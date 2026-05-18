Top 20: Sadantuhannen katsojan rajan rikkonut Michael jatkaa listakärjessä
Kymmenen katsotuimman joukossa ei ollut yhtään kotimaista elokuvaa.
Antoine Fuquan hittielokuva Michael keräsi viikonloppuna 9 369 katsojaa, mikä riitti listaykkössijan säilyttämiseen. Samalla elokuva ylitti 100 000 katsojan rajan kahdeksantena vuoden 2026 ensi-iltana.
Viime viikon sijalta viisi takaisin kolmanneksi noussut The Super Mario Galaxy Movie taas ohitti vuosilistalla Kauniin riettaan onnellisen ja nousi vuoden toiseksi katsotuimmaksi. Vuosilistan kärkisijaa pitävä Luottomies-elokuva: Lepoloma on kaukana edellä.
Loput 100 000 rajan rikkoneet ja muutkin nimikkeet voi tarkistaa vuosilistalta.
Viikonloppu tarjosi seitsemän ensi-iltaa, joista kaksi tosin oli uusintaensi-iltoja. Helatorstain takia ensi-illoista peräti viisi tuli levitykseen jo viime keskiviikkona.
Parhaiten avasi jo viime viikonloppuna top 20 -listalla ennakkonäytösten turvin ollut Christian Rylteniusin ohjaama uusi Bamse-animaatioelokuva. Bamse ja meren salaisuus keräsi 2970 katsojaa (yhteensä 6 344) ja avasi sijalla neljä. Elokuva on jo kuudes vuonna 2014 alkaneen Bamse-sarjan elokuva. Ne kaikki on nähty Suomen elokuvateatterilevityksessä. Aiemmat viisi elokuvaa ovat keränneet yhteensä liki 130 000 katsojaa ja niistä katsotuin on Bamse ja tulivuorisaari (2021, Suomen ensi-ilta 2022), joka keräsi 33 010 katsojaa. Sarjakuvista tuttu Maailman vahvin nalle on esiintynyt tv-sarjoissa ja tv-elokuvissa 1960-luvulta lähtien.
Sijalla seitsemän avasi 2 235 (4 055) katsojaa kerännyt Curry Barkerin kauhuelokuva Obsession ja kahdeksantena Guy Ritchien In the Grey – Miljardikeikka 2 196 (4 062). Elokuvien tasaisuutta kuvaa hyvin se, että järjestys olisi eri, jos huomioitaisiin pitkän viikonlopun (ke–su) luvut.
Uusintaensi-illassa oli 40-vuotisjuhliaan viettävä Top Gun. Tony Scottin ohjaama ja Tom Cruisen tähdittämä hävittäjähitti keräsi viikonloppuna 591 katsojaa ja ylsi sijalle 16. Keskiviikkona ohjelmistoon tullut 40-vuotisjuhlajulkaisu on kerännyt tähän mennessä 1 786 katsojaa, elokuvan kokonaiskatsojaluvun ollessa 255 977. Myös vuoden 2022 jättihittijatko-osaa Top Gun: Maverickia esitettiin 15 teatterissa, joissa se keräsi 143 katsojaa. Sitä ei kuitenkaan laskettu uusinta ensi-illaksi.
Uusinta ensi-illaksi sen sijaan laskettiin yhdessä teatterissa esitetty Hayao Miyazakin Kikin lähettipalvelu (1989, Suomen ensi-ilta 2007), josta oli tarjolla ensimäistä kertaa IMAX-versio. Animaatioklassikko keräsi viikonloppuna Suomen ainoassa IMAX-teatterissa 283 katsojaa.
Ensi-illassa oli myös Maria Eriksson-Hechtin ruotsalais-norjalais-suomalainen yhteistuotanto Kevlarsjäl – Iskunkestävä sielu. Elokuva keräsi viikonloppuna 31 teatterissa 217 katsojaa (yhteensä 451).
