Top 20: Resident Evil avasi katsotuimpana

Ensi-illassa oli kolme muutakin elokuvaa, joista yksi oli kotimainen Ortotopologian loputtomat alkeet.

Kuva: Resident Evil, Sony Pictures

Zach Creggerin ohjaama Resident Evil keräsi ensimmäisenä viikonloppunaan 14 986 katsojaa, mikä riitti katsojalistalla selvään kärkisijaan. Uusi Resident Evil on tunnetun pelisarjan kahdeksas elokuva. Suomessa sarjan aiemmista elokuvista on levitetty neljää ensimmäistä ja ne ovat keränneet yhteensä yli 92 000 katsojaa katsotuimman ollessa vuoden 2010 Resident Evil: Afterlife 34 440 katsojalla. Uudesta elokuvasta voikin hyvin tulla sarjan katsotuin.

Creggerin elokuvista taas edellinen Weapons (2025) keräsi reilut 41 000 katsojaa. Se on myös ohjaajan ainoa aiempi elokuva, joka on Suomessa ollut elokuvateatterilevityksessä, sillä läpimurtoelokuva Barbarian (2022) nähtiin vain suoratoistopalvelun kautta.

Viikonlopun toiseksi korkein uutuus oli pitkään julkaisua odottanut ja jopa kokonaan hyllytysuhan alla ollut Dave Greenin ohjaama Kojootti vs. Acme. Animaatiohahmoja ja ihmisnäyttelijöitä yhdistävä komedia keräsi 4695 katsojaa ja avasi kuudentena.

Anthony Marasin ohjaama sotadraama Myrskyn ikkuna keräsi 2654 katsojaa ja avasi yhdeksäntenä.

Levitykseen tuotiin uusi kotimainenkin elokuva: Markku Pölösen ilman elokuvasäätiön rahoitusta valmistunut Ortotopologian loputtomat alkeet keräsi seitsemässä teatterissa 465 katsojaa ja oli 19. katsotuin. Elokuva tuotiin tässä vaiheessa levitykseen vain hyvin rajatussa osassa maata. Laajemman levityksen elokuva saa pikkuhiljaa loppusyksyn aikana saavuttaen suurimmat teatterit vasta joulukuussa. Pölösen kymmenen aiempaa elokuvaa ovat keränneet yhteensä yli 1,4 miljoonaa katsojaa. Niistä katsotuin on 1990-luvun jättihitti Kivenpyörittäjän kylä (1995) lähes 300 000 katsojalla. Suuria yleisömenestyksiä ovat olleet myös Kuningasjätkä (1998), Badding (2000), Oma maa (2018) ja Koirankynnen leikkaaja (2004). Alla lista Pölösen aiempien elokuvien katsojaluvuista ja sen alla taulukko viikonlopun kahdestakymmenestä katsotuimmasta elokuvasta.

Taulukko 1: Markku Pölösen ohjaamien aiempien elokuvien katsojaluvut elokuvateattereissa Suomessa

Elokuva Katsojat Ensi-ilta Tuotantomaat 1 Kivenpyörittäjän kylä 292 330 17.2.1995 FI 2 Kuningasjätkä 277 407 13.2.1998 FI 3 Badding 219 849 18.8.2000 FI 4 Oma maa 202 277 26.10.2018 FI 5 Koirankynnen leikkaaja 199 634 13.2.2004 FI 6 Hamsterit 63 174 4.1.2023 FI 7 Ralliraita 59 034 27.2.2009 FI 8 Lieksa! 57 091 14.9.2007 FI 9 Emmauksen tiellä 16 179 5.10.2001 FI 10 Onnen maa 14 128 30.4.1993 FI

Taulukko 2: Viikonlopun Top 20