Top 20: Neljän katsotuimman joukossa oli kolme musiikkipitoista elokuvaa

Elämäkertaelokuva Michael palasi ykköseksi, Billie Eilishin konserttielokuva (kuva) avasi kolmantena ja metallidokumentti Iron Maiden: Burning Ambition neljäntenä

Viikonloppu tarjosi peräti kahdeksan ensi-iltaa, joista viisi avasi kymmenen kärjessä. Erityisesti musiikkiaiheiset ja -pitoiset elokuvat vetivät katsojia. Viime viikolla listakakkoseksi pudonnut Michael Jackson -elämäkerta Michael palasi kolmannella viikollaan listakärkeen. Elokuva piti viime viikkoisen katsojalukunsa toisin kuin kakkoseksi pudonnut Paholainen pukeutuu Pradaan 2. Yhteensä Michael on kerännyt tähän mennessä 85 250 katsojaa.

Viikonlopun ensi-illoista parhaiten avasi konserttielokuva/musiikkidokumentti Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft – The Tour (Live in 3D). Viimeisen vajaan kymmenen vuoden ajanjakson merkittävimpiin ja myydyimpiin artisteihin lukeutuvan Eilishin elokuvaan myytiin 7 417 lippua. Elokuvan on ohjannut James Cameron ja Billie Eilish. Maailman menestyneimpiin ohjaajiin kuuluvan Cameronin kymmeneen edelliseen elokuvaan on myyty yli 2,8 miljoonaa lippua Suomen elokuvateattereissa.

Neljäntenä avasi Suomen Stadioneilla harva se vuosi nähty 1980-luvun metallimusiikkilegenda Iron Maidenin dokumenttielokuva Iron Maiden: Burning Ambition. Malcolm Venvillen ohjaama elokuva keräsi 4 005 katsojaa.

Muista ensi-illoista parhaiten avasi klassiseen tappeluvideopeliin perustuva Mortal Kombat II. Elokuvasarjan neljäs osa avasi 3 099 katsojalla sijalla kuusi. Edellinen Mortal Kombat (2021) jäi koronarajoitusten jalkoihin eikä tullut Suomessa ollenkaan elokuvateatterilevitykseen. 1990-luvun Mortal Kombat -elokuvat keräsivät 6 428 (Mortal Kombat, 1995) ja 1028 (Mortal kombat 2 – hävitys, 1997 [Suomen ensi-ilta 1998]) katsojaa.

Kyle Baldan ohjaama koko perheen elokuva Lammasetsivät avasi kahdeksantena 2 820 katsojalla. Balda on ohjannut aiemmin yhteisohjauksina Illuminationin suosittuja animaatioelokuvia katsotuimpina Kätyrit (2015), Kätyrit: Grun tarina (2022) ja Itse ilkimys 3 (2017), jotka ovat keränneet yhteensä lähes 1,1 miljoonaa katsojaa. Lisäksi Balda on ohjannut animaatioelokuvan Lorax (2012), joka keräsi elokuvateatterikierroksellaan 70 000 katsojaa.

Marokkolaisen Maryam Touzanin ensimmäinen espanjankielinen elokuva Calle Málaga – muistojeni katu avasi yhdeksäntenä 1 647 katsojalla. Touzanin elokuvia on nähty Suomessa aiemmin vain festivaaleilla.

Top 20:n ulkopuolelta löytyi vielä kolme ensi-iltaa. Liane-Cho Han Jin Kuangin ja Maïlys Valladen ohjaama ranskalais-belgialainen animaatioelokuva Pieni Amélie keräsi 25 teatterissa 239 katsojaa, Claire Simonin dokumenttielokuva Writing Life: Annie Ernaux Through the Eyes of High School Students taas yhdeksässä teatterissa 114 katsojaa.

Viikonloppuna tuli ensi-iltaan myös kotimainen Sami Sänpäkkilän ohjaama dokumenttielokuva Anssi Kasitonnin maailma. Elokuva keräsi 13 teatterissa 143 katsojaa. Dokumentti sai maailmanensi-iltansa jo viime vuoden lokakuussa (18.10.2025) Taidekaupungin elokuvajuhlilla Mänttä-Vilppulassa. Se nähtiin myös kuukautta myöhemmin (14.11.2025) Joensuun Rokumentissa. Tämän vuoden maaliskuussa elokuva esitettiin Tampereen elokuvajuhlilla, jossa se voitti kotimaisen kilpailun yleisöpalkinnon. Edeltä mainituista ennakkonäytöksistä vain Rokumentin katsojalukutiedot ovat elokuvasäätiön tiedossa. Niiden ansiosta elokuvan tiedossa oleva kokonaiskatsojaluku on 196 katsojaa.

Edit. Päivitetty Anssi Kasitonnin maailman ennakkonäytösten tietoja.