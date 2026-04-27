Top 20: Michael avasi listaykkösenä

Antoine Fuquan ohjaama elokuva Michael avasi odotetusti listaykkösenä. Michael Jacksonin elämän ensimmäisiin kolmeenkymmeneen vuoteen keskittyvä elokuva keräsi viikonloppuna 26 426 katsojaa. Yhteensä viime keskiviikkona ensi-iltansa saaneella elokuvalla on tällä hetkellä 35 723 katsojaa. Elokuvassa aikuista Jacksonia esittää hänen veljenpoikansa Jaafar Jackson. Lapsi-Michaelina taas nähdään Juliano Valdi.

Tahvo Hirvosen ja Anne Lakasen ohjaama konserttielokuva Tuomari Nurmio – 13 kylmää laulua keräsi 399 katsojaa. Helsingin Tavastia-klubilla tallennetun Tuomari Nurmion ja Pienten vihreiden miesten teemakonsertin Lauluja sodasta ja diktatuurista sisältävä dokumentti oli viikonlopun 16. katsotuin.

Muista ensi-illoista parhaiten avasi koko perheen animaatioelokuva Lemmikkien pikajuna. Benoît Daffisin ja Jean-Christian Tassyn ohjaama elokuva keräsi 2 318 katsojaa ja oli seitsemäs.

Ensi-illassa oli myös kolmen lukuisia elokuvia Suomessa levitykseen saaneen ohjaajan uudet ja yksi vanha elokuva. Fatih Akinin kahdeksas Suomessa levityksen saanut elokuva Amrum keräsi 1 272 katsojaa ja oli 11. Gus Van Santin kymmenes levityselokuva Dead Man’s Wireen taas myytiin 675 lippua, mikä riitti listan 13. sijaan. Lisäksi ensi-illassa oli John Woon niin ikään kymmenes levitykseen tuotu elokuva, 40-vuotta vanha läpimurtoteos A Better Tomorrow, joka keräsi 353 katsojaa ja oli 17. katsotuin. Edellä mainittujen ohjaajien tuotanto on huomattavasti Suomessa levitettyjä elokuvia laajempi. Erityisesti Woolta on esitetty Suomen elokuvateattereissa myös muuta tuotantoa, jopa tänä vuonna.

Top 10:ssä edelleen jatkava Luottomies-elokuva: Lepoloma ylitti ensimmäisenä vuoden 2026 ensi-iltansa 200 000 katsojan rajan. Listan toisena ja kolmantena olevat The Super Mario Galaxy Movie ja Operaatio Ave Maria taas ylittivät viime viikolla 100 000 katsojan rajan.