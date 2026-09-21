Top 20: Resident Evil avasi katsotuimpana
Ensi-illassa oli kolme muutakin elokuvaa, joista yksi oli kotimainen Ortotopologian loputtomat alkeet.
Kuva: Resident Evil, Sony Pictures
Zach Creggerin ohjaama Resident Evil keräsi ensimmäisenä viikonloppunaan 14 986 katsojaa, mikä riitti katsojalistalla selvään kärkisijaan. Uusi Resident Evil on tunnetun pelisarjan kahdeksas elokuva. Suomessa sarjan aiemmista elokuvista on levitetty neljää ensimmäistä ja ne ovat keränneet yhteensä yli 92 000 katsojaa katsotuimman ollessa vuoden 2010 Resident Evil: Afterlife 34 440 katsojalla. Uudesta elokuvasta voikin hyvin tulla sarjan katsotuin.
Creggerin elokuvista taas edellinen Weapons (2025) keräsi reilut 41 000 katsojaa. Se on myös ohjaajan ainoa aiempi elokuva, joka on Suomessa ollut elokuvateatterilevityksessä, sillä läpimurtoelokuva Barbarian (2022) nähtiin vain suoratoistopalvelun kautta.
Viikonlopun toiseksi korkein uutuus oli pitkään julkaisua odottanut ja jopa kokonaan hyllytysuhan alla ollut Dave Greenin ohjaama Kojootti vs. Acme. Animaatiohahmoja ja ihmisnäyttelijöitä yhdistävä komedia keräsi 4695 katsojaa ja avasi kuudentena.
Anthony Marasin ohjaama sotadraama Myrskyn ikkuna keräsi 2654 katsojaa ja avasi yhdeksäntenä.
Levitykseen tuotiin uusi kotimainenkin elokuva: Markku Pölösen ilman elokuvasäätiön rahoitusta valmistunut Ortotopologian loputtomat alkeet keräsi seitsemässä teatterissa 465 katsojaa ja oli 19. katsotuin. Elokuva tuotiin tässä vaiheessa levitykseen vain hyvin rajatussa osassa maata. Laajemman levityksen elokuva saa pikkuhiljaa loppusyksyn aikana saavuttaen suurimmat teatterit vasta joulukuussa. Pölösen kymmenen aiempaa elokuvaa ovat keränneet yhteensä yli 1,4 miljoonaa katsojaa. Niistä katsotuin on 1990-luvun jättihitti Kivenpyörittäjän kylä (1995) lähes 300 000 katsojalla. Suuria yleisömenestyksiä ovat olleet myös Kuningasjätkä (1998), Badding (2000), Oma maa (2018) ja Koirankynnen leikkaaja (2004). Alla lista Pölösen aiempien elokuvien katsojaluvuista ja sen alla taulukko viikonlopun kahdestakymmenestä katsotuimmasta elokuvasta.
Taulukko 1: Markku Pölösen ohjaamien aiempien elokuvien katsojaluvut elokuvateattereissa Suomessa
|Elokuva
|Katsojat
|Ensi-ilta
|Tuotantomaat
|1
|Kivenpyörittäjän kylä
|292 330
|17.2.1995
|FI
|2
|Kuningasjätkä
|277 407
|13.2.1998
|FI
|3
|Badding
|219 849
|18.8.2000
|FI
|4
|Oma maa
|202 277
|26.10.2018
|FI
|5
|Koirankynnen leikkaaja
|199 634
|13.2.2004
|FI
|6
|Hamsterit
|63 174
|4.1.2023
|FI
|7
|Ralliraita
|59 034
|27.2.2009
|FI
|8
|Lieksa!
|57 091
|14.9.2007
|FI
|9
|Emmauksen tiellä
|16 179
|5.10.2001
|FI
|10
|Onnen maa
|14 128
|30.4.1993
|FI
Taulukko 2: Viikonlopun Top 20
|Elokuva
|Ensi-ilta
|Teattereita
|Katsojat viikonloppuna
|Katsojat yhteensä
|Levittäjä
|Suomalainen tuotantoyhtiö
|1
|Resident Evil
|18.9.2026
|76
|14 986
|14 986
|SF FI
|2
|Presidentin kyyditys
|4.9.2026
|116
|6 668
|47 378
|NDSK_FI
|TACK Films Oy
|3
|The Odyssey
|17.7.2026
|41
|5 440
|352 402
|Finnkino FI
|4
|Hetki ennen valoa
|11.9.2026
|121
|5 316
|25 092
|B-Plan
|Making Movies – Nordberg & Aho Oy
|5
|Spider-Man: Brand New Day
|29.7.2026
|45
|4 730
|259 496
|SF FI
|6
|Kojootti vs. Acme
|18.9.2026
|84
|4 695
|4 695
|SF FI
|7
|Practical Magic: Lumotut sisaret
|11.9.2026
|65
|2 964
|9 902
|WB FI
|8
|Ryhmä Hau: Dinoelokuva
|7.8.2026
|63
|2 727
|67 950
|Finnkino FI
|9
|Myrskyn ikkuna
|18.9.2026
|70
|2 654
|2 819
|Cinemanse
|10
|Kätyrit & Monsterit
|1.7.2026
|40
|2 448
|160 663
|Finnkino FI
|11
|The Invite
|14.8.2026
|23
|1 179
|27 811
|SF FI
|12
|The Rivals of Amziah King
|11.9.2026
|35
|891
|3 832
|SF FI
|13
|The Uprising
|11.9.2026
|28
|630
|3 426
|Cinemanse
|14
|Insidious: Out of the Further
|21.8.2026
|21
|613
|13 210
|SF FI
|15
|Don’t Look Back in Anger
|11.9.2026
|19
|572
|3 613
|WDS FI
|16
|Toy Story 5
|17.6.2026
|15
|545
|88 865
|WDS FI
|17
|Autofiktio
|28.8.2026
|13
|509
|9 803
|Cinemanse
|18
|Obsession
|13.5.2026
|10
|498
|82 365
|Finnkino FI
|19
|Ortotopologian loputtomat alkeet
|18.9.2026
|7
|465
|465
|Oy Suomen Filmiteoll
|Suomen Filmiteollisuus Oy
|20
|The End of Oak Street
|14.8.2026
|12
|301
|19 087
|WB FI