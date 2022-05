Cannesin elokuvajuhlat alkaa tänään – suomalainen elokuva-ala on jälleen hyvin edustettuna

Mikko Myllylahden ohjaaman ja käsikirjoittaman Metsurin tarinan ensi-ilta on torstaina 19.5.2022.

Kuva: Metsurin tarina / Elokuvayhtiö Aamu, kuvaaja: Tero Ahonen

Metsurin tarina esitetään Kriitikoiden viikolla (La Semaine de la Critique), joka on festivaalin itsenäinen sivusarja. Se nostaa uusien elokuvantekijöiden ensimmäisiä tai toisia pitkiä ohjaustöitä. Sarjan kilpailussa on mukana vain seitsemän pitkää elokuvaa.

Kriitikoiden viikon jakamien palkintojen lisäksi Metsurin tarina kilpailee tällä kertaa myös koko festivaaliohjelmiston kattavasta, parhaalle esikoisohjaukselle myönnettävästä Kultainen kamera -palkinnosta.

Myllylahti on vasta toinen suomalaisohjaaja, joka on saanut pitkän elokuvansa kyseiseen sarjaan: edellinen oli viime vuonna Guled & Nasra -elokuvansa kanssa Cannesissa vieraillut Khadar Ayderus Ahmed. Myllylahden lyhytelokuva Tiikeri oli Kriitikoiden viikon lyhytelokuvaohjelmistossa vuonna 2018. Metsurin tarinan ovat tuottaneet Emilia Haukka ja Jussi Rantamäki Elokuvayhtiö Aamusta.

Myös Cannesin pääkilpasarjassa on Suomen elokuvasäätiön tukema elokuva. Kansainvälinen yhteistuotanto Boy From Heavenin suomalaisia yhteistuottajia ovat Misha Jaari ja Mark Lwoff Bufosta sekä Toni Valla Post Controlista. Tarik Salehin ohjaaman ruotsalaiselokuvan sivuroolissa nähdään Toivon tuolla puolen -elokuvassa (2017) yleisöt Suomessa ja maailmalla hurmannut Sherwan Haji.

Elokuvayhtiö Aamu ja Bufo pääsivät tällä viikolla ainoina suomalaisyhtiöinä elokuva-alan keskeisen ammattilaisjulkaisun Screen Internationalin The Euro 75 -listalle, joka esittelee itsenäisten tuotantoyhtiöiden kärkeä Euroopassa. Molemmilla yhtiöillä oli myös viime vuonna elokuvat Cannesin ohjelmistossa: Aamulla Hytti nro ja Bufolla Guled & Nasra sekä vähemmistöyhteistuotanto The Innocents.

Uusi rahasto lanseerataan, dokumentti- ja lyhytelokuvat esillä Marché du Filmissä

Elokuvasäätiö on mukana monessa Cannesin ammattilaismarketissa Marché du Filmissä. Sunnuntaina 22.5. marketissa lanseerataan uusi New Dawn -rahasto, jonka tarkoituksena on edistää inkluusiota ja tasa-arvoa elokuva-alalla. The Netherlands Film Fundin hallinnoimasta rahastosta kerrottiin ensimmäisen kerran viime heinäkuussa Cannesissa. Tiedotamme rahastosta lisää lanseeraustilaisuuden jälkeen.

Short Film Corner on festivaalin lyhytelokuviin keskittynyt ohjelma. Tänä vuonna siihen kuuluu New Producers Room, jossa edistetään lyhytelokuvien kansainvälistä yhteistuottamista. New Producers Roomiin valittiin Suomesta tuottaja Julia Elomäki Tekele Productions -tuotantoyhtiöstä. Suomen elokuvasäätiö tukee tapahtuman järjestämistä.

Short Film Cornerin elokuvamarketissa esitellään myös uusia lyhytelokuvia. Elokuvasäätiön kuratoimassa paketissa ovat mukana PV Lehtisen Allas, Mari Mantelan Kuinka käänsin Rabobeston kylkiasentoon sekä Teemu Nikin Tuulikki.

Dokumenttielokuvien puolella Cannes Docsissa Scandinavian Films järjestää Docs-in-Progress-esittelyn tuotannossa oleville, kansainvälisiä yhteistyökumppaneita etsiville dokumenttielokuville. Suomesta mukana on Anna-Maija Heinosen ja Krista Moision ohjaama Clout Chasers – Like, Follow and Love Me! Elokuvassa seurataan some-vaikuttajien kisaa seuraajista ja huomiosta. Sitä tuottaa Oskar Forstén Polygraf-tuotantoyhtiöstä.

Uusi Scandinavian House avataan

Suomen elokuvasäätiö on Cannesissa muiden pohjoismaisten elokuvainstituuttien kanssa osana Scandinavian Films -organisaatiota. Siirryimme tänä vuonna uuteen tilaan, joka on nimetty Scandinavian Houseksi. Osoitteessa 11 Square Mérimée sijaitseva tila on tarkoitettu kohtaamisille ja verkostoitumiseen.

Finnish films in Cannes