Ajankohtaista Suomen elokuvasäätiön vuoden 2025 elokuvatilastojulkaisu Facts & Figures on julkaistu

Suomen elokuvasäätiön vuoden 2025 elokuvatilastojulkaisu Facts & Figures on julkaistu

26.5.2026

Elokuvasäätiön perinteinen tilastojulkaisu tarjoaa rautaisannoksen elokuvatilastoja.

Kattava Facts & Figures -julkaisu sisältää jälleen tilastot kotimaisen elokuvan rahoituksesta, tuotannoista ja levityksestä. Mukana on myös laajat sukupuolitilastot niin ensi-ilta- kuin tukea saaneista elokuvista. Monet kartat antavat hyvin kuvaa kuinka laajasti kotimaiset elokuvat ovat levinneet ulkomaisille festivaaleille tai kuinka monipuolista tarjontaa on ollut Suomen elokuvateattereissa perinteisessä levityksessä ja elokuvafestivaaleilla. Uutena tietona löytyy kuvaaja vuoden 2025 kotimaisten fiktio-ensi-iltojen kuvauspaikkojen jakautumisesta. 

SES:n ajankohtaista sivulla tullaan julkaisemaan toukokuun viimeisten päivien aikana artikkeli viime vuoden katsojaluvuista ja tuista, jossa avataan vielä sanallisesti tukitilastoja samalla kertoen monia kiinnostavia anekdootteja, joita ei voi kuvaajista nähdä.

Raportin voi ladata täältä.

 

25.5.2026

Top 20: Star Wars: The Mandalorian and Grogu avasi odotetusti ykkösenä.

Neljänneksi noussut kauhuelokuva Obsession paransi tulostaan viikontakaisesta yli 40 %. Viime keskiviikkona ensi-iltansa saanut Jon...
21.5.2026

Tekoäly on tullut elokuvatuotantoon myös Suomessa – mutta harkiten

Suomen elokuvasäätiö kysyi kotimaisilta tuotantoyhtiöiltä niiden tekoälyn käytöstä laajahkossa kyselyssä. Tulosten perusteella suomalaisissa elokuvatuotantoyhtiöissä tekoäly...
18.5.2026

Top 20: Sadantuhannen katsojan rajan rikkonut Michael jatkaa listakärjessä

Kymmenen katsotuimman joukossa ei ollut yhtään kotimaista elokuvaa. Antoine Fuquan hittielokuva Michael keräsi viikonloppuna 9...
