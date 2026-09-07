Ajankohtaista Top 20: Presidentin kyyditys avasi listakärjessä

Top 20: Presidentin kyyditys avasi listakärjessä

7.9.2026

Viimeksi kotimainen elokuva oli viikonloppulistan kärjessä yli puoli vuotta sitten.

Kuva: Stanislav Honzik / Presidentin kyyditys, Tack Films.

 

Samuli Valkaman ohjaama Presidentin kyyditys keräsi ensi-iltaviikonloppuna 13 429 katsojaa, mikä riitti selvään ykkössijaan katsojalistalla. Elokuvan päärooleissa nähdään Jussi Vatanen, Elias Salonen, Aku Sipola, Pertti Sveholm ja Riitta Havukainen. Elokuva on Valkaman neljäs pitkä fiktioelokuva. Aiemmista elokuvista eniten katsojia on kerännyt vuoden 2014 Ei kiitos yli 127 000 katsojalla.

Presidentin kyyditys oli ensimmäinen ensi-iltansa saanut pitkä kotimainen fiktio sitten heinäkuun lopussa teattereihin tuodun Jarmo Lampelan ilman suurta ulkopuolista rahoitusta tehdyn Don Quijote Barcelonassa -elokuvan. Sitä edelsi yli viisi kuukautta sitten ensi-iltansa saanut Markus Lehmusruusun ohjaama Orava. Viikonloppulistan kärjessä on viimeksi ollut kotimainen elokuva yli puoli vuotta sitten. Selma Vilhusen ohjaama Kaunis rietas onnellinen oli kaksi viikkoa kärjessä helmikuun loppupuolella ja helmimaaliskuun taitteessa. Suuren luokan kotimaisen elokuvan paluu elokuvateattereihin nosti kotimaisuusastetta vuosilistalla. 20 %:n raja rikkoutuu lähiaikoina, sillä uutta kotimaista onkin nyt luvassa lähes viikoittain. Top 20 -listalle näkyikin jo nyt muutamassa ennakkonäytöksessä pyörinyt Klaus Härön Hetki ennen valoa. Elokuva tulee ensi-iltaan tämän viikon perjantaina.

Viikonloppu tarjosi neljä muuta ensi-iltaa, joista kolme oli eurooppalaisia. Elegance Brattonin ohjaama yhdysvaltalainen rikosdraama Keinolla millä hyvänsä avasi sijalla kahdeksan. Sijalla 16 taas oli Ilker Çatakin Berliinin elokuvajuhlien Kultaisen karhun voittanut saksalais-ranskalais-turkkilainen Keltaiset kirjeet. Ludovica Rampoldin ohjaama italialaiselokuva Lyhyt rakkaustarina jäi niukasti top 20:n ulkopuolelle. Se avasi 35 teatterissa 549 katsojalla. Ensi-illassa oli myös Sabine Lidlin saksalais-sveitsiläinen dokumenttielokuva Siri Hustvedt – Dance Around the Self, joka keräsi viidessä teatterissa 136 katsojaa.

  Elokuva Ensi-ilta Teattereita Katsojat viikonloppuna Katsojat yhteensä Levittäjä Suomalainen tuotantoyhtiö
1 Presidentin kyyditys 4.9.2026 136 13 429 14 639 NDSK_FI TACK Films Oy
2 The Odyssey 17.7.2026 62 7 622 329 705 Finnkino FI  
3 Spider-Man: Brand New Day 29.7.2026 61 6 309 240 485 SF FI  
4 Ryhmä Hau: Dinoelokuva 7.8.2026 82 3 838 59 502 Finnkino FI  
5 Kätyrit & Monsterit 1.7.2026 46 2 281 154 042 Finnkino FI  
6 The Invite 14.8.2026 37 1 785 22 284 SF FI  
7 Autofiktio 28.8.2026 43 1 550 6 576 Cinemanse  
8 Keinolla millä hyvänsä 4.9.2026 41 1 480 1 480 Cinemanse  
9 Dog Stars 28.8.2026 58 1 464 7 951 WDS FI  
10 Insidious: Out of the Further 21.8.2026 37 1 399 9 584 SF FI  
11 Mutiny – lavastettu syylliseksi 21.8.2026 41 1 061 9 885 NDSK_FI  
12 The End of Oak Street 14.8.2026 32 962 17 471 WB FI  
13 Spa Weekend 21.8.2026 37 767 7 070 NDSK_FI  
14 One Night Only 28.8.2026 41 735 4 419 Finnkino FI  
15 Keltaiset kirjeet 4.9.2026 37 728 1 001 Mondo  
16 Obsession 13.5.2026 16 711 80 313 Finnkino FI  
17 Marsupilami 21.8.2026 37 682 4 615 Cinemanse  
18 Hetki ennen valoa 11.9.2026 6 679 3 100 B-Plan Making Movies – Nordberg & Aho Oy
19 Autot (re-release) 25.8.2006 26 663 235 596 WDS FI  
20 Toy Story 5 17.6.2026 20 647 87 622 WDS FI  

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