Earth Song ja Presidentin kyyditys ensi-illassa Rotterdamissa
Festivaalin ohjelmistossa on myös useita muita suomalaiselokuvia.
Kuva: Earth Song / Sons of Lumière
Kaksi elokuvasäätiön tukemaa pitkää elokuvaa on valittu Rotterdamin kansainvälisen elokuvafestivaalin ohjelmistoon.
Erol Mintaşin ohjaama draamaelokuva Earth Song on mukana Harbour-sarjassa. Elokuvassa suomalais-kurdilaisen Rojînin elämä ja perhe ovat vaarassa hajota, kun hänen isänsä tekee odottamattoman vierailun. Sons of Lumièren tuottaman elokuvan ovat käsikirjoittaneet Mintaş ja Mikko Viljanen.
Samuli Valkaman ohjaama draamakomedia Presidentin kyyditys on festivaalin Limelight-sarjassa. Vuoteen 1930 sijoittuva elokuva perustuu tositapahtumiin. Ryyppyillan aikana joukko kunnianhimoisia upseereita päättää kaapata Suomen ensimmäisen presidentin – jo eläkkeellä olevan K. J. Ståhlbergin, ja mukaan lähtee presidentin vaimo Ester Ståhlberg. Valkama on käsikirjoittanut elokuvan John Lundstenin kanssa, ja tuotannosta vastaa TACK Films.
Festivaalin ohjelmistossa on myös seitsemän muuta suomalaistuotantoa, mm. Tiger-lyhytelokuvakilpasarjaan valittu Heidi Piiroisen I am a River.
Pitkät elokuvat
- Harbour: Earth Song, ohj. Erol Mintaş, tuotanto: Sons of Lumière
- Harbour: Nox, ohj. Matti Harju, tuotanto: Testifilmi
- Limelight: Presidentin kyyditys, ohj. Samuli Valkama, tuotanto: TACK Films
Lyhytelokuvat
- Tiger Short Competition: I am a River, ohj. Heidi Piiroinen, tuotanto: Palo Art Productions
- Short & Mid-length: Kirje Elliltä, ohj. Elina Saloranta
- Short & Mid-length: Puolustuskannalla (osa 1), ohj. Pilvi Takala
- Short & Mid-length: VITA, ohj. Mox Mäkelä
- Focus: The Future Is NOW: Dancers Only, ohj. Siiri Selin, tuotanto: Aalto University
- Cinema Regained: Out of Order, ohj. Antti Tuomikoski
Rotterdamin kansainvälinen elokuvafestivaali järjestetään 29.1.–8.2.2026.