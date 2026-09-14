Top 20: Klaus Härön Hetki ennen valoa avasi sijalla kaksi

Viime viikolla kärjessä avannut Presidentin kyyditys jatkoi ykkösenä.

Kuva: Robert Nordström / Making Movies, Kuvan elokuva: Hetki ennen valoa

Suomalaiselokuva nähtiin jälleen viikonloppulistan kärjessä, kun Presidentin kyyditys keräsi toisena viikonloppunaan 8 278, mikä riitti katsojalistan kärkipaikan säilyttämiseen.

Myös listan toisena oli kotimainen elokuva: Klaus Härön ensi-illassa ollut Hetki ennen valoa (kuva) keräsi 7277 katsojaa. Kyseessä on Härön kymmenes pitkä fiktio. Ohjaajan aiemmat elokuvat ovat keränneet yhteensä lähes 870 000 katsojaa ja niistä katsotuin on vuoden 2005 Äideistä parhain liki 220 000 katsojalla. Alla taulukko Klaus Härön aiempien elokuvien katsojaluvuista.

Elokuva Katsojat Ensi-ilta Tuotantomaat 1 Äideistä parhain 219 082 30.9.2005 FI / SE 2 Ei koskaan yksin 170 843 17.1.2025 FI 3 Rakkaani merikapteeni (My Sailor, My Love) 124 799 30.9.2022 FI / IE / BE 4 Postia pappi Jaakobille 99 481 3.4.2009 FI 5 Miekkailija 78 131 13.3.2015 FI / EE 6 Tuntematon mestari 74 782 4.1.2019 FI 7 Näkymätön Elina (Elina – Som om jag inte fanns) 51 251 7.3.2003 FI / SE 8 Elämää kuoleman jälkeen (Livet efter döden) 27 823 6.3.2020 FI 9 Uusi ihminen (Den nya människan) 20 167 16.3.2007 SE / FI

Ulkomaisia ensi-iltoja oli viisi. Niistä parhaiten avasi viidenneksi yltänyt Susanne Bierin ohjaama Practical Magic – Lumotut sisaret 3 566 katsojalla. Kahdeksantena avasi 2 189 katsojalla Dylan Southernin ja Will Lovelacen Oasis-yhtyeen paluukiertueesta kertova dokumenttielokuva Don’t Look Back in Anger. Andrew Pattersonin ohjaama The Rivals of Amziah King oli viikonlopun kymmenes 1 371 katsojalla. Sijaa alempana oli Paul Greengrassin Kapina 1 296. Lisäksi ensi-illassa oli liettualaiselokuva Svečias – The Visitor, joka keräsi 129 katsojaa 14 teatterissa. Vytautas Katkusin ohjaama elokuva on ensimmäinen varsinaiseen elokuvateatterilevitykseen tuotu elokuva, jonka päätuotantomaa on Liettua. Festivaaleilla ja erikoisnäytöksissä on liettualaiselokuvia nähty ennenkin.

Taulukko: Viikonlopun top 20 -lista