pääsi Finlandssvenska biografkalenderin kanteen (kuva yllä).

Miksi haitte tukea juuri nyt? Mihin tarkoitukseen saitte tukea?

Sirkka Högnäs: Hain tukea, koska vanhan projektorin serveri hajosi. Sain nopeasti käyttöön käytetyn serverin, mutta se hajosi kahden viikon jälkeen. Sitten sain toisen käytetyn serverin, joka toimi hyvin, mutta pelkäsin koska sekin hajoaa. Sain tukea laserprojektorin hankintaan, äänilaite oli uusittu muutama vuosi sitten.

Mikä merkitys laitehankintatuella on elokuvateatterillenne?

No sillä oli aivan ratkaiseva merkitys, koska vanha projektori kuului vuokraisännälle, mutta vuokraisäntä ei ollut halukas hakemaan tukea ja ostamaan uutta. En olisi ilman tukea voinut investoida uuteen laitteeseen. Ostin sen siis itse Bio Duxin nimellä ja henkilökohtaisella kulutusluotolla.

Millaisia kulttuuripalveluita paikkakunnallanne on tarjolla? Mikä merkitys elokuvateatterillanne on paikkakunnalle?

Täällä ei ole muita säännöllisiä kulttuuripalveluita. Suomenkielinen harrastajateatteri ei ole toiminut moneen vuoteen. Alkuvuodesta voi olla ruotsinkielinen revyy. Ruotsinkielinen teatteri saattaa tulla pitämään yhden vierailunäytöksen kerran pari vuodessa. Yksittäisiä konsertteja on useita vuodessa.

Elokuvateatterilla on paljon vakioasiakkaita, jotka käyvät vähintään kymmenen kertaa vuodessa, enimmäkseen varttuneempaa väkeä. Koululaiset pääsevät joskus elokuviin, kun löytyy joku ulkopuolinen maksaja. Siitä oppilaat ja opettajat ovat olleet iloisia.

Mikä on ollut kohokohta teatterissanne tänä vuonna?

Kohokohta oli, kun teatteri sai uuden vuokrasopimuksen. Vuokraisännäksi tuli kaupunki, mikä parantaa teatterin toimintamahdollisuuksia, lämpö ja sähkö eivät enää yllättäen lopu. Elokuvista Ei koskaan yksin saavutti eniten esityksiä, peräti yhdeksän. Klaus Härö on täällä rannikolla suosittu. Itse pidin vielä enemmän hänen edellisestään, Rakkaani merikapteeni. Eniten katsojia sai Karvinen, kun kaikki koululuokat pääsivät katsomaan sen.

Mitä tulevaa ensi-iltaa odotatte erityisesti?

Chloé Zhaon Hamnet kiinnostaa itseäni. Odotan näkeväni hyviä näyttelijäsuorituksia ja hienoa draamaa. Pidin kovasti ohjaajan Nomadlandistä, joka saikin monta Oscaria.

Lähestyttäviä ja saavutettavia kulttuuritapahtumia Eurassa

Tero Vall omistaa kaksi teatteria, yhden Eurassa ja toisen Uudessakaupungissa. Euran teatteri on muutettu säätiön tuella nollaenergiakohteeksi, ja se sai joululahjarahoista tukea projektorihankintaan.

Miksi haitte tukea juuri nyt? Mihin tarkoitukseen saitte tukea?

Tero Vall: Saimme tukea uuteen elokuvaprojektoriin, vanha elokuvaprojektori oli vuosimallia 2012 ja elinkaarensa loppupäässä. Haimme tukea, koska tarkoitukseen avautui erillishaku ja tarvitsimme uuden projektorin lähiaikoina.

Mikä merkitys laitehankintatuella on elokuvateatterillenne?

Se mahdollistaa elokuvateatterin toiminnan ja sen jatkumisen.

Millaisia kulttuuripalveluita paikkakunnallanne on tarjolla? Mikä merkitys elokuvateatterillanne on paikkakunnalle?

Elokuvateatterin lisäksi mm. kirjasto, museo ja erilaisia kulttuuritapahtumia. Elokuvatetatterilla on iso merkitys paikkakunnan kulttuuritoiminnalle, tarjoten säännöllisiä laadukkaita kulttuuritapahtumia, jotka ovat helposti lähestyttäviä ja saavutettavia.

Mikä on ollut menestyselokuva teatterissanne tänä vuonna?

Cancel-elokuva

Mitä tulevaa ensi-iltaa odotatte erityisesti?

Kotimaiset elokuvat ovat meille tärkeimpiä ja niiden ensi-iltoja odotamme erityisesti, tällä hetkellä odotamme joulupäivänä ensi-iltansa saavia kotimaisia Teräsleidit, Supermarsu ja Terapia.

Kiertueteatteri tuo elokuvia pienille paikkakunnille

Jukka-Pekka Laakso on paitsi Tampereen elokuvajuhlien festivaalijohtaja, myös Pirkanmaan elokuvakeskuksen toiminnanjohtaja. Elokuvakeskus vastaa kiertueteatteri Filmipyörän toiminnasta.

Miksi haitte tukea juuri nyt? Mihin tarkoitukseen saitte tukea?

Jukka-Pekka Laakso: Filmipyörä tuo elokuvanäytöksiä pienille paikkakunnille Pirkanmaan alueella. Haimme tukea projektorin uusimiseen. Syynä oli, että vanha kone alkaa olla aika iäkäs, vaikka vielä toimiikin hyvin. Uudella mallilla toimiminen on lisäksi joustavampaa, se kun ei vaadi voimavirtaa.

Mikä merkitys laitehankintatuella on elokuvateatterillenne?

Laitehankintatuki on olennainen toiminnan kannalta. Kiertävä toiminta vie aika paljon voimavaroja, kun halutaan edes kohtuullinen korvaus työtä tekeville. Näemme, että kiertävälle toiminnalle tuki on tehokasta: esitettävien elokuvien kotimaisuusaste on erittäin suuri ja katsojia saadaan ihan kohtuullisesti verrattuna pienimpiin teattereihin.

Mikä merkitys Filmipyörällä on Pirkanmaalle?

Se, että kunnat tukevat toimintaa luovuttamalla esityspaikat ilmaiseksi, ja se apu, joka saadaan kullakin paikkakunnalla myös muilta tahoilta, osoittaa että merkitys on suuri. Olimme myös mahdollistajana muun muassa Mäntän taidekaupungin elokuvafestivaaleilla.

Mikä on ollut kohokohta toiminnassanne tänä vuonna?

Filmipyörän 30-vuotista taivalta muistettiin elokuussa Ramsöön kesäteatterissa katsomalla elokuvaa Elämä on juhla. Ennen elokuvaa oli myös elävää musiikkia. Sää ei ollut suosiollinen, vettä tihkui koko illan ja oli aika viileätä, mutta Ramsöössä on erinomaiset olosuhteet, mm. katettu katsomo. Paikalla oli Filmipyörän perustaja ja pitkäaikainen ainoa työntekijä Jari Hallamaa, jota paikalliset järjestäjät kiittivät lukuisista hienoista tilaisuuksista menneinä kesinä. Paikalla todella tunsi, että Filmipyörän työtä arvostetaan ja että pienilläkin paikkakunnilla tehdään todella arvokasta kulttuurityötä.

Mitä tulevaa ensi-iltaa odotatte erityisesti?

Teräsleidit, Supermarsu, oikeastaan kaikki ”suuren yleisön” suomalaiset elokuvat ovat meille olennaisia.