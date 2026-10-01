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Syyskuun 2026 katsotuimmat

1.10.2026

Syyskuu palautti kotimaiset elokuvat elokuvateattereihin ja katsojalistoille.

Kuva: Presidentin kyyditys, Tack Films. Stanislav Honzik

Samuli Valkaman ohjaama Presidentin kyyditys oli syyskuun katsotuin elokuva. Kuun alussa ensi-iltansa saanut vuoteen 1930 sijoittuva farssi on kerännyt tähän mennessä 56 642 katsojaa. Top 20:ssä nähtiin kaksi muutakin kotimaista elokuvaa, kun Klaus Härön Hetki ennen valoa oli viidenneksi katsotuin ja kuun viimeisenä viikonloppuna ensi-iltaan tullut Dome Karukosken Rakkautta ja virtahepoja kahdestoista. Yhteensä kotimaiset elokuvat keräsivät syyskuussa 108 727. Se on paras kuukausitulos sitten maaliskuun. Toisaalta viime vuosien syyskuiden keskiarvoista jäätiin varsin kauas. Koronaa edeltävästä ajasta jäätiin yli 50 %. Tämänkin vuosikymmenen keskiarvosta jäätiin kolmannes, vaikka koronavuodet laskettaisiin mukaan. Viime vuoden syyskuuhun nähden tuli kuitenkin selvä parannus. Silloin kotimaiset elokuvat keräsivät vain reilut 82 000 katsojaa.

Katsotuimpia ulkomaisia elokuvia tarkasteltaessa kärkinimet olivat tuttuja: vuosilistalla ylivoimaisena ykkösenä oleva Christopher Nolanin The Odyssey oli kuukauden katsotuin ulkomainen elokuva ja toiseksi katsotuin ylipäätään. Syyskuussa elokuva keräsi 40 000 katsojaa kokonaistuloksen ollessa jo lähes 360 000. Vuosilistan kakkonen Spider-Man: Brand New Day oli kuukauden neljänneksi katsotuin edellään kahden edellisen viikon katsotuin elokuva Resident Evil.

Kokonaisuudessaan levityksessä oleviin elokuviin myytiin syyskuussa 390 055 lippua. Luku oli 23 % pienempi kuin kolmen edeltävän vuoden ja 46 % pienempi kuin koronaa edeltävien vuosien syyskuun keskiarvo. Kuukauden kotimaisuusaste oli 27,9 %.

Katsotuimman elokuvan titteleitä meni eniten Presidentin kyyditykselle ja Resident Evilille. Presidentin kyyditys oli katsotuin 11 ja Resident Evil yhdeksänä päivänä. Kolmeen päivään ylsivät Hetki ennen valoa ja The Odyssey. Avengers Endgame Encore eli uusintaensi-illan saanut vuoden 2019 Marvel-rymistely Avengers Endgame olivat katsotuimmat yhtenä päivänä. Yhteen päivään ylsivät myös tällä viikolla eri päivinä ennakkonäytöksissä olleet Tony, Kerro kaikille ja Verityn varjo.

 

  Elokuva Katsojat syyskuussa Kokonaiskatsojaluku Ensi-ilta Ohjaaja Tuotantomaa Levittäjä
1 Presidentin kyyditys 56 642 56 943 4.9.2026 Samuli Valkama FI / NL / CZ / EE NDSK_FI
2 The Odyssey 39 821 358 383 17.7.2026 Christopher Nolan US / GB Finnkino FI
3 Resident Evil 35 662 35 662 18.9.2026 Zach Cregger DE / US / CZ / CA / AU / NZ / FR SF FI
4 Spider-Man: Brand New Day 32 975 264 533 29.7.2026 Destin Daniel Cretton US SF FI
5 Hetki ennen valoa 32 812 33 743 11.9.2026 Klaus Härö FI / LT B-Plan
6 Ryhmä Hau: Dinoelokuva 15 446 70 323 7.8.2026 Cal Brunker CA / US Finnkino FI
7 Practical Magic: Lumotut sisaret 13 718 13 718 11.9.2026 Susanne Bier US WB FI
8 Kätyrit & Monsterit 12 215 163 237 1.7.2026 Pierre Coffin US Finnkino FI
9 Heart of the Beast 10 879 10 879 25.9.2026 David Ayer US Finnkino FI
10 The Invite 10 430 29 413 14.8.2026 Olivia Wilde US SF FI
11 Kojootti vs. Acme 9 753 9 753 18.9.2026 Dave Green US SF FI
12 Rakkautta ja virtahepoja 9 373 9 373 25.9.2026 Dome Karukoski FI NDSK_FI
13 Avengers: Endgame Encore (Re-Release 2026) 8 666 351 559 24.9.2026 Anthony Russo, Joe Russo US WDS FI
14 Autofiktio 7 529 10 836 28.8.2026 Pedro Almodóvar ES Cinemanse
15 Dog Stars 6 385 11 687 28.8.2026 Ridley Scott US / GB WDS FI
16 Insidious: Out of the Further 6 296 13 792 21.8.2026 Jacob Chase AU / US SF FI
17 Myrskyn ikkuna 6 139 6 139 18.9.2026 Anthony Maras GB / FR / AU Cinemanse
18 The Rivals of Amziah King 4 741 4 741 11.9.2026 Andrew Patterson US / GB SF FI
19 Mutiny – lavastettu syylliseksi 4 320 12 388 21.8.2026 Jean-François Richet GB / US NDSK_FI
20 Don’t Look Back in Anger 4 266 4 266 11.9.2026 Will Lovelace, Dylan Southern GB / US WDS FI

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