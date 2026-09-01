Ajankohtaista Elokuun 2026 katsotuimmat elokuvat

Elokuun 2026 katsotuimmat elokuvat

1.9.2026

Spider-Man: Brand New Day ja The Odyssey keräsivät yhdessä lähes 60 % pirteähkön elokuun kokonaiskatsojaluvuista.

Elokuussa katsottiin Spider-Mania, Odysseysta ja Ryhmä Haun koiria. Kolmikko keräsi yhdessä yli kaksi kolmannesta koko kuukauden kokonaiskatsojasaaliista. Pelkän kärkikaksikon osuus oli liki 57 %. Heinäkuun lopussa ensi-iltansa saanut Spider-Man: Brand New Day ehti kolmen päivän tuloksella heinäkuun kolmanneksi katsotuimmaksi. Nyt, kun oli koko kuukausi aikaa, oli tuloksena kuukauden selvästi katsotuin elokuva lähes 180 000 katsojalla. The Odyssey, heinäkuun ja vuoden katsotuin elokuva, taas keräsi elokuussa yli 132 000 katsojaa ja oli selvä kakkonen. Vuosilistalla elokuvat pitävät kahta kärkipaikkaa.

Kuukauden katsotuin ensi-ilta oli edelleen viikkolistan kolmantena jatkava kuukauden alkupuolella ensi-iltansa saanut Ryhmä Hau: Dinoelokuva. Se keräsi elokuussa 55 000 katsojaa.

Kuukauden kokonaiskatsojamäärä oli 546 547, mikä on viisi prosenttia vähemmän kuin kolmen edellisen vuoden keskiarvo ja 11 % pienempi kuin vuosien 2015–2019 elokuun keskiarvo. Parannusta viime vuoteen tuli kuitenkin huomattavasti. Silloin jäätiin alle 400 000 katsojaan.

Kotimaisten elokuvien osalta oli edelleen hiljaista. Kuukauden aikana kolme dokumenttielokuvaa, Laula minulle Arja!, Kaunarikuume ja Päivien lumo, sai ensi-iltansa. Niistä selvästi parhaiten menestyi Marko Tallin ohjaama Laula minulle Arja!, joka keräsi 5600 katsojaa ja oli kuukauden 13. katsotuin. Muut kotimaiset eivät yltäneet yli tuhannen katsojan lukuihin. Yhteensä kotimaisiin elokuviin myytiin 11 467 lippua, mikä on 2 % kuukauden kokonaismäärästä. Luku oli samaa kokoluokkaa kuin viime vuosina. Esimerkiksi viime vuoteen tuli parannusta kaksi katsojaa.

Hiljaisen kesän takia kotimaisuusprosentti on  laskenut vuositilastoissa jo alle 20 %:n. Tilanne muuttuu kuitenkin pian, kun tällä viikolla ensi-iltansa saa Samuli Valkaman ohjaama Presidentin kyydistys. Sen jälkeen kotimaisia fiktioita tuodaan teatterilevitykseen viikoittain, välillä useampi ensi-ilta per viikko.

Elokuussa päivän katsotuimman elokuvan tittelit menivät kokonaan kärkikaksikolle: Spider-Man oli katsotuin yhdeksänätoista päivänä ja The Odyssey kahtenatoista. Kuukauteen mahtui myös Suuri leffapäivä. Kuukauden viimeisen lauantaina vietetyn päivän kokonaiskatsojaluku 59 372 oli 11 % koko kuukauden katsojaluvusta.

  Elokuva Katsojat elokuussa Kokonaiskatsojaluku Ensi-ilta Ohjaaja Tuotantomaa Levittäjä
1 Spider-Man: Brand New Day 178 312 231 559 29.7.2026 Destin Daniel Cretton US SF FI
2 The Odyssey 132 266 318 310 17.7.2026 Christopher Nolan US / GB Finnkino FI
3 Ryhmä Hau: Dinoelokuva 54 925 54 925 7.8.2026 Cal Brunker CA / US Finnkino FI
4 Kätyrit & Monsterit 29 756 151 781 1.7.2026 Pierre Coffin US Finnkino FI
5 The Invite 18 900 18 983 14.8.2026 Olivia Wilde US SF FI
6 The End of Oak Street 15 904 15 904 14.8.2026 David Robert Mitchell US WB FI
7 Obsession 10 788 79 202 13.5.2026 Curry Barker US Finnkino FI
8 Toy Story 5 10 446 86 901 17.6.2026 Andrew Stanton, McKenna Harris US WDS FI
9 Mutiny – lavastettu syylliseksi 8 066 8 066 21.8.2026 Jean-François Richet GB / US NDSK_FI
10 Insidious: Out of the Further 7 496 7 496 21.8.2026 Jacob Chase AU / US SF FI
11 Vaiana 5 866 30 043 10.7.2026 Thomas Kail US / NZ / CA / HU WDS FI
12 Spa Weekend 5 704 5 704 21.8.2026 Jon Lucas, Scott Moore US NDSK_FI
13 Laula minulle Arja! 5 614 5 625 14.8.2026 Marko Talli FI / SE NDSK_FI
14 Dog Stars 5 302 5 302 28.8.2026 Ridley Scott US / GB WDS FI
15 Teenage Sex and Death at Camp Miasma 5 208 5 208 7.8.2026 Jane Schoenbrun US / CA ELKE ry
16 Maailman rikkain nainen 4 398 5 210 31.7.2026 Thierry Klifa FR / BE Mondo
17 Backrooms 3 971 86 464 29.5.2026 Kane Parsons US / CA NDSK_FI
18 Marsupilami 3 792 3 792 21.8.2026 Philippe Lacheau FR / BE Cinemanse
19 Michael 3 411 180 879 22.4.2026 Antoine Fuqua US / GB Finnkino FI
20 Autofiktio 3 307 3 307 28.8.2026 Pedro Almodóvar ES Cinemanse

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