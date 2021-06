Dokumenttielokuva Invisible Demons Cannesin erikoisnäytöksissä – neljä elokuvasäätiön tukemaa elokuvaa esillä Cannesissa

Intialaisen Rahul Jainin ohjaama ja tuotantoyhtiö Toinen katse Oy:n tuottama Invisible Demons on valittu Cannesin festivaalin ohjelmistoon.

Elokuva seuraa maailman saastuneimman kaupungin Delhin vuodenkiertoa kevään tuskallisesta kuumuudesta syksyyn, jolloin ilmansaasteet pakottavat sulkemaan niin koulut kuin lentokentän. Tavallisten asukkaiden kokemusten kautta Rahul Jain kuvaa taloudellisen kasvun, saasteiden ja ilmastonmuutoksen dramaattisia vaikutuksia kotikaupunkinsa asukkaiden elämään.

Elokuvan päätuottaja on palkittu, pitkän linjan dokumenttituottaja Iikka Vehkalahti. Hän on myös yksi elokuvan käsikirjoittajista. Vehkalahti ja Jain tekivät yhteistyötä jo Jainin esikoiselokuvassa Machines (2016), jota esitettiin IDFAssa, Sundancessa ja lukuisilla muilla festivaaleilla.

”Kun lähdimme tekemään Invisible Demonsia, tavoitteena oli saavuttaa festivaalien lisäksi suuri yleisö ennen kaikkea Intiassa, jossa laaja ympäristöliike on vasta syntymässä”, sanoo Vehkalahti. “Se on vaikuttava visuaalinen matka todellisuuteen, joka ei jätä rauhaan köyhiä eikä rikkaita, vaikka jälkimmäiset yrittävät sitä torjua ilmastoinnilla ja koteihin sijoitetuilla ilmanpuhdistimilla.”

Useita suomalaisia elokuvia kuvannut Tuomo Hutri on yksi kolmesta kuvaajasta. Läpi elokuvan kulkevan musiikin on säveltänyt harmonikkataiteilija ja säveltäjä Kimmo Pohjonen, ja mukana on ollut myös foley-taituri Heikki Kossi. Elokuvan on leikannut Yael Bitton Suomessa ja Ranskassa.

Suomen elokuvasäätiö on tukenut Invisible Demonsia, joka on Toinen katse Oy:n ja saksalaisen MaJaDen yhteistuotanto. Elokuvan suurin rahoittaja on useita Oscar-palkittuja elokuvia tuottanut Participant Media Los Angelesista. Invisible Demons tulee Suomessa ensi-iltaan syksyllä 2021 ja sen levityksestä vastaa Pirkanmaan elokuvakeskus.

Erikoisnäytökset ovat osa Cannesin festivaalin virallista, kilpasarjojen ulkopuolista ohjelmistoa. Tänä vuonna ohjelmistossa on useita elokuvia, jotka keskittyvät ilmastonmuutokseen.

Poikkeuksellinen suomalaisvuosi

Suomalaisten edustus Cannesissa ei ole koskaan ollut yhtä vahva. Festivaalin ohjelmistossa on peräti neljä elokuvasäätiön tukemaa tuotantoa. Kaikki neljä elokuvaa ovat usean maan yhteistuotantoja.

”Tänä vuonna Cannesissa realisoitunut todella vahva suomalainen panos osoittaa, että kotimaisten tekijöiden ja Suomen elokuvasäätiön pitkäjänteinen työ elokuvatuotantomme kansainvälistämiseksi tuottaa loistavaa tulosta”, iloitsee elokuvasäätiön johtaja Lasse Saarinen.

”Kotimaiset elokuvan tekijät ja tuottajat ovat tänä päivänä ehkä ensimmäistä kertaa laajalla rintamalla todella varteenotettavia yhteistyökumppaneita koko maailmassa.”

Juho Kuosmasen ohjaama Hytti nro 6 on festivaalin pääkilpasarjassa, joka on maailmanlaajuisesti yksi tavoitelluimmista esityspaikoista elokuva-alalla. Venäjälle sijoittuvan elokuvan on tuottanut Elokuvayhtiö Aamu.

Khadar Ayderus Ahmedin ohjaama Guled & Nasra on ensimmäinen pitkä suomalaiselokuva virallisen sivusarjan Kriitikoiden viikon kilpailussa. Yli 1000 ilmoitetun elokuvan joukosta Kriitikoiden viikon kilpasarjaan valittiin vain seitsemän elokuvaa. Guled & Nasran on tuottanut Bufo.

Cannesin festivaalin niin sanotussa kakkoskilpailussa, Un Certain Regardissa, on mukana norjalaiselokuva The Innocents, jossa on mukana suomalainen yhteistuottaja Bufo. Eskil Vogtin ohjaamassa elokuvassa on mukana useita suomalaisia tekijöitä taiteellisesti vastuullisissa tehtävissä.

Suomen elokuvasäätiö osallistuu Cannesin festivaalille ja Marché du Film -ammattilaistapahtumaan osana yhteispohjoismaista Scandinavian Films -delegaatiota. Järjestämme tapaamisia ja autamme elokuva-alaa ja mediaa sekä verkossa että paikan päällä Scandinavian Terracella, jossa terveysturvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota.

Festivaali tekee huomattavia panostuksia Cannesiin tulevien vierailijoiden turvallisuuteen ja tarjoaa muun muassa ilmaista koronatestausta festivaalin ytimessä.

Cannesin elokuvajuhlat järjestetään 6.–17.7.2021.