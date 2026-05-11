Top 20: Neljän katsotuimman joukossa oli kolme musiikkipitoista elokuvaa

11.5.2026

Elämäkertaelokuva Michael palasi ykköseksi, Billie Eilishin konserttielokuva (kuva) avasi kolmantena ja metallidokumentti Iron Maiden: Burning Ambition neljäntenä

Kuva: Paramount Pictures / Henry Hwu

Viikonloppu tarjosi peräti kahdeksan ensi-iltaa, joista viisi avasi kymmenen kärjessä. Erityisesti musiikkiaiheiset ja -pitoiset elokuvat vetivät katsojia. Viime viikolla listakakkoseksi pudonnut Michael Jackson -elämäkerta Michael palasi kolmannella viikollaan listakärkeen. Elokuva piti viime viikkoisen katsojalukunsa toisin kuin kakkoseksi pudonnut Paholainen pukeutuu Pradaan 2. Yhteensä Michael on kerännyt tähän mennessä 85 250 katsojaa.

Viikonlopun ensi-illoista parhaiten avasi konserttielokuva/musiikkidokumentti Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft – The Tour (Live in 3D). Viimeisen vajaan kymmenen vuoden ajanjakson merkittävimpiin ja myydyimpiin artisteihin lukeutuvan Eilishin elokuvaan myytiin 7 417 lippua. Elokuvan on ohjannut James Cameron ja Billie Eilish. Maailman menestyneimpiin ohjaajiin kuuluvan Cameronin kymmeneen edelliseen elokuvaan on myyty yli 2,8 miljoonaa lippua Suomen elokuvateattereissa.

Neljäntenä avasi Suomen Stadioneilla harva se vuosi nähty 1980-luvun metallimusiikkilegenda Iron Maidenin dokumenttielokuva Iron Maiden: Burning Ambition. Malcolm Venvillen ohjaama elokuva keräsi 4 005 katsojaa.

Muista ensi-illoista parhaiten avasi klassiseen tappeluvideopeliin perustuva Mortal Kombat II. Elokuvasarjan neljäs osa avasi 3 099 katsojalla sijalla kuusi. Edellinen Mortal Kombat (2021) jäi koronarajoitusten jalkoihin eikä tullut Suomessa ollenkaan elokuvateatterilevitykseen. 1990-luvun Mortal Kombat -elokuvat keräsivät 6 428 (Mortal Kombat, 1995) ja 1028 (Mortal kombat 2 – hävitys, 1997 [Suomen ensi-ilta 1998]) katsojaa.

Kyle Baldan ohjaama koko perheen elokuva Lammasetsivät avasi kahdeksantena 2 820 katsojalla. Balda on ohjannut aiemmin yhteisohjauksina Illuminationin suosittuja animaatioelokuvia katsotuimpina Kätyrit (2015), Kätyrit: Grun tarina (2022) ja Itse ilkimys 3 (2017), jotka ovat keränneet yhteensä lähes 1,1 miljoonaa katsojaa. Lisäksi Balda on ohjannut animaatioelokuvan Lorax (2012), joka keräsi elokuvateatterikierroksellaan 70 000 katsojaa.

Marokkolaisen Maryam Touzanin ensimmäinen espanjankielinen elokuva Calle Málaga – muistojeni katu avasi yhdeksäntenä 1 647 katsojalla. Touzanin elokuvia on nähty Suomessa aiemmin vain festivaaleilla.

Top 20:n ulkopuolelta löytyi vielä kolme ensi-iltaa. Liane-Cho Han Jin Kuangin ja Maïlys Valladen ohjaama ranskalais-belgialainen animaatioelokuva Pieni Amélie keräsi 25 teatterissa 239 katsojaa, Claire Simonin dokumenttielokuva Writing Life: Annie Ernaux Through the Eyes of High School Students taas yhdeksässä teatterissa 114 katsojaa.

Viikonloppuna tuli ensi-iltaan myös kotimainen Sami Sänpäkkilän ohjaama dokumenttielokuva Anssi Kasitonnin maailma. Elokuva keräsi 13 teatterissa 143 katsojaa. Dokumentti sai maailmanensi-iltansa jo viime vuoden lokakuussa (18.10.2025) Taidekaupungin elokuvajuhlilla Mänttä-Vilppulassa. Se nähtiin myös kuukautta myöhemmin (14.11.2025)  Joensuun Rokumentissa. Tämän vuoden maaliskuussa elokuva esitettiin Tampereen elokuvajuhlilla, jossa se voitti kotimaisen kilpailun yleisöpalkinnon. Edeltä mainituista ennakkonäytöksistä vain Rokumentin katsojalukutiedot ovat elokuvasäätiön tiedossa. Niiden ansiosta elokuvan tiedossa oleva kokonaiskatsojaluku on 196 katsojaa.

Edit. Päivitetty Anssi Kasitonnin maailman ennakkonäytösten tietoja.

  Elokuva Ensi-ilta Teattereita Katsojat viikonloppuna Katsojat yhteensä Levittäjä Suomalainen tuotantoyhtiö
1 Michael 22.4.2026 97 14 369 85 250 Finnkino FI  
2 Paholainen pukeutuu Pradaan 2 1.5.2026 109 13 054 47 174 WDS FI  
3 Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft – The Tour (Live in 3D) 8.5.2026 68 7 417 7 417 Finnkino FI  
4 Iron Maiden: Burning Ambition 8.5.2026 83 4 005 4 005 Finnkino FI  
5 The Super Mario Galaxy Movie 1.4.2026 54 3 331 126 079 Finnkino FI  
6 Mortal Kombat II 15.5.2026 60 3 099 3 099 WB FI  
7 Operaatio Ave Maria 20.3.2026 35 2 823 116 267 SF FI  
8 Lammasetsivät 8.5.2026 65 2 820 2 820 SF FI  
9 Calle Málaga – muistojeni katu 8.5.2026 50 1 647 2 355 Future Film  
10 Duudsonit-elokuva: Kotiinpaluu 27.3.2026 33 1 175 66 857 Finnkino FI Positive Anarchy
11 Father Mother Sister Brother 29.4.2026 32 1 171 5 386 Cinemanse  
12 Kaunis rietas onnellinen 18.2.2026 54 1 108 130 991 NDSK_FI Solar Films Inc. Oy
13 Primavera 17.4.2026 41 931 12 535 Mondo  
14 Lee Cronin’s The Mummy 17.4.2026 22 837 10 313 WB FI  
15 The Drama 2.4.2026 17 720 29 643 NDSK_FI  
16 Pets on a Train 24.4.2026 30 692 5 091 Cinemanse  
17 Luottomies-elokuva: Lepoloma 4.2.2026 16 564 202 725 Finnkino FI Red Carpet Film&tv Oy
18 Bamse ja meren salaisuus 13.5.2026 12 511 577 NDSK_FI  
19 Operaatio majava 6.3.2026 15 397 52 059 WDS FI  
20 Vinski 2 13.2.2026 11 370 49 052 Finnkino FI Snapper Films Oy

