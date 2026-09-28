Top 20: Ensi-illassa oli kaksi kotimaista, jotka avasivat sijoilla neljä ja viisitoista

Resident Evil jatkoi listakärjessä.

Kuva: Rakkautta ja virtahepoja / Antti Lahtinen / Yellow Film & TV

Dome Karukosken uusi elokuva Rakkautta ja virtahepoja avasi viikonlopun neljänneksi katsotuimpana. Pihla Viitalan, Aku Siipolan ja Jenni Vartiaisen tähdittämä Kreikan saaristoon sijoittuva draama keräsi 5 808 katsojaa. Elokuva on Karukosken yhdeksäs elokuvateatterilevitykseen päässyt pitkä fiktio. Edellinen elokuva Pikku Siperia (2025) tuli tosin vain suoratoistolevitykseen. Ohjaajan kahdeksan ensimmäistä elokuvaa ovat keränneet Suomen elokuvateattereissa yhteensä yli 1,65 miljoonaa katsojaa. Niistä katsotuin on Mielensäpahoittaja (2014) yli 500 000 katsojalla. Myös Napapiirin sankarit (2010) oli poikkeuksellinen menestys 385 000 katsojalla. Molemmat jättihitit ovat saaneet muiden ohjaajien ohjaamia jatko-osia. Karukosken elokuvista kansainvälisesti katsotuin on Tolkien (2019), joka keräsi maailmanlaajuisesti yli 1,3 miljoonaa katsojaa. Alla lista Karukosken elokuvien elokuvateatterikatsojista Suomessa.

Elokuva Katsojat Ensi-ilta Tuotantomaat 1 Mielensäpahoittaja 500 934 5.9.2014 FI 2 Napapiirin sankarit 384 392 15.10.2010 FI 3 Leijonasydän 203 631 18.10.2013 FI 4 Tyttö sinä olet tähti 132 104 21.10.2005 FI 5 Kielletty hedelmä 115 904 13.2.2009 FI 6 Tummien perhosten koti 115 513 5.1.2008 FI 7 Tom of Finland 102 688 24.2.2017 FI / SE / DK / DE / IS / US 8 Tolkien 95 583 3.5.2019 US

Viikonloppuna tuli ensi-iltaan toinenkin kotimainen elokuva. Shakiba Adlin ja Elina Hirvosen ohjaama dokumenttielokuva The Secret Reading Club of Kabul keräsi 422 katsojaa ja oli 15. katsotuin. Maailmanensi-iltansa elokuva sai maaliskuussa Kööpenhaminassa CPH:DOX-dokumenttielokuvafestivaalilla, jossa se myös palkittiin NORDIC:DOX-sarjan pääpalkinnolla.

Ulkomaisia ensi-iltoja oli varsinaisesti vain yksi: David Ayerin ohjaama ja Brad Pittin ja Uber-koiran tähdittämä selviytymistrilleri Heart of the Beast. Se keräsi 7 918 katsojaa ja oli viikonlopun toiseksi katsotuin. Elokuva on Ayerin seitsemäs Suomessa levitykseen päässyt ohjaus. Yhteensä 310 000 katsojaa keränneistä elokuvista ylivoimaisesti katsotuin on Suicide Squad (2016) lähes 200 000 katsojalla.

Levitykseen tuotiin myös vuoden 2019 jättihitti Avengers: Endgame. Elokuva oli perjantain katsotuin. Viikonloppulistalla se jäi niukasti kolmanneksi 7 685 katsojalla. Uusi Avengers-elokuva on luvassa jouluna, kun Avengers: Doomsday saa ensi-iltansa 16.12.2026.

Resident Evil jatkoi viikonlopun katsotuimpana.