Ei koskaan yksin ja Jossain on valo joka ei sammu Lyypekin kilpasarjassa
Aurinko laskee Lemmenjoella on ainoa pitkä dokumenttielokuva Suomesta pohjoismaiseen elokuvaan keskittyvässä tapahtumassa.
Kuva: Jossain on valo joka ei sammu, Mikko Parttimaa / Elokuvayhtiö Made
Perinteikäs Nordische Filmtage Lübeck järjestetään 67. kertaa 5.–9.11.2026 Pohjois-Saksassa.
Pitkien fiktioiden kilpasarjan pääpalkinto on arvoltaan 12 500 euroa. Lauri-Matti Parppein ohjaama Jossain on valo joka ei sammu kilpailee myös parhaan esikoisohjauksen palkinnosta, joka on arvoltaan 7500 euroa. Lisäksi festivaali jakaa useita 5000 euron arvoisia palkintoja, mm. dokumenttielokuvalle ja lyhytelokuvalle.
Suomalaiselokuvat Lyypekin ohjelmistossa
Pitkien fiktioiden kilpasarja
- Ei koskaan yksin (Klaus Härö)
- Jossain on valo joka ei sammu (Lauri-Matti Parppei)
Dokumenttielokuvien kilpasarja
- Aurinko laskee Lemmenjoella (Juho-Pekka Tanskanen)
Lyhytelokuvat
- Elämä ja yö (Jani Peltonen)
- Matalapaine (Helmi Donner)
- Lonely Rider (Juice Huhtala)
- Mereneläviä (Veera Lamminpää)
- Muistot liikkuvat kuin kaukaiset saaret (Saarlotta Virri)
Lapset & nuoret, lyhytelokuvia
- Osynliga syster (Nellie Rajala)
- Etsijät (Helena Hyvärinen)
- Kielo (Simen Kayacan, Janina Rajakangas)
Retrospektiivi
Tämän vuoden retrospektiivin teemana on maalaustaiteen vaikutukset pohjoismaisessa elokuvassa.
- Helene (Antti J. Jokinen)
- Eino Ruutsalo: Tuulinen päivä (1964), Hyppy (1965), Kinescope (1960–1991)
Immersion 360°
- Fulldome-lyhytelokuva Parallel Universe (Suvi Parrilla)
- Konsertti ja visuaalit Juuret Live AV Show (Veera Neva, Arttu Nieminen)
Specials: Nukkeanimaationäytös
- Bingo (Teemu Saarinen, Karo von Rutenhjelm)
- Blush – An Extraordinary Voyage (Iiti Yli-Harja)
- Viikset (Anni Oja)
Elokuvasäätiön tukemia vähemmistöyhteistuotantantoja
- pitkät fiktiot: Värn (John Skoog, Ruotsi)
- lapset ja nuoret: Kesäkirja (Charles McDowell, Iso-Britannia)
- lapset ja nuoret: Kevlarsjäl (Maria Eriksson-Hecht, Ruotsi)
- lyhytelokuvat: Tyrannen (Eirik Svensson, Ruotsi)