Top 20: Star Wars: The Mandalorian and Grogu avasi odotetusti ykkösenä.

Neljänneksi noussut kauhuelokuva Obsession paransi tulostaan viikontakaisesta yli 40 %.

Viime keskiviikkona ensi-iltansa saanut Jon Favreaun ohjaama uusi Star Wars -elokuva The Mandalorian and Grogu avasi listan selvänä kärkielokuvana. Se keräsi varsinaisena viikonloppuna 16 005 katsojaa, viime keskiviikon jälkeisen kokonaiskatsojaluvun ollessa 25 848. Ykkössija oli selvä, mutta tulos jäi kauaksi edellisten Star Wars -elokuvien avaustuloksista.

Elokuvahistorian menestyneimpiin sarjoihin kuuluvan Tähtien sota -saagan elokuvat ovat keränneet yhteensä Suomen elokuvateatterilevityksessä lähes 3,9 miljoonaa katsojaa. Elokuvista katsotuin on varsinaisen saagan seitsemäs osa Star Wars: The Force Awakens (2015), jonka kokonaiskatsojaluku on peräti 625 466 katsojaa. Elokuvasarjan 12 aiemmasta elokuvasta vain kaksi on kerännyt alle 200 000 katsojaa: vuoden 2018 Solo: A Star Wars Story (146 565 katsojaa) ja vuonna 2008 ilmestynyt animaatioelokuva Star Wars: The Clone Wars (17 756). Vuoden 2018 Solon pitkän viikonlopun avaustulos oli 48 608 eli yli 20 000 korkeampi kuin uusimmalla elokuvalla. Parhaiten Tähtien sodista ovat avanneet Star Wars: The Force Awakens (2015) ja Star Wars: The Last Jedi (2017). Ensin mainittu keräsi ensimmäisen viikon aikana 191 569 katsojaa ja jälkimmäinen keskiviikosta alkaneen pitkän viikon aikana peräti 222 471.

Uuden Star Warsin lisäksi ensi-illassa oli neljä muuta elokuvaa.

Niistä parhaiten avasi Damian McCarthyn uusi kauhuelokuva Hokum. Se keräsi 2027 ja avasi seitsemäntenä. André Øvredalin Passenger houkutteli teattereihin 1 187 lipun ostanutta ja oli 11., sijalle 17 yltänyt Carla Simónin espanjalais-saksalainen Romería – toivon jäljillä taas sai 487 katsojaa. Top 20 -listan ulkopuolelle niukasti jäänyt Jean-Pierre ja Luc Dardennen uusi elokuva Nuorena äidiksi keräsi 25 teatterissa 277 katsojaa.

Viime viikolla sijalla kuusi avannut kauhuelokuva Obsession paransi toisena viikonloppuna tulostaan 43 % ja nousi listan sijalle neljä. Muut elokuvat top 20 -listalla eivät viikonloppukatsojamääriään viime viikosta parantaneet. Sijalla 19 oleva Luottomies-elokuva: Lepoloma tosin keräsi täsmälleen saman katsojamäärän kuin viikko sitten.