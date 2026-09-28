Ajankohtaista Top 20: Ensi-illassa oli kaksi kotimaista, jotka avasivat sijoilla neljä ja viisitoista

Top 20: Ensi-illassa oli kaksi kotimaista, jotka avasivat sijoilla neljä ja viisitoista

28.9.2026

Resident Evil jatkoi listakärjessä.

Kuva: Rakkautta ja virtahepoja / Antti Lahtinen / Yellow Film & TV

Dome Karukosken uusi elokuva Rakkautta ja virtahepoja avasi viikonlopun neljänneksi katsotuimpana. Pihla Viitalan, Aku Siipolan ja Jenni Vartiaisen tähdittämä  Kreikan saaristoon sijoittuva draama keräsi 5 808 katsojaa. Elokuva on Karukosken yhdeksäs elokuvateatterilevitykseen päässyt pitkä fiktio. Edellinen elokuva Pikku Siperia (2025) tuli tosin vain suoratoistolevitykseen. Ohjaajan kahdeksan ensimmäistä elokuvaa ovat keränneet Suomen elokuvateattereissa yhteensä yli 1,65 miljoonaa katsojaa. Niistä katsotuin on Mielensäpahoittaja (2014) yli 500 000 katsojalla. Myös Napapiirin sankarit (2010) oli poikkeuksellinen menestys 385 000 katsojalla. Molemmat jättihitit ovat saaneet muiden ohjaajien ohjaamia jatko-osia. Karukosken elokuvista kansainvälisesti katsotuin on Tolkien (2019), joka keräsi maailmanlaajuisesti yli 1,3 miljoonaa katsojaa. Alla lista Karukosken elokuvien elokuvateatterikatsojista Suomessa.

  Elokuva Katsojat Ensi-ilta Tuotantomaat
1 Mielensäpahoittaja 500 934 5.9.2014 FI
2 Napapiirin sankarit 384 392 15.10.2010 FI
3 Leijonasydän 203 631 18.10.2013 FI
4 Tyttö sinä olet tähti 132 104 21.10.2005 FI
5 Kielletty hedelmä 115 904 13.2.2009 FI
6 Tummien perhosten koti 115 513 5.1.2008 FI
7 Tom of Finland 102 688 24.2.2017 FI / SE / DK / DE / IS / US
8 Tolkien 95 583 3.5.2019 US

Viikonloppuna tuli ensi-iltaan toinenkin kotimainen elokuva. Shakiba Adlin ja Elina Hirvosen ohjaama dokumenttielokuva The Secret Reading Club of Kabul keräsi 422 katsojaa ja oli 15. katsotuin. Maailmanensi-iltansa elokuva sai maaliskuussa Kööpenhaminassa CPH:DOX-dokumenttielokuvafestivaalilla, jossa se myös palkittiin NORDIC:DOX-sarjan pääpalkinnolla.

Ulkomaisia ensi-iltoja oli varsinaisesti vain yksi: David Ayerin ohjaama ja Brad Pittin ja Uber-koiran tähdittämä selviytymistrilleri Heart of the Beast. Se keräsi 7 918 katsojaa ja oli viikonlopun toiseksi katsotuin. Elokuva on Ayerin seitsemäs Suomessa levitykseen päässyt ohjaus. Yhteensä 310 000 katsojaa keränneistä elokuvista ylivoimaisesti katsotuin on Suicide Squad (2016) lähes 200 000 katsojalla.

Levitykseen tuotiin myös vuoden 2019 jättihitti Avengers: Endgame. Elokuva oli perjantain katsotuin. Viikonloppulistalla se jäi niukasti kolmanneksi 7 685 katsojalla. Uusi Avengers-elokuva on luvassa jouluna, kun Avengers: Doomsday saa ensi-iltansa 16.12.2026.

Resident Evil jatkoi viikonlopun katsotuimpana.

  Elokuva Ensi-ilta Teattereita Katsojat viikonloppuna Katsojat yhteensä Levittäjä Suomalainen tuotantoyhtiö
1 Resident Evil 18.9.2026 70 9 281 32 016 SF FI  
2 Heart of the Beast 25.9.2026 82 7 918 7 918 Finnkino FI  
3 Avengers: Endgame Encore (Re-Release 2026) 24.9.2026 55 7 685 350 578 WDS FI  
4 Rakkautta ja virtahepoja 25.9.2026 128 5 808 6 718 NDSK_FI Yellow Film & TV Oy
5 Presidentin kyyditys 4.9.2026 96 3 767 55 251 NDSK_FI TACK Films Oy
6 The Odyssey 17.7.2026 36 3 253 357 227 Finnkino FI  
7 Kojootti vs. Acme 18.9.2026 77 2 959 9 132 SF FI  
8 Spider-Man: Brand New Day 29.7.2026 38 2 802 263 743 SF FI  
9 Hetki ennen valoa 11.9.2026 94 2 457 31 511 B-Plan Making Movies – Nordberg & Aho Oy
10 Kätyrit & Monsterit 1.7.2026 37 2 051 162 984 Finnkino FI  
11 Ryhmä Hau: Dinoelokuva 7.8.2026 41 1 808 70 129 Finnkino FI  
12 Practical Magic: Lumotut sisaret 11.9.2026 50 1 549 13 013 WB FI  
13 Myrskyn ikkuna 18.9.2026 49 1 105 5 554 Cinemanse  
14 The Invite 14.8.2026 16 736 29 089 SF FI  
15 The Secret Reading Club of Kabul 25.9.2026 15 422 422 ELKE ry Yellow Film & TV Oy
16 The Rivals of Amziah King 11.9.2026 21 382 4 564 SF FI  
17 Obsession 13.5.2026 7 345 82 898 Finnkino FI  
18 Autofiktio 28.8.2026 6 340 10 565 Cinemanse  
19 Toy Story 5 17.6.2026 12 269 89 142 WDS FI  
20 Insidious: Out of the Further 21.8.2026 10 264 13 696 SF FI  

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