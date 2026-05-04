Top 20: Paholainen pukeutuu Pradaan 2 oli vappuviikonlopun katsotuin
Ensi-illassa oli vain kolme elokuvaa.
David Frankelin ohjaama jatko-osa Paholainen pukeutuu Pradaan 2 avasi viikonlopun katsotuimpana. Uutuus keräsi reilut 17 000 katsojaa. Kaksikymmentä vuotta sitten ilmestynyt ensimmäinen osan kokonaiskatsojamäärä oli 125 010. Sekin on Frankelin ohjaama. Yhteensä ohjaajan elokuvia on nähty Suomessa levityksessä kuusi kappaletta ja niistä ylivoimaisesti katsotuin on juurikin ensimmäinen Paholainen pukeutuu Pradaan. Jatko-osan pääosissa jatkavat ensimmäisestä osasta tutut Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt ja Stanley Tucci.
Jim Jarmuschin uusi elokuva Father Mother Sister Brother keräsi 1387 katsojaa ja avasi kuudentena. Elokuva sai ensi-iltansa jo viime keskiviikkona ja sen kokonaiskatsojaluku on tällä hetkellä 2 077. Viime vuonna Venetsian elokuvajuhlien pääpalkinnon Kultaisen leijonan voittanut elokuva on ohjaajan 15. Suomen levitykseen tuotu pitkä elokuva. Kulttiohjaajan elokuvista katsotuin on vuoden 2005 Broken Flowers liki 70 000 katsojalla. Yhteensä ohjaajan elokuvat ovat keränneet levityksessä tähän mennessä railut 198 000 katsojaa.
Viikon kolmas ensi-ilta oli Yasuhito Kikuchin ohjaama varsin pitkäniminen japanilainen animaatioelokuva That Time I Got Reincarnated as a Slime the Movie: Tears of the Azure Sea. Se keräsi 277 katsojaa ja oli viikonlopun 15. katsotuin.
|Elokuva
|Ensi-ilta
|Teattereita
|Katsojat viikonloppuna
|Katsojat yhteensä
|Levittäjä
|Suomalainen tuotantoyhtiö
|1
|Paholainen pukeutuu Pradaan 2
|1.5.2026
|123
|17 052
|21 656
|WDS FI
|2
|Michael
|22.4.2026
|110
|15 056
|61 583
|Finnkino FI
|3
|The Super Mario Galaxy Movie
|1.4.2026
|76
|5 156
|121 062
|Finnkino FI
|4
|Operaatio Ave Maria
|20.3.2026
|41
|3 157
|111 532
|SF FI
|5
|Duudsonit-elokuva: Kotiinpaluu
|27.3.2026
|52
|1 913
|64 722
|Finnkino FI
|Positive Anarchy
|6
|Father Mother Sister Brother
|29.4.2026
|43
|1 387
|2 077
|Cinemanse
|7
|Primavera
|17.4.2026
|46
|1 273
|10 060
|Mondo
|8
|Pets on a Train
|24.4.2026
|64
|1 122
|3 977
|Cinemanse
|9
|Lee Cronin’s The Mummy
|17.4.2026
|40
|927
|8 800
|WB FI
|10
|The Drama
|2.4.2026
|28
|791
|28 064
|NDSK_FI
|11
|Luottomies-elokuva: Lepoloma
|4.2.2026
|25
|620
|201 528
|Finnkino FI
|Red Carpet Film&tv Oy
|12
|Amrum
|24.4.2026
|29
|541
|3 086
|Future Film
|13
|Operaatio majava
|6.3.2026
|23
|518
|51 563
|WDS FI
|14
|Kaunis rietas onnellinen
|18.2.2026
|25
|388
|129 318
|NDSK_FI
|Solar Films Inc. Oy
|15
|That Time I Got Reincarnated as a Slime the Movie: Tears of the Azure Sea
|1.5.2026
|17
|277
|277
|SF FI
|16
|Bushido
|17.4.2026
|8
|197
|1 810
|TabiCine
|17
|Vinski 2
|13.2.2026
|12
|184
|48 669
|Finnkino FI
|Snapper Films Oy
|18
|Tuomari Nurmio – 13 kylmää laulua
|24.4.2026
|17
|165
|1 113
|Pirkanmaan
|Rillumarei Productions
|19
|Humiseva harju
|13.2.2026
|9
|130
|113 284
|WB FI
|20
|A Better Tomorrow
|29.4.2026
|13
|126
|833
|Pirkanmaan