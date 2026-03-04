Ajankohtaista Dokkarikahvit ja tilaisuus käsikirjoittajille tulossa keväällä

4.3.2026

Laita kalenteriin tulevat tilaisuudet tuenhakijoille.

Kuva: Jirina Alanko

Dokumenttielokuvantekijöille suunnatut Dokkarikahvit järjestetään keskiviikkoiltapäivänä 8.4.2026.

Käsikirjoittajille suunnattu tilaisuus on torstai-iltapäivänä 21.5.2026.

Molemmat tilaisuudet järjestetään Kino K13:ssa Helsingin Kajatanokalla, ja ne ovat katsottavissa myös verkon kautta tai tallenteena. Lisätiedot ja ilmoittautuminen tilaisuuksiin julkaistaan kevään aikana. Seuraa tiedotustamme esimerkiksi liittymällä postituslistallemme.

