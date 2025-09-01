Elokuun katsotuimmat elokuvat

Mies ja alaston ase hallitsi katsojamäärältään vaatimatonta kesän päätöskuuta.

Akiva Schafferin ohjaama Mies ja alaston ase oli kuukauden katsotuin. Elokuva oli elokuussa neljän viikonlopun listaykkönen ja keräsi yhteensä 71 576 katsojaa. Toiseksi katsotuimmaksi ylsi Celine Songin ohjaama Materialists ja kolmanneksi animaatioelokuva Hurja jengi 2. Ne keräsivät 48 000 ja 38 000 katsojaa.

Elokuu oli harvinaisen hiljainen elokuvateatteririntamalla. Suuren yleisön elokuvia ei juurikaan tuotu teattereihin, kotimaisista puhuttamattakaan. Kokonaiskatsojamäärä jäi 391 044:een. Luku oli reilun kolmanneksen pienempi kuin vuosi sitten elokuussa ja vain reilut puolet toissa vuoden luvuista. Vuosien 2015–2019 keskiarvosta jäätiin 36 %. Ylipäätään viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana on elokuussa ollut vähemmän katsojia vain kerran – vuonna 2015, kun koronavuodet jätetään pois laskuista.

Kotimaisten elokuvien osalta taas oli vielä sitäkin hiljaisempaa. Yksikään kotimainen elokuva ei mahtunut kuukauden top 20 -listalle. Tosin elokuussa tuli ensi-iltaan kaksi A24-yhtiön tuottamaa elokuvaa, joissa osatuottajaksi on merkitty suomalainen sijoitusyhtiö IPR.VC. Elokuvat olivat kuukauden toiseksi katsotuimmaksi yltänyt Materialists ja sijalla 14 oleva Eddington. IPR.VC ei kuitenkaan ole varsinainen tuotantoyhtiö, joten elokuvia ei lasketa tässä suomalaisiksi.

Varsinaisia kotimaisia elokuvia käytiin katsomassa 9712 kertaa. Vuosien 2015–2019 keskiarvosta jäätiin 87 %. Tämän vuotinen luku on pienin sitten vuoden 2007; jopa kaikkina koronavuosina kotimaisia elokuvia katsottiin enemmän. Kuukauden katsotuin kotimainen oli tuttuun tapaan 100 litraa sahtia, joka keräsi tällä kertaa 2 733 katsojaa. Kuukauden ainoa kotimainen ensi-ilta oli Ari Savosen ohjaama ilman elokuvasäätiön tukea tehty ja levitetty kauhuelokuva Backwood Madness. Se sai ensi-iltansa kuun lopussa ja on kerännyt tähän mennessä 1783 katsojaa. Elokuva oli ensimmäinen kotimainen fiktio sitten huhtikuussa ensi-iltansa saaneen Pirjo Honkasalon Orendan. Kotimaiset elokuvat ovat odottaneet julkaisujaan ja syyskuussa niitä onkin luvassa ainakin seitsemän, kuten myös lokakuussa.

Päivän katsotuimman elokuvan tittelit menivät elokuussa järjestään Liam Neesonin Frank Drebinille. Mies ja alaston ase oli päivän katsotuin kuun 22 päivänä. Kolmeen päivän katsotuimman elokuvan titteliin ylsi Materialists ja kahteen Hurja jengi 2, Weapons ja The Roses.