Top 20: Paholainen pukeutuu Pradaan 2 oli vappuviikonlopun katsotuin

4.5.2026

Ensi-illassa oli vain kolme elokuvaa.

David Frankelin ohjaama jatko-osa Paholainen pukeutuu Pradaan 2 avasi viikonlopun katsotuimpana. Uutuus keräsi reilut 17 000 katsojaa. Kaksikymmentä vuotta sitten ilmestynyt ensimmäinen osan kokonaiskatsojamäärä oli 125 010. Sekin on Frankelin ohjaama. Yhteensä ohjaajan elokuvia on nähty Suomessa levityksessä kuusi kappaletta ja niistä ylivoimaisesti katsotuin on juurikin ensimmäinen Paholainen pukeutuu Pradaan. Jatko-osan pääosissa jatkavat ensimmäisestä osasta tutut Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt ja Stanley Tucci.

Jim Jarmuschin uusi elokuva Father Mother Sister Brother keräsi 1387 katsojaa ja avasi kuudentena. Elokuva sai ensi-iltansa jo viime keskiviikkona ja sen kokonaiskatsojaluku on tällä hetkellä 2 077. Viime vuonna Venetsian elokuvajuhlien pääpalkinnon Kultaisen leijonan voittanut elokuva on ohjaajan 15. Suomen levitykseen tuotu pitkä elokuva. Kulttiohjaajan elokuvista katsotuin on vuoden 2005 Broken Flowers liki 70 000 katsojalla. Yhteensä ohjaajan elokuvat ovat keränneet levityksessä tähän mennessä railut 198 000 katsojaa.

Viikon kolmas ensi-ilta oli Yasuhito Kikuchin ohjaama varsin pitkäniminen japanilainen animaatioelokuva That Time I Got Reincarnated as a Slime the Movie: Tears of the Azure Sea. Se keräsi 277 katsojaa ja oli viikonlopun 15. katsotuin.

 

  Elokuva Ensi-ilta Teattereita Katsojat viikonloppuna Katsojat yhteensä Levittäjä Suomalainen tuotantoyhtiö
1 Paholainen pukeutuu Pradaan 2 1.5.2026 123 17 052 21 656 WDS FI  
2 Michael 22.4.2026 110 15 056 61 583 Finnkino FI  
3 The Super Mario Galaxy Movie 1.4.2026 76 5 156 121 062 Finnkino FI  
4 Operaatio Ave Maria 20.3.2026 41 3 157 111 532 SF FI  
5 Duudsonit-elokuva: Kotiinpaluu 27.3.2026 52 1 913 64 722 Finnkino FI Positive Anarchy
6 Father Mother Sister Brother 29.4.2026 43 1 387 2 077 Cinemanse  
7 Primavera 17.4.2026 46 1 273 10 060 Mondo  
8 Pets on a Train 24.4.2026 64 1 122 3 977 Cinemanse  
9 Lee Cronin’s The Mummy 17.4.2026 40 927 8 800 WB FI  
10 The Drama 2.4.2026 28 791 28 064 NDSK_FI  
11 Luottomies-elokuva: Lepoloma 4.2.2026 25 620 201 528 Finnkino FI Red Carpet Film&tv Oy
12 Amrum 24.4.2026 29 541 3 086 Future Film  
13 Operaatio majava 6.3.2026 23 518 51 563 WDS FI  
14 Kaunis rietas onnellinen 18.2.2026 25 388 129 318 NDSK_FI Solar Films Inc. Oy
15 That Time I Got Reincarnated as a Slime the Movie: Tears of the Azure Sea 1.5.2026 17 277 277 SF FI  
16 Bushido 17.4.2026 8 197 1 810 TabiCine  
17 Vinski 2 13.2.2026 12 184 48 669 Finnkino FI Snapper Films Oy
18 Tuomari Nurmio – 13 kylmää laulua 24.4.2026 17 165 1 113 Pirkanmaan Rillumarei Productions
19 Humiseva harju 13.2.2026 9 130 113 284 WB FI  
20 A Better Tomorrow 29.4.2026 13 126 833 Pirkanmaan  

