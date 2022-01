Azar Saiyarin Mun koti valittu Berlinaleen

Berlinale on julkistanut lisää ohjelmistovalintoja 10. helmikuuta käynnistyvän tapahtuman lähestyessä. Festivaalinäytökset järjestetään, mutta European Film Market siirtyy verkkoon.

Azar Saiyarin lyhytelokuva Mun koti esitetään festivaalin Forum Expanded -esityssarjassa. Forum Expanded on elokuva- ja videotaiteen instituutti Arsenalin kuratoima itsenäinen ohjelmisto osana Berliinin elokuvajuhlia.

Teoksessa katkonaiset muistot lapsuudesta ja aikuisuudesta sekoittuvat toisiinsa lauluna, jota tuntematon kertoja tapailee. Elokuva käy läpi erilaisia arkistoja, sekä yksityisiä että julkisia, eri ajoilta ja eri elämänvaiheista. Näistä aineksista ei muodostu eheää kertomusta, yksittäistä puhdasta väitettä, jatkuvasti etenevää tarinaa kasvusta.

Azar Saiyar on helsinkiläinen elokuvantekijä ja mediataiteilija, jonka teoksia on esitetty useilla elokuva- ja mediataidefestivaaleilla, galleria- ja museonäyttelyissä sekä televisiossa. Mun koti -teoksen taiteelliseen työryhmään kuuluvat Saiyarin lisäksi äänisuunnittelija Kaino Wennerstrand, kuvaaja Joonas Kiviharju, kuraattori Mariliis Rebane sekä teoksessa esiintyvät Aran Saiyar ja Dunja Saiyar. Teoksen parissa työskentelyä ja toteutusta ovat tukeneet Koneen säätiö ja Oskar Öflunds Stiftelse sr, ja sen levittäjä on suomalaisen mediataiteen keskus AV-arkki.

Suomalaistekijöiden elokuva ja mediataide on ollut viime vuosina hyvin edustettuna Forum Expanded -sarjassa. Viime vuosina sarjassa on esitetty teoksia Jonna Kinalta, Laura Horellilta, Mika Taanilalta ja Eija-Liisa Ahtilalta.

Tänä vuonna Berlinaleen on valittu Suomesta myös Alli Haapasalon ohjaama ja Daniela Hakulisen sekä Ilona Ahdin käsikirjoittama pitkä draamaelokuva Tytöt tytöt tytöt. Se on mukana Generation 14plus -kilpasarjassa. Aiemmin tällä viikolla Berlinale tiedotti, että pandemiatilanteesta huolimatta se pystyy järjestämään festivaalinäytöksiä elokuvateattereissa, 50 %:n kapasiteetilla ja muiden terveysturvatoimien avulla. Ammattilaistapahtuma European Film Market sen sijaan järjestetään ainoastaan verkossa.

