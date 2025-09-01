Ajankohtaista Elokuun katsotuimmat elokuvat

1.9.2025

Mies ja alaston ase hallitsi katsojamäärältään vaatimatonta kesän päätöskuuta.

Akiva Schafferin ohjaama Mies ja alaston ase oli kuukauden katsotuin. Elokuva oli elokuussa neljän viikonlopun listaykkönen ja keräsi yhteensä 71 576 katsojaa. Toiseksi katsotuimmaksi ylsi Celine Songin ohjaama Materialists ja kolmanneksi animaatioelokuva Hurja jengi 2. Ne keräsivät 48 000 ja 38 000 katsojaa.

Elokuu oli harvinaisen hiljainen elokuvateatteririntamalla. Suuren yleisön elokuvia ei juurikaan tuotu teattereihin, kotimaisista puhuttamattakaan. Kokonaiskatsojamäärä jäi 391 044:een. Luku oli reilun kolmanneksen pienempi kuin vuosi sitten elokuussa ja vain reilut puolet toissa vuoden luvuista. Vuosien 2015–2019 keskiarvosta jäätiin 36 %. Ylipäätään viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana on elokuussa ollut vähemmän katsojia vain kerran – vuonna 2015, kun koronavuodet jätetään pois laskuista.

Kotimaisten elokuvien osalta taas oli vielä sitäkin hiljaisempaa. Yksikään kotimainen elokuva ei mahtunut kuukauden top 20 -listalle. Tosin elokuussa tuli ensi-iltaan kaksi A24-yhtiön tuottamaa elokuvaa, joissa osatuottajaksi on merkitty suomalainen sijoitusyhtiö IPR.VC. Elokuvat olivat kuukauden toiseksi katsotuimmaksi yltänyt Materialists ja sijalla 14 oleva Eddington. IPR.VC ei kuitenkaan ole varsinainen tuotantoyhtiö, joten elokuvia ei lasketa tässä suomalaisiksi.

Varsinaisia kotimaisia elokuvia käytiin katsomassa 9712 kertaa. Vuosien 2015–2019 keskiarvosta jäätiin 87 %. Tämän vuotinen luku on pienin sitten vuoden 2007; jopa kaikkina koronavuosina kotimaisia elokuvia katsottiin enemmän. Kuukauden katsotuin kotimainen oli tuttuun tapaan 100 litraa sahtia, joka keräsi tällä kertaa 2 733 katsojaa. Kuukauden ainoa kotimainen ensi-ilta oli Ari Savosen ohjaama ilman elokuvasäätiön tukea tehty ja levitetty kauhuelokuva Backwood Madness. Se sai ensi-iltansa kuun lopussa ja on kerännyt tähän mennessä 1783 katsojaa. Elokuva oli ensimmäinen kotimainen fiktio sitten huhtikuussa ensi-iltansa saaneen Pirjo Honkasalon Orendan. Kotimaiset elokuvat ovat odottaneet julkaisujaan ja syyskuussa niitä onkin luvassa ainakin seitsemän, kuten myös lokakuussa.

Päivän katsotuimman elokuvan tittelit menivät elokuussa järjestään Liam Neesonin Frank Drebinille. Mies ja alaston ase oli päivän katsotuin kuun 22 päivänä. Kolmeen päivän katsotuimman elokuvan titteliin ylsi Materialists ja kahteen Hurja jengi 2, Weapons ja The Roses.

 

  Elokuva Katsojat elokuussa Kokonaiskatsojaluku Ensi-ilta Ohjaaja Tuotantomaa Levittäjä
1 Mies ja alaston ase 71 576 71 576 1.8.2025 Akiva Schaffer US Finnkino FI
2 Materialists 47 864 49 598 1.8.2025 Celine Song US / FI SF FI
3 Hurja jengi 2 38 330 43 732 30.7.2025 Pierre Perifel, JP Sans US Finnkino FI
4 Weapons 31 874 31 874 8.8.2025 Zach Cregger US WB FI
5 Jurassic World Rebirth 20 835 109 697 2.7.2025 Gareth Edwards US Finnkino FI
6 The Fantastic Four: First Steps 17 927 43 473 23.7.2025 Matt Shakman US / GB / CA / NZ WDS FI
7 Perjantai on pahin 2 15 739 15 739 8.8.2025 Nisha Ganatra US WDS FI
8 Smurffit-elokuva 14 981 36 644 16.7.2025 Chris Miller US / BE / IT Finnkino FI
9 F1 13 201 80 181 25.6.2025 Joseph Kosinski US WB FI
10 Superman 12 346 51 192 11.7.2025 James Gunn US / CA / AU / NZ WB FI
11 Bring Her Back 7 935 7 935 15.8.2025 Danny Philippou, Michael Philippou AU SF FI
12 Varasteleva varpunen 7 839 8 319 1.8.2025 Robert Guédiguian FR Mondo
13 28 vuotta myöhemmin 6 800 56 732 25.6.2025 Danny Boyle GB / US SF FI
14 Eddington 6 644 6 644 22.8.2025 Ari Aster US / FI Nordisk FI
15 Nobody 2 6 192 6 192 15.8.2025 Timo Tjahjanto US Finnkino FI
16 Lilo & Stitch 5 894 128 031 23.5.2025 Dean Fleischer Camp US WDS FI
17 A Samurai in Time 5 259 5 498 15.8.2025 Jun’ichi Yasuda JP Night Visions
18 The Roses 5 218 5 218 29.8.2025 Jay Roach GB / US WDS FI
19 Tiedän mitä teit viime kesänä 4 603 12 696 18.7.2025 Jennifer Kaytin Robinson US / AU / CA SF FI
20 Mission: Impossible – The Final Reckoning 4 263 145 965 21.5.2025 Christopher McQuarrie US / GB Finnkino FI

