Top 20: Sadantuhannen katsojan rajan rikkonut Michael jatkaa listakärjessä

Kymmenen katsotuimman joukossa ei ollut yhtään kotimaista elokuvaa.

Antoine Fuquan hittielokuva Michael keräsi viikonloppuna 9 369 katsojaa, mikä riitti listaykkössijan säilyttämiseen. Samalla elokuva ylitti 100 000 katsojan rajan kahdeksantena vuoden 2026 ensi-iltana.

Viime viikon sijalta viisi takaisin kolmanneksi noussut The Super Mario Galaxy Movie taas ohitti vuosilistalla Kauniin riettaan onnellisen ja nousi vuoden toiseksi katsotuimmaksi. Vuosilistan kärkisijaa pitävä Luottomies-elokuva: Lepoloma on kaukana edellä.

Loput 100 000 rajan rikkoneet ja muutkin nimikkeet voi tarkistaa vuosilistalta.

Viikonloppu tarjosi seitsemän ensi-iltaa, joista kaksi tosin oli uusintaensi-iltoja. Helatorstain takia ensi-illoista peräti viisi tuli levitykseen jo viime keskiviikkona.

Parhaiten avasi jo viime viikonloppuna top 20 -listalla ennakkonäytösten turvin ollut Christian Rylteniusin ohjaama uusi Bamse-animaatioelokuva. Bamse ja meren salaisuus keräsi 2970 katsojaa (yhteensä 6 344) ja avasi sijalla neljä. Elokuva on jo kuudes vuonna 2014 alkaneen Bamse-sarjan elokuva. Ne kaikki on nähty Suomen elokuvateatterilevityksessä. Aiemmat viisi elokuvaa ovat keränneet yhteensä liki 130 000 katsojaa ja niistä katsotuin on Bamse ja tulivuorisaari (2021, Suomen ensi-ilta 2022), joka keräsi 33 010 katsojaa. Sarjakuvista tuttu Maailman vahvin nalle on esiintynyt tv-sarjoissa ja tv-elokuvissa 1960-luvulta lähtien.

Sijalla seitsemän avasi 2 235 (4 055) katsojaa kerännyt Curry Barkerin kauhuelokuva Obsession ja kahdeksantena Guy Ritchien In the Grey – Miljardikeikka 2 196 (4 062). Elokuvien tasaisuutta kuvaa hyvin se, että järjestys olisi eri, jos huomioitaisiin pitkän viikonlopun (ke–su) luvut.

Uusintaensi-illassa oli 40-vuotisjuhliaan viettävä Top Gun. Tony Scottin ohjaama ja Tom Cruisen tähdittämä hävittäjähitti keräsi viikonloppuna 591 katsojaa ja ylsi sijalle 16. Keskiviikkona ohjelmistoon tullut 40-vuotisjuhlajulkaisu on kerännyt tähän mennessä 1 786 katsojaa, elokuvan kokonaiskatsojaluvun ollessa 255 977. Myös vuoden 2022 jättihittijatko-osaa Top Gun: Maverickia esitettiin 15 teatterissa, joissa se keräsi 143 katsojaa. Sitä ei kuitenkaan laskettu uusinta ensi-illaksi.

Uusinta ensi-illaksi sen sijaan laskettiin yhdessä teatterissa esitetty Hayao Miyazakin Kikin lähettipalvelu (1989, Suomen ensi-ilta 2007), josta oli tarjolla ensimäistä kertaa IMAX-versio. Animaatioklassikko keräsi viikonloppuna Suomen ainoassa IMAX-teatterissa 283 katsojaa.

Ensi-illassa oli myös Maria Eriksson-Hechtin ruotsalais-norjalais-suomalainen yhteistuotanto Kevlarsjäl – Iskunkestävä sielu. Elokuva keräsi viikonloppuna 31 teatterissa 217 katsojaa (yhteensä 451).

Lisäksi ensi-illassa ollut Nadav Lapidin ohjaama ranskalais-kyproslais-saksalais-israelilainen Yes keräsi 15 teatterissa 103 katsojaa.

Kotimaisia elokuvia ei tällä viikolla ollut yhtä ainoaa top 10:ssä. Korkein kotimainen oli maaliskuun lopussa ensi-iltaan tullut Duudsonit-elokuva: Kotiinpaluu sijalla 11. Elokuva on kerännyt kokonaisuudessaan liki 70 000 katsojaa ja on vuosilistalla sijalla 11 (yhdeksänneksi katsotuin vuoden 2026 ensi-ilta). Lisäksi vuosilistan ylivoimaista kärkisijaa pitävä Luottomies-elokuva: Lepoloma oli viikonlopun 18. katsotuin. Uusia kotimaisia ensi-iltoja ei näillä näkymin ole tulossa elokuvateattereihin lähiaikoina. Seuraavina vuorossa olevat Jarmo Lampelan Don Quijote Barcelonassa saa ensi-iltansa heinäkuun lopussa ja Samuli Valkaman Presidentin kyyditys syyskuun alussa. Pienemmän budjetin uutta kotimaista on kuitenkin tarjolla rajoitetusti. Mikis Jaakkolan hengellinen draamaelokuva Elämän risteyksessä keräsi viikonloppuna yhdessä teatterissa 53 katsojaa.