Syyskuun 2026 katsotuimmat

Syyskuu palautti kotimaiset elokuvat elokuvateattereihin ja katsojalistoille.

Kuva: Presidentin kyyditys, Tack Films. Stanislav Honzik

Samuli Valkaman ohjaama Presidentin kyyditys oli syyskuun katsotuin elokuva. Kuun alussa ensi-iltansa saanut vuoteen 1930 sijoittuva farssi on kerännyt tähän mennessä 56 642 katsojaa. Top 20:ssä nähtiin kaksi muutakin kotimaista elokuvaa, kun Klaus Härön Hetki ennen valoa oli viidenneksi katsotuin ja kuun viimeisenä viikonloppuna ensi-iltaan tullut Dome Karukosken Rakkautta ja virtahepoja kahdestoista. Yhteensä kotimaiset elokuvat keräsivät syyskuussa 108 727. Se on paras kuukausitulos sitten maaliskuun. Toisaalta viime vuosien syyskuiden keskiarvoista jäätiin varsin kauas. Koronaa edeltävästä ajasta jäätiin yli 50 %. Tämänkin vuosikymmenen keskiarvosta jäätiin kolmannes, vaikka koronavuodet laskettaisiin mukaan. Viime vuoden syyskuuhun nähden tuli kuitenkin selvä parannus. Silloin kotimaiset elokuvat keräsivät vain reilut 82 000 katsojaa.

Katsotuimpia ulkomaisia elokuvia tarkasteltaessa kärkinimet olivat tuttuja: vuosilistalla ylivoimaisena ykkösenä oleva Christopher Nolanin The Odyssey oli kuukauden katsotuin ulkomainen elokuva ja toiseksi katsotuin ylipäätään. Syyskuussa elokuva keräsi 40 000 katsojaa kokonaistuloksen ollessa jo lähes 360 000. Vuosilistan kakkonen Spider-Man: Brand New Day oli kuukauden neljänneksi katsotuin edellään kahden edellisen viikon katsotuin elokuva Resident Evil.

Kokonaisuudessaan levityksessä oleviin elokuviin myytiin syyskuussa 390 055 lippua. Luku oli 23 % pienempi kuin kolmen edeltävän vuoden ja 46 % pienempi kuin koronaa edeltävien vuosien syyskuun keskiarvo. Kuukauden kotimaisuusaste oli 27,9 %.

Katsotuimman elokuvan titteleitä meni eniten Presidentin kyyditykselle ja Resident Evilille. Presidentin kyyditys oli katsotuin 11 ja Resident Evil yhdeksänä päivänä. Kolmeen päivään ylsivät Hetki ennen valoa ja The Odyssey. Avengers Endgame Encore eli uusintaensi-illan saanut vuoden 2019 Marvel-rymistely Avengers Endgame olivat katsotuimmat yhtenä päivänä. Yhteen päivään ylsivät myös tällä viikolla eri päivinä ennakkonäytöksissä olleet Tony, Kerro kaikille ja Verityn varjo.