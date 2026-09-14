Ajankohtaista Top 20: Klaus Härön Hetki ennen valoa avasi sijalla kaksi

Top 20: Klaus Härön Hetki ennen valoa avasi sijalla kaksi

14.9.2026

Viime viikolla kärjessä avannut Presidentin kyyditys jatkoi ykkösenä.

Kuva: Robert Nordström / Making Movies, Kuvan elokuva: Hetki ennen valoa

Suomalaiselokuva nähtiin jälleen viikonloppulistan kärjessä, kun Presidentin kyyditys keräsi toisena viikonloppunaan 8 278, mikä riitti katsojalistan kärkipaikan säilyttämiseen.

Myös listan toisena oli kotimainen elokuva: Klaus Härön ensi-illassa ollut Hetki ennen valoa (kuva) keräsi 7277 katsojaa. Kyseessä on Härön kymmenes pitkä fiktio. Ohjaajan aiemmat elokuvat ovat keränneet yhteensä lähes 870 000 katsojaa ja niistä katsotuin on vuoden 2005 Äideistä parhain liki 220 000 katsojalla. Alla taulukko Klaus Härön aiempien elokuvien katsojaluvuista.

  Elokuva Katsojat Ensi-ilta Tuotantomaat
1 Äideistä parhain 219 082 30.9.2005 FI / SE
2 Ei koskaan yksin 170 843 17.1.2025 FI
3 Rakkaani merikapteeni (My Sailor, My Love) 124 799 30.9.2022 FI / IE / BE
4 Postia pappi Jaakobille 99 481 3.4.2009 FI
5 Miekkailija 78 131 13.3.2015 FI / EE
6 Tuntematon mestari 74 782 4.1.2019 FI
7 Näkymätön Elina (Elina – Som om jag inte fanns) 51 251 7.3.2003 FI / SE
8 Elämää kuoleman jälkeen (Livet efter döden) 27 823 6.3.2020 FI
9 Uusi ihminen (Den nya människan) 20 167 16.3.2007 SE / FI

Ulkomaisia ensi-iltoja oli viisi. Niistä parhaiten avasi viidenneksi yltänyt Susanne Bierin ohjaama Practical Magic – Lumotut sisaret 3 566 katsojalla. Kahdeksantena avasi 2 189 katsojalla Dylan Southernin ja Will Lovelacen Oasis-yhtyeen paluukiertueesta kertova dokumenttielokuva Don’t Look Back in Anger. Andrew Pattersonin ohjaama The Rivals of Amziah King oli viikonlopun kymmenes 1 371 katsojalla. Sijaa alempana oli Paul Greengrassin Kapina 1 296. Lisäksi ensi-illassa oli liettualaiselokuva Svečias – The Visitor, joka keräsi 129 katsojaa 14 teatterissa. Vytautas Katkusin ohjaama elokuva on ensimmäinen varsinaiseen elokuvateatterilevitykseen tuotu elokuva, jonka päätuotantomaa on Liettua. Festivaaleilla ja erikoisnäytöksissä on liettualaiselokuvia nähty ennenkin.

Taulukko: Viikonlopun top 20 -lista

  Elokuva Ensi-ilta Teattereita Katsojat viikonloppuna Katsojat yhteensä Levittäjä Suomalainen tuotantoyhtiö
1 Presidentin kyyditys 4.9.2026 126 8 278 32 625 NDSK_FI TACK Films Oy
2 Hetki ennen valoa 11.9.2026 137 7 277 11 775 B-Plan Making Movies – Nordberg & Aho Oy
3 The Odyssey 17.7.2026 51 5 506 339 094 Finnkino FI  
4 Spider-Man: Brand New Day 29.7.2026 53 4 902 247 949 SF FI  
5 Practical Magic: Lumotut sisaret 11.9.2026 72 3 566 3 702 WB FI  
6 Ryhmä Hau: Dinoelokuva 7.8.2026 74 3 116 63 414 Finnkino FI  
7 Kätyrit & Monsterit 1.7.2026 42 2 215 156 810 Finnkino FI  
8 Don’t Look Back in Anger 11.9.2026 53 2 189 2 189 WDS FI  
9 The Invite 14.8.2026 33 1 383 24 810 SF FI  
10 The Rivals of Amziah King 11.9.2026 42 1 371 1 371 SF FI  
11 The Uprising 11.9.2026 46 1 296 1 296 Cinemanse  
12 Insidious: Out of the Further 21.8.2026 27 1 050 11 233 SF FI  
13 Autofiktio 28.8.2026 26 850 8 548 Cinemanse  
14 Dog Stars 28.8.2026 31 652 9 431 WDS FI  
15 Keinolla millä hyvänsä 4.9.2026 29 555 2 890 Cinemanse  
16 Toy Story 5 17.6.2026 16 510 88 225 WDS FI  
17 Mutiny – lavastettu syylliseksi 21.8.2026 23 505 10 974 NDSK_FI  
18 Obsession 13.5.2026 11 476 81 044 Finnkino FI  
19 The End of Oak Street 14.8.2026 18 411 18 334 WB FI  
20 Marsupilami 21.8.2026 27 391 5 088 Cinemanse  

Lue seuraavaksi

7.9.2026

Top 20: Presidentin kyyditys avasi listakärjessä

Viimeksi kotimainen elokuva oli viikonloppulistan kärjessä yli puoli vuotta sitten. Kuva: Stanislav Honzik / Presidentin...
Lue lisää

3.9.2026

Katsotuimmat näyttelijät Suomessa kymmenen vuoden aikajanalla

Katsaus elokuvateatterien katsotuimpiin näyttelijöihin viimeisen 55 vuoden ajalta antaa kuvan kunkin hetken suurimmista tähdistä alkaen...
Lue lisää

1.9.2026

Elokuun 2026 katsotuimmat elokuvat

Spider-Man: Brand New Day ja The Odyssey keräsivät yhdessä lähes 60 % pirteähkön elokuun kokonaiskatsojaluvuista....
Lue lisää