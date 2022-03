Eläinoikeusjuttu, Karaokeparatiisi ja The Happy Worker kansainväliseen ensi-iltaan Kööpenhaminan CPH:DOX-festivaalilla

Missä tiet kohtaavat ja Captured ovat myös mukana ohjelmistossa.

Kuva: Sari Aaltonen / Karaokeparatiisi

Kööpenhaminan CPH:DOX järjestetään pitkästä aikaa normaalisti teattereissa. Pohjoismaiden huomattavimpiin dokumenttielokuvan tapahtumiin lukeutuvan festivaalin päivät ovat 23.3.–3.4.2022. Suomalaisittain on tulossa hyvä vuosi, sillä pohjoismaisessa kilpasarjassa on mukana peräti kolme elokuvaa: Karaokeparatiisi, Eläinoikeusjuttu ja The Happy Worker – or How Work Was Sabotaged.

Saila Kivelän ja Vesa Kuosmasen ohjaama Eläinoikeusjuttu käsittelee aktivismia ja omien rajojen kohtaamista. Se kertoo eläintilojen salakuvaajana julkisuuteen tulleesta Kivelästä, hänen siskostaan, aktivismin politiikkaan vaihtaneesta Mai Kivelästä sekä aktivistiliikkeessä pitkään toimineesta Kristosta.

Elokuva on ohjaajiensa ensimmäinen pitkä dokumenttielokuva. Tuffi Filmsin tuottaman elokuvan ensi-ilta Suomessa on perjantaina 4.3.

Karaokeparatiisi on Einari Paakkasen ohjaama elokuva suomalaisten syvästä intohimosta. Ympäri maan kuvatussa elokuvassa kohdataan karaokesta lohtua, inspiraatiota, helpotusta ja suuria tunteita hakevia suomalaisia. Paakkanen tunnetaan elokuvastaan Isäni tähtien takaa (2016). Alkusyksystä ensi-iltaan tulevan Karaokeparatiisin on tuottanut napafilms.

John Websterin ohjaama The Happy Worker – or How Work Was Sabotaged käsittelee nykyaikaista työnteon kulttuuria ja sitä, kuinka se vaikuttaa työntekijöiden hyvinvointiin. Koronapandemia on muuttanut työntekoa, ja elokuvassa kysytään, haluammeko palatakaan entiseen. Elokuvan on tuottanut Yellow Film & TV.

Mia Halmeen ohjaama Missä tiet kohtaavat sai ensi-iltansa lähes vuosi sitten Toronton Hot Docsissa. Kööpenhaminassa se esitetään CPH:SCIENCE-sarjassa, joka on tiedettä ja tutkimusta käsittelevien elokuvien koti festivaalilla. Elokuvan keskiössä on lääkäri Anu Kantele, joka johtaa rokotetutkimusta Länsi-Afrikassa Beninissä. Elokuva kuvaa suomalaisten koehenkilöiden, tutkimusryhmän ja paikallisten asukkaiden yhteiseloa.

Installaatioille ja virtuaalitodellisuutta hyödyntäville teoksille suunnatussa INTER:ACTIVE-ohjemassa on mukana Hanna Haaslahden Captured, joka tutkii sosiaalista järjestystä ja joukkovaltaa. Teoksessa katsojasta kaapattu kaksoisolento osallistuu joukkokohtaukseen, joka on saanut esikuvansa natsien toteuttamista pakkosiivousrituaaleista 1938 vuoden Wienissä.

Lisäksi Highlights-sarjassa on mukana suomalainen vähemmistöyhteistuotanto, tanskalaisen Simon Lereng Wilmontin ohjaama A House Made of Splinters, joka sijoittuu itäukrainalaiseen orpokotiin.

CPH:DOX