Earth Song ja Presidentin kyyditys ensi-illassa Rotterdamissa

Festivaalin ohjelmistossa on myös useita muita suomalaiselokuvia.

Kuva: Earth Song / Sons of Lumière

Kaksi elokuvasäätiön tukemaa pitkää elokuvaa on valittu Rotterdamin kansainvälisen elokuvafestivaalin ohjelmistoon.

Erol Mintaşin ohjaama draamaelokuva Earth Song on mukana Harbour-sarjassa. Elokuvassa suomalais-kurdilaisen Rojînin elämä ja perhe ovat vaarassa hajota, kun hänen isänsä tekee odottamattoman vierailun. Sons of Lumièren tuottaman elokuvan ovat käsikirjoittaneet Mintaş ja Mikko Viljanen.

Samuli Valkaman ohjaama draamakomedia Presidentin kyyditys on festivaalin Limelight-sarjassa. Vuoteen 1930 sijoittuva elokuva perustuu tositapahtumiin. Ryyppyillan aikana joukko kunnianhimoisia upseereita päättää kaapata Suomen ensimmäisen presidentin – jo eläkkeellä olevan K. J. Ståhlbergin, ja mukaan lähtee presidentin vaimo Ester Ståhlberg. Valkama on käsikirjoittanut elokuvan John Lundstenin kanssa, ja tuotannosta vastaa TACK Films.

Festivaalin ohjelmistossa on myös seitsemän muuta suomalaistuotantoa, mm. Tiger-lyhytelokuvakilpasarjaan valittu Heidi Piiroisen I am a River.

Pitkät elokuvat

Harbour: Earth Song , ohj. Erol Mintaş, tuotanto: Sons of Lumière

, ohj. Erol Mintaş, tuotanto: Sons of Lumière Harbour: Nox , ohj. Matti Harju, tuotanto: Testifilmi

, ohj. Matti Harju, tuotanto: Testifilmi Limelight: Presidentin kyyditys, ohj. Samuli Valkama, tuotanto: TACK Films

Lyhytelokuvat

Tiger Short Competition: I am a River , ohj. Heidi Piiroinen, tuotanto: Palo Art Productions

, ohj. Heidi Piiroinen, tuotanto: Palo Art Productions Short & Mid-length: Kirje Elliltä , ohj. Elina Saloranta

, ohj. Elina Saloranta Short & Mid-length: Puolustuskannalla (osa 1) , ohj. Pilvi Takala

, ohj. Pilvi Takala Short & Mid-length: VITA , ohj. Mox Mäkelä

, ohj. Mox Mäkelä Focus: The Future Is NOW: Dancers Only , ohj. Siiri Selin, tuotanto: Aalto University

, ohj. Siiri Selin, tuotanto: Aalto University Cinema Regained: Out of Order, ohj. Antti Tuomikoski

Rotterdamin kansainvälinen elokuvafestivaali järjestetään 29.1.–8.2.2026.

