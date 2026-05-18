Top 20: Sadantuhannen katsojan rajan rikkonut Michael jatkaa listakärjessä

18.5.2026

Kymmenen katsotuimman joukossa ei ollut yhtään kotimaista elokuvaa.

Antoine Fuquan hittielokuva Michael keräsi viikonloppuna 9 369 katsojaa, mikä riitti listaykkössijan säilyttämiseen. Samalla elokuva ylitti 100 000 katsojan rajan kahdeksantena vuoden 2026 ensi-iltana.

Viime viikon sijalta viisi takaisin kolmanneksi noussut The Super Mario Galaxy Movie taas ohitti vuosilistalla Kauniin riettaan onnellisen ja nousi vuoden toiseksi katsotuimmaksi. Vuosilistan kärkisijaa pitävä Luottomies-elokuva: Lepoloma on kaukana edellä.

Loput 100 000 rajan rikkoneet ja muutkin nimikkeet voi tarkistaa vuosilistalta.

Viikonloppu tarjosi seitsemän ensi-iltaa, joista kaksi tosin oli uusintaensi-iltoja. Helatorstain takia ensi-illoista peräti viisi tuli levitykseen jo viime keskiviikkona.

Parhaiten avasi jo viime viikonloppuna top 20 -listalla ennakkonäytösten turvin ollut Christian Rylteniusin ohjaama uusi Bamse-animaatioelokuva. Bamse ja meren salaisuus keräsi 2970 katsojaa (yhteensä 6 344) ja avasi sijalla neljä. Elokuva on jo kuudes vuonna 2014 alkaneen Bamse-sarjan elokuva. Ne kaikki on nähty Suomen elokuvateatterilevityksessä. Aiemmat viisi elokuvaa ovat keränneet yhteensä liki 130 000 katsojaa ja niistä katsotuin on Bamse ja tulivuorisaari (2021, Suomen ensi-ilta 2022), joka keräsi 33 010 katsojaa. Sarjakuvista tuttu Maailman vahvin nalle on esiintynyt tv-sarjoissa ja tv-elokuvissa 1960-luvulta lähtien.

Sijalla seitsemän avasi 2 235 (4 055) katsojaa kerännyt Curry Barkerin kauhuelokuva Obsession ja kahdeksantena Guy Ritchien In the Grey – Miljardikeikka 2 196 (4 062). Elokuvien tasaisuutta kuvaa hyvin se, että järjestys olisi eri, jos huomioitaisiin pitkän viikonlopun (ke–su) luvut.

Uusintaensi-illassa oli 40-vuotisjuhliaan viettävä Top Gun. Tony Scottin ohjaama ja Tom Cruisen tähdittämä hävittäjähitti keräsi viikonloppuna 591 katsojaa ja ylsi sijalle 16. Keskiviikkona ohjelmistoon tullut 40-vuotisjuhlajulkaisu on kerännyt tähän mennessä 1 786 katsojaa, elokuvan kokonaiskatsojaluvun ollessa 255 977. Myös vuoden 2022 jättihittijatko-osaa Top Gun: Maverickia esitettiin 15 teatterissa, joissa se keräsi 143 katsojaa. Sitä ei kuitenkaan laskettu uusinta ensi-illaksi.

Uusinta ensi-illaksi sen sijaan laskettiin yhdessä teatterissa esitetty Hayao Miyazakin Kikin lähettipalvelu (1989, Suomen ensi-ilta 2007), josta oli tarjolla ensimäistä kertaa IMAX-versio. Animaatioklassikko keräsi viikonloppuna Suomen ainoassa IMAX-teatterissa 283 katsojaa.

Ensi-illassa oli myös Maria Eriksson-Hechtin ruotsalais-norjalais-suomalainen yhteistuotanto Kevlarsjäl – Iskunkestävä sielu. Elokuva keräsi viikonloppuna 31 teatterissa 217 katsojaa (yhteensä 451).

Lisäksi ensi-illassa ollut Nadav Lapidin ohjaama ranskalais-kyproslais-saksalais-israelilainen Yes keräsi 15 teatterissa 103 katsojaa.

Kotimaisia elokuvia ei tällä viikolla ollut yhtä ainoaa top 10:ssä. Korkein kotimainen oli maaliskuun lopussa ensi-iltaan tullut Duudsonit-elokuva: Kotiinpaluu sijalla 11. Elokuva on kerännyt kokonaisuudessaan liki 70 000 katsojaa ja on vuosilistalla sijalla 11 (yhdeksänneksi katsotuin vuoden 2026 ensi-ilta). Lisäksi vuosilistan ylivoimaista kärkisijaa pitävä Luottomies-elokuva: Lepoloma oli viikonlopun 18. katsotuin. Uusia kotimaisia ensi-iltoja ei näillä näkymin ole tulossa elokuvateattereihin lähiaikoina. Seuraavina vuorossa olevat Jarmo Lampelan Don Quijote Barcelonassa saa ensi-iltansa heinäkuun lopussa ja Samuli Valkaman Presidentin kyyditys syyskuun alussa. Pienemmän budjetin uutta kotimaista on kuitenkin tarjolla rajoitetusti. Mikis Jaakkolan hengellinen draamaelokuva Elämän risteyksessä keräsi viikonloppuna yhdessä teatterissa 53 katsojaa.

 

  Elokuva Ensi-ilta Teattereita Katsojat viikonloppuna Katsojat yhteensä Levittäjä Suomalainen tuotantoyhtiö
1 Michael 22.4.2026 90 9 369 108 619 Finnkino FI  
2 Paholainen pukeutuu Pradaan 2 1.5.2026 98 7 636 67 508 WDS FI  
3 The Super Mario Galaxy Movie 1.4.2026 43 3 055 132 321 Finnkino FI  
4 Bamse ja meren salaisuus 13.5.2026 86 2 984 6 358 NDSK_FI  
5 Lammasetsivät 8.5.2026 53 2 568 8 716 SF FI  
6 Obsession 13.5.2026 53 2 235 4 055 Finnkino FI  
7 In the Grey – Miljardikeikka 13.5.2026 47 2 196 4 062 NDSK_FI  
8 Operaatio Ave Maria 20.3.2026 30 2 148 121 172 SF FI  
9 Mortal Kombat II 15.5.2026 60 1 398 6 557 WB FI  
10 Calle Málaga – muistojeni katu 8.5.2026 45 1 315 6 418 Future Film  
11 Duudsonit-elokuva: Kotiinpaluu 27.3.2026 26 997 69 066 Finnkino FI Positive Anarchy
12 Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft – The Tour (Live in 3D) 8.5.2026 39 818 10 153 Finnkino FI  
13 Iron Maiden: Burning Ambition 8.5.2026 53 757 6 317 Finnkino FI  
14 Father Mother Sister Brother 29.4.2026 26 746 7 471 Cinemanse  
15 Pets on a Train 24.4.2026 22 672 6 481 Cinemanse  
16 Top Gun 40-vuotisjuhlajulkaisu 1.8.1986 31 591 1 786 Finnkino FI  
17 The Drama 2.4.2026 15 552 31 018 NDSK_FI  
18 Luottomies-elokuva: Lepoloma 4.2.2026 9 436 203 536 Finnkino FI Red Carpet Film&tv Oy
19 Primavera 17.4.2026 25 368 14 155 Mondo  
20 Lee Cronin’s The Mummy 17.4.2026 20 358 11 065 WB FI  

