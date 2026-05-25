Top 20: Star Wars: The Mandalorian and Grogu avasi odotetusti ykkösenä.

25.5.2026

Neljänneksi noussut kauhuelokuva Obsession paransi tulostaan viikontakaisesta yli 40 %.

Viime keskiviikkona ensi-iltansa saanut Jon Favreaun ohjaama uusi Star Wars -elokuva The Mandalorian and Grogu avasi listan selvänä kärkielokuvana. Se keräsi varsinaisena viikonloppuna 16 005 katsojaa, viime keskiviikon jälkeisen kokonaiskatsojaluvun ollessa 25 848. Ykkössija oli selvä, mutta tulos jäi kauaksi edellisten Star Wars -elokuvien avaustuloksista.

Elokuvahistorian menestyneimpiin sarjoihin kuuluvan Tähtien sota -saagan elokuvat ovat keränneet yhteensä Suomen elokuvateatterilevityksessä lähes 3,9 miljoonaa katsojaa. Elokuvista katsotuin on varsinaisen saagan seitsemäs osa Star Wars: The Force Awakens (2015), jonka kokonaiskatsojaluku on peräti 625 466 katsojaa. Elokuvasarjan 12 aiemmasta elokuvasta vain kaksi on kerännyt alle 200 000 katsojaa: vuoden 2018 Solo: A Star Wars Story (146 565 katsojaa) ja vuonna 2008 ilmestynyt animaatioelokuva Star Wars: The Clone Wars (17 756). Vuoden 2018 Solon pitkän viikonlopun avaustulos oli 48 608 eli yli 20 000 korkeampi kuin uusimmalla elokuvalla. Parhaiten Tähtien sodista ovat avanneet Star Wars: The Force Awakens (2015) ja Star Wars: The Last Jedi (2017). Ensin mainittu keräsi ensimmäisen viikon aikana 191 569 katsojaa ja jälkimmäinen keskiviikosta alkaneen pitkän viikon aikana peräti 222 471.

Uuden Star Warsin lisäksi ensi-illassa oli neljä muuta elokuvaa.

Niistä parhaiten avasi Damian McCarthyn uusi kauhuelokuva Hokum. Se keräsi 2027 ja avasi seitsemäntenä. André Øvredalin Passenger houkutteli teattereihin 1 187 lipun ostanutta ja oli 11., sijalle 17 yltänyt Carla Simónin espanjalais-saksalainen Romería – toivon jäljillä taas sai 487 katsojaa. Top 20 -listan ulkopuolelle niukasti jäänyt Jean-Pierre ja Luc Dardennen uusi elokuva Nuorena äidiksi keräsi 25 teatterissa 277 katsojaa.

Viime viikolla sijalla kuusi avannut kauhuelokuva Obsession paransi toisena viikonloppuna tulostaan 43 % ja nousi listan sijalle neljä. Muut elokuvat top 20 -listalla eivät viikonloppukatsojamääriään viime viikosta parantaneet. Sijalla 19 oleva Luottomies-elokuva: Lepoloma tosin keräsi täsmälleen saman katsojamäärän kuin viikko sitten.

 

  Elokuva Ensi-ilta Teattereita Katsojat viikonloppuna Katsojat yhteensä Levittäjä Suomalainen tuotantoyhtiö
1 The Mandalorian and Grogu 20.5.2026 111 16 005 25 848 WDS FI  
2 Michael 22.4.2026 81 7 773 123 145 Finnkino FI  
3 Paholainen pukeutuu Pradaan 2 1.5.2026 84 6 498 80 482 WDS FI  
4 Obsession 13.5.2026 38 3 205 10 569 Finnkino FI  
5 The Super Mario Galaxy Movie 1.4.2026 49 2 642 136 106 Finnkino FI  
6 Bamse ja meren salaisuus 13.5.2026 85 2 110 9 717 NDSK_FI  
7 Hokum 22.5.2026 34 2 027 2 027 Cinemanse  
8 Lammasetsivät 8.5.2026 38 1 961 11 959 SF FI  
9 Operaatio Ave Maria 20.3.2026 27 1 711 124 533 SF FI  
10 In the Grey – Miljardikeikka 13.5.2026 33 1 605 7 367 NDSK_FI  
11 Passenger 22.5.2026 43 1 187 1 187 Finnkino FI  
12 Calle Málaga – muistojeni katu 8.5.2026 40 931 8 810 Future Film  
13 Duudsonit-elokuva: Kotiinpaluu 27.3.2026 25 807 70 248 Finnkino FI Positive Anarchy
14 Father Mother Sister Brother 29.4.2026 13 531 8 589 Cinemanse  
15 Mortal Kombat II 15.5.2026 32 512 7 855 WB FI  
16 Pets on a Train 24.4.2026 16 498 7 150 Cinemanse  
17 Romeria 22.5.2026 31 487 664 Cinemanse  
18 The Drama 2.4.2026 14 446 32 252 NDSK_FI  
19 Luottomies-elokuva: Lepoloma 4.2.2026 7 436 204 200 Finnkino FI Red Carpet Film&tv Oy
20 Primavera 17.4.2026 21 382 15 062 Mondo  