Lisäksi ensi-illassa ollut Nadav Lapidin ohjaama ranskalais-kyproslais-saksalais-israelilainen Yes keräsi 15 teatterissa 103 katsojaa.
Kotimaisia elokuvia ei tällä viikolla ollut yhtä ainoaa top 10:ssä. Korkein kotimainen oli maaliskuun lopussa ensi-iltaan tullut Duudsonit-elokuva: Kotiinpaluu sijalla 11. Elokuva on kerännyt kokonaisuudessaan liki 70 000 katsojaa ja on vuosilistalla sijalla 11 (yhdeksänneksi katsotuin vuoden 2026 ensi-ilta). Lisäksi vuosilistan ylivoimaista kärkisijaa pitävä Luottomies-elokuva: Lepoloma oli viikonlopun 18. katsotuin. Uusia kotimaisia ensi-iltoja ei näillä näkymin ole tulossa elokuvateattereihin lähiaikoina. Seuraavina vuorossa olevat Jarmo Lampelan Don Quijote Barcelonassa saa ensi-iltansa heinäkuun lopussa ja Samuli Valkaman Presidentin kyyditys syyskuun alussa. Pienemmän budjetin uutta kotimaista on kuitenkin tarjolla rajoitetusti. Mikis Jaakkolan hengellinen draamaelokuva Elämän risteyksessä keräsi viikonloppuna yhdessä teatterissa 53 katsojaa.
|Elokuva
|Ensi-ilta
|Teattereita
|Katsojat viikonloppuna
|Katsojat yhteensä
|Levittäjä
|Suomalainen tuotantoyhtiö
|1
|Michael
|22.4.2026
|90
|9 369
|108 619
|Finnkino FI
|2
|Paholainen pukeutuu Pradaan 2
|1.5.2026
|98
|7 636
|67 508
|WDS FI
|3
|The Super Mario Galaxy Movie
|1.4.2026
|43
|3 055
|132 321
|Finnkino FI
|4
|Bamse ja meren salaisuus
|13.5.2026
|86
|2 984
|6 358
|NDSK_FI
|5
|Lammasetsivät
|8.5.2026
|53
|2 568
|8 716
|SF FI
|6
|Obsession
|13.5.2026
|53
|2 235
|4 055
|Finnkino FI
|7
|In the Grey – Miljardikeikka
|13.5.2026
|47
|2 196
|4 062
|NDSK_FI
|8
|Operaatio Ave Maria
|20.3.2026
|30
|2 148
|121 172
|SF FI
|9
|Mortal Kombat II
|15.5.2026
|60
|1 398
|6 557
|WB FI
|10
|Calle Málaga – muistojeni katu
|8.5.2026
|45
|1 315
|6 418
|Future Film
|11
|Duudsonit-elokuva: Kotiinpaluu
|27.3.2026
|26
|997
|69 066
|Finnkino FI
|Positive Anarchy
|12
|Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft – The Tour (Live in 3D)
|8.5.2026
|39
|818
|10 153
|Finnkino FI
|13
|Iron Maiden: Burning Ambition
|8.5.2026
|53
|757
|6 317
|Finnkino FI
|14
|Father Mother Sister Brother
|29.4.2026
|26
|746
|7 471
|Cinemanse
|15
|Pets on a Train
|24.4.2026
|22
|672
|6 481
|Cinemanse
|16
|Top Gun 40-vuotisjuhlajulkaisu
|1.8.1986
|31
|591
|1 786
|Finnkino FI
|17
|The Drama
|2.4.2026
|15
|552
|31 018
|NDSK_FI
|18
|Luottomies-elokuva: Lepoloma
|4.2.2026
|9
|436
|203 536
|Finnkino FI
|Red Carpet Film&tv Oy
|19
|Primavera
|17.4.2026
|25
|368
|14 155
|Mondo
|20
|Lee Cronin’s The Mummy
|17.4.2026
|20
|358
|11 065
|WB FI