Elokuun 2026 katsotuimmat elokuvat

Spider-Man: Brand New Day ja The Odyssey keräsivät yhdessä lähes 60 % pirteähkön elokuun kokonaiskatsojaluvuista.

Elokuussa katsottiin Spider-Mania, Odysseysta ja Ryhmä Haun koiria. Kolmikko keräsi yhdessä yli kaksi kolmannesta koko kuukauden kokonaiskatsojasaaliista. Pelkän kärkikaksikon osuus oli liki 57 %. Heinäkuun lopussa ensi-iltansa saanut Spider-Man: Brand New Day ehti kolmen päivän tuloksella heinäkuun kolmanneksi katsotuimmaksi. Nyt, kun oli koko kuukausi aikaa, oli tuloksena kuukauden selvästi katsotuin elokuva lähes 180 000 katsojalla. The Odyssey, heinäkuun ja vuoden katsotuin elokuva, taas keräsi elokuussa yli 132 000 katsojaa ja oli selvä kakkonen. Vuosilistalla elokuvat pitävät kahta kärkipaikkaa.

Kuukauden katsotuin ensi-ilta oli edelleen viikkolistan kolmantena jatkava kuukauden alkupuolella ensi-iltansa saanut Ryhmä Hau: Dinoelokuva. Se keräsi elokuussa 55 000 katsojaa.

Kuukauden kokonaiskatsojamäärä oli 546 547, mikä on viisi prosenttia vähemmän kuin kolmen edellisen vuoden keskiarvo ja 11 % pienempi kuin vuosien 2015–2019 elokuun keskiarvo. Parannusta viime vuoteen tuli kuitenkin huomattavasti. Silloin jäätiin alle 400 000 katsojaan.

Kotimaisten elokuvien osalta oli edelleen hiljaista. Kuukauden aikana kolme dokumenttielokuvaa, Laula minulle Arja!, Kaunarikuume ja Päivien lumo, sai ensi-iltansa. Niistä selvästi parhaiten menestyi Marko Tallin ohjaama Laula minulle Arja!, joka keräsi 5600 katsojaa ja oli kuukauden 13. katsotuin. Muut kotimaiset eivät yltäneet yli tuhannen katsojan lukuihin. Yhteensä kotimaisiin elokuviin myytiin 11 467 lippua, mikä on 2 % kuukauden kokonaismäärästä. Luku oli samaa kokoluokkaa kuin viime vuosina. Esimerkiksi viime vuoteen tuli parannusta kaksi katsojaa.

Hiljaisen kesän takia kotimaisuusprosentti on laskenut vuositilastoissa jo alle 20 %:n. Tilanne muuttuu kuitenkin pian, kun tällä viikolla ensi-iltansa saa Samuli Valkaman ohjaama Presidentin kyydistys. Sen jälkeen kotimaisia fiktioita tuodaan teatterilevitykseen viikoittain, välillä useampi ensi-ilta per viikko.

Elokuussa päivän katsotuimman elokuvan tittelit menivät kokonaan kärkikaksikolle: Spider-Man oli katsotuin yhdeksänätoista päivänä ja The Odyssey kahtenatoista. Kuukauteen mahtui myös Suuri leffapäivä. Kuukauden viimeisen lauantaina vietetyn päivän kokonaiskatsojaluku 59 372 oli 11 % koko kuukauden katsojaluvusta.