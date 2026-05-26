Suomen elokuvasäätiön vuoden 2025 elokuvatilastojulkaisu Facts & Figures on julkaistu

Elokuvasäätiön perinteinen tilastojulkaisu tarjoaa rautaisannoksen elokuvatilastoja.

Kattava Facts & Figures -julkaisu sisältää jälleen tilastot kotimaisen elokuvan rahoituksesta, tuotannoista ja levityksestä. Mukana on myös laajat sukupuolitilastot niin ensi-ilta- kuin tukea saaneista elokuvista. Monet kartat antavat hyvin kuvaa kuinka laajasti kotimaiset elokuvat ovat levinneet ulkomaisille festivaaleille tai kuinka monipuolista tarjontaa on ollut Suomen elokuvateattereissa perinteisessä levityksessä ja elokuvafestivaaleilla. Uutena tietona löytyy kuvaaja vuoden 2025 kotimaisten fiktio-ensi-iltojen kuvauspaikkojen jakautumisesta.

SES:n ajankohtaista sivulla tullaan julkaisemaan toukokuun viimeisten päivien aikana artikkeli viime vuoden katsojaluvuista ja tuista, jossa avataan vielä sanallisesti tukitilastoja samalla kertoen monia kiinnostavia anekdootteja, joita ei voi kuvaajista nähdä.

Raportin voi ladata täältä.