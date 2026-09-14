Top 20: Klaus Härön Hetki ennen valoa avasi sijalla kaksi
Viime viikolla kärjessä avannut Presidentin kyyditys jatkoi ykkösenä.
Kuva: Robert Nordström / Making Movies, Kuvan elokuva: Hetki ennen valoa
Suomalaiselokuva nähtiin jälleen viikonloppulistan kärjessä, kun Presidentin kyyditys keräsi toisena viikonloppunaan 8 278, mikä riitti katsojalistan kärkipaikan säilyttämiseen.
Myös listan toisena oli kotimainen elokuva: Klaus Härön ensi-illassa ollut Hetki ennen valoa (kuva) keräsi 7277 katsojaa. Kyseessä on Härön kymmenes pitkä fiktio. Ohjaajan aiemmat elokuvat ovat keränneet yhteensä lähes 870 000 katsojaa ja niistä katsotuin on vuoden 2005 Äideistä parhain liki 220 000 katsojalla. Alla taulukko Klaus Härön aiempien elokuvien katsojaluvuista.
|Elokuva
|Katsojat
|Ensi-ilta
|Tuotantomaat
|1
|Äideistä parhain
|219 082
|30.9.2005
|FI / SE
|2
|Ei koskaan yksin
|170 843
|17.1.2025
|FI
|3
|Rakkaani merikapteeni (My Sailor, My Love)
|124 799
|30.9.2022
|FI / IE / BE
|4
|Postia pappi Jaakobille
|99 481
|3.4.2009
|FI
|5
|Miekkailija
|78 131
|13.3.2015
|FI / EE
|6
|Tuntematon mestari
|74 782
|4.1.2019
|FI
|7
|Näkymätön Elina (Elina – Som om jag inte fanns)
|51 251
|7.3.2003
|FI / SE
|8
|Elämää kuoleman jälkeen (Livet efter döden)
|27 823
|6.3.2020
|FI
|9
|Uusi ihminen (Den nya människan)
|20 167
|16.3.2007
|SE / FI
Ulkomaisia ensi-iltoja oli viisi. Niistä parhaiten avasi viidenneksi yltänyt Susanne Bierin ohjaama Practical Magic – Lumotut sisaret 3 566 katsojalla. Kahdeksantena avasi 2 189 katsojalla Dylan Southernin ja Will Lovelacen Oasis-yhtyeen paluukiertueesta kertova dokumenttielokuva Don’t Look Back in Anger. Andrew Pattersonin ohjaama The Rivals of Amziah King oli viikonlopun kymmenes 1 371 katsojalla. Sijaa alempana oli Paul Greengrassin Kapina 1 296. Lisäksi ensi-illassa oli liettualaiselokuva Svečias – The Visitor, joka keräsi 129 katsojaa 14 teatterissa. Vytautas Katkusin ohjaama elokuva on ensimmäinen varsinaiseen elokuvateatterilevitykseen tuotu elokuva, jonka päätuotantomaa on Liettua. Festivaaleilla ja erikoisnäytöksissä on liettualaiselokuvia nähty ennenkin.
Taulukko: Viikonlopun top 20 -lista
|Elokuva
|Ensi-ilta
|Teattereita
|Katsojat viikonloppuna
|Katsojat yhteensä
|Levittäjä
|Suomalainen tuotantoyhtiö
|1
|Presidentin kyyditys
|4.9.2026
|126
|8 278
|32 625
|NDSK_FI
|TACK Films Oy
|2
|Hetki ennen valoa
|11.9.2026
|137
|7 277
|11 775
|B-Plan
|Making Movies – Nordberg & Aho Oy
|3
|The Odyssey
|17.7.2026
|51
|5 506
|339 094
|Finnkino FI
|4
|Spider-Man: Brand New Day
|29.7.2026
|53
|4 902
|247 949
|SF FI
|5
|Practical Magic: Lumotut sisaret
|11.9.2026
|72
|3 566
|3 702
|WB FI
|6
|Ryhmä Hau: Dinoelokuva
|7.8.2026
|74
|3 116
|63 414
|Finnkino FI
|7
|Kätyrit & Monsterit
|1.7.2026
|42
|2 215
|156 810
|Finnkino FI
|8
|Don’t Look Back in Anger
|11.9.2026
|53
|2 189
|2 189
|WDS FI
|9
|The Invite
|14.8.2026
|33
|1 383
|24 810
|SF FI
|10
|The Rivals of Amziah King
|11.9.2026
|42
|1 371
|1 371
|SF FI
|11
|The Uprising
|11.9.2026
|46
|1 296
|1 296
|Cinemanse
|12
|Insidious: Out of the Further
|21.8.2026
|27
|1 050
|11 233
|SF FI
|13
|Autofiktio
|28.8.2026
|26
|850
|8 548
|Cinemanse
|14
|Dog Stars
|28.8.2026
|31
|652
|9 431
|WDS FI
|15
|Keinolla millä hyvänsä
|4.9.2026
|29
|555
|2 890
|Cinemanse
|16
|Toy Story 5
|17.6.2026
|16
|510
|88 225
|WDS FI
|17
|Mutiny – lavastettu syylliseksi
|21.8.2026
|23
|505
|10 974
|NDSK_FI
|18
|Obsession
|13.5.2026
|11
|476
|81 044
|Finnkino FI
|19
|The End of Oak Street
|14.8.2026
|18
|411
|18 334
|WB FI
|20
|Marsupilami
|21.8.2026
|27
|391
|5 088
|Cinemanse