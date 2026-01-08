Ajankohtaista Earth Song ja Presidentin kyyditys ensi-illassa Rotterdamissa

8.1.2026

Festivaalin ohjelmistossa on myös useita muita suomalaiselokuvia.

Kuva: Earth Song / Sons of Lumière

Kaksi elokuvasäätiön tukemaa pitkää elokuvaa on valittu Rotterdamin kansainvälisen elokuvafestivaalin ohjelmistoon.

Erol Mintaşin ohjaama draamaelokuva Earth Song on mukana Harbour-sarjassa. Elokuvassa suomalais-kurdilaisen Rojînin elämä ja perhe ovat vaarassa hajota, kun hänen isänsä tekee odottamattoman vierailun. Sons of Lumièren tuottaman elokuvan ovat käsikirjoittaneet Mintaş ja Mikko Viljanen.

Presidentin kyyditys, kuva: Stanislav Honzik / TACK Films

Samuli Valkaman ohjaama draamakomedia Presidentin kyyditys on festivaalin Limelight-sarjassa. Vuoteen 1930 sijoittuva elokuva perustuu tositapahtumiin. Ryyppyillan aikana joukko kunnianhimoisia upseereita päättää kaapata Suomen ensimmäisen presidentin – jo eläkkeellä olevan K. J. Ståhlbergin, ja mukaan lähtee presidentin vaimo Ester Ståhlberg. Valkama on käsikirjoittanut elokuvan John Lundstenin kanssa, ja tuotannosta vastaa TACK Films.

Festivaalin ohjelmistossa on myös seitsemän muuta suomalaistuotantoa, mm. Tiger-lyhytelokuvakilpasarjaan valittu Heidi Piiroisen I am a River.

Pitkät elokuvat

  • Harbour: Earth Song, ohj. Erol Mintaş, tuotanto: Sons of Lumière
  • Harbour: Nox, ohj. Matti Harju, tuotanto: Testifilmi
  • Limelight: Presidentin kyyditys, ohj. Samuli Valkama, tuotanto: TACK Films

Lyhytelokuvat

  • Tiger Short Competition: I am a River, ohj. Heidi Piiroinen, tuotanto: Palo Art Productions
  • Short & Mid-length: Kirje Elliltä, ohj. Elina Saloranta
  • Short & Mid-length: Puolustuskannalla (osa 1), ohj. Pilvi Takala
  • Short & Mid-length: VITA, ohj. Mox Mäkelä
  • Focus: The Future Is NOW: Dancers Only, ohj. Siiri Selin, tuotanto: Aalto University
  • Cinema Regained: Out of Order, ohj. Antti Tuomikoski

Rotterdamin kansainvälinen elokuvafestivaali järjestetään 29.1.–8.2.2026.

Festivaalin sivut

