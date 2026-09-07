Top 20: Presidentin kyyditys avasi listakärjessä

Viimeksi kotimainen elokuva oli viikonloppulistan kärjessä yli puoli vuotta sitten.

Kuva: Stanislav Honzik / Presidentin kyyditys, Tack Films.

Samuli Valkaman ohjaama Presidentin kyyditys keräsi ensi-iltaviikonloppuna 13 429 katsojaa, mikä riitti selvään ykkössijaan katsojalistalla. Elokuvan päärooleissa nähdään Jussi Vatanen, Elias Salonen, Aku Sipola, Pertti Sveholm ja Riitta Havukainen. Elokuva on Valkaman neljäs pitkä fiktioelokuva. Aiemmista elokuvista eniten katsojia on kerännyt vuoden 2014 Ei kiitos yli 127 000 katsojalla.

Presidentin kyyditys oli ensimmäinen ensi-iltansa saanut pitkä kotimainen fiktio sitten heinäkuun lopussa teattereihin tuodun Jarmo Lampelan ilman suurta ulkopuolista rahoitusta tehdyn Don Quijote Barcelonassa -elokuvan. Sitä edelsi yli viisi kuukautta sitten ensi-iltansa saanut Markus Lehmusruusun ohjaama Orava. Viikonloppulistan kärjessä on viimeksi ollut kotimainen elokuva yli puoli vuotta sitten. Selma Vilhusen ohjaama Kaunis rietas onnellinen oli kaksi viikkoa kärjessä helmikuun loppupuolella ja helmimaaliskuun taitteessa. Suuren luokan kotimaisen elokuvan paluu elokuvateattereihin nosti kotimaisuusastetta vuosilistalla. 20 %:n raja rikkoutuu lähiaikoina, sillä uutta kotimaista onkin nyt luvassa lähes viikoittain. Top 20 -listalle näkyikin jo nyt muutamassa ennakkonäytöksessä pyörinyt Klaus Härön Hetki ennen valoa. Elokuva tulee ensi-iltaan tämän viikon perjantaina.

Viikonloppu tarjosi neljä muuta ensi-iltaa, joista kolme oli eurooppalaisia. Elegance Brattonin ohjaama yhdysvaltalainen rikosdraama Keinolla millä hyvänsä avasi sijalla kahdeksan. Sijalla 16 taas oli Ilker Çatakin Berliinin elokuvajuhlien Kultaisen karhun voittanut saksalais-ranskalais-turkkilainen Keltaiset kirjeet. Ludovica Rampoldin ohjaama italialaiselokuva Lyhyt rakkaustarina jäi niukasti top 20:n ulkopuolelle. Se avasi 35 teatterissa 549 katsojalla. Ensi-illassa oli myös Sabine Lidlin saksalais-sveitsiläinen dokumenttielokuva Siri Hustvedt – Dance Around the Self, joka keräsi viidessä teatterissa 136 katsojaa.