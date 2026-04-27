Ajankohtaista Top 20: Michael avasi listaykkösenä

27.4.2026

Ensi-illassa oli myös kotimainen musiikkielokuva, konserttielokuva Tuomari Nurmio – 13 kylmää laulua.

Antoine Fuquan ohjaama elokuva Michael avasi odotetusti listaykkösenä. Michael Jacksonin elämän ensimmäisiin kolmeenkymmeneen vuoteen keskittyvä elokuva keräsi viikonloppuna 26 426 katsojaa. Yhteensä viime keskiviikkona ensi-iltansa saaneella elokuvalla on tällä hetkellä 35 723 katsojaa. Elokuvassa aikuista Jacksonia esittää hänen veljenpoikansa Jaafar Jackson. Lapsi-Michaelina taas nähdään Juliano Valdi.

Ensi-illassa oli lukuisia muitakin elokuvia, joista yksi oli kotimainen.

Tahvo Hirvosen ja Anne Lakasen ohjaama konserttielokuva Tuomari Nurmio – 13 kylmää laulua keräsi 399 katsojaa. Helsingin Tavastia-klubilla tallennetun Tuomari Nurmion ja Pienten vihreiden miesten teemakonsertin Lauluja sodasta ja diktatuurista sisältävä dokumentti oli viikonlopun 16. katsotuin.

Muista ensi-illoista parhaiten avasi koko perheen animaatioelokuva Lemmikkien pikajuna. Benoît Daffisin ja Jean-Christian Tassyn ohjaama elokuva keräsi 2 318 katsojaa ja oli seitsemäs.

Ensi-illassa oli myös kolmen lukuisia elokuvia Suomessa levitykseen saaneen ohjaajan uudet ja yksi vanha elokuva. Fatih Akinin kahdeksas Suomessa levityksen saanut elokuva Amrum keräsi 1 272 katsojaa ja oli 11. Gus Van Santin kymmenes levityselokuva Dead Man’s Wireen taas myytiin 675 lippua, mikä riitti listan 13. sijaan. Lisäksi ensi-illassa oli John Woon niin ikään kymmenes levitykseen tuotu elokuva, 40-vuotta vanha läpimurtoteos A Better Tomorrow, joka keräsi 353 katsojaa ja oli 17. katsotuin. Edellä mainittujen ohjaajien tuotanto on huomattavasti Suomessa levitettyjä elokuvia laajempi. Erityisesti Woolta on esitetty Suomen elokuvateattereissa myös muuta tuotantoa, jopa tänä vuonna.

Top 10:ssä edelleen jatkava Luottomies-elokuva: Lepoloma ylitti ensimmäisenä vuoden 2026 ensi-iltansa 200 000 katsojan rajan. Listan toisena ja kolmantena olevat The Super Mario Galaxy Movie ja Operaatio Ave Maria taas ylittivät viime viikolla 100 000 katsojan rajan.

 

  Elokuva Ensi-ilta Teattereita Katsojat viikonloppuna Katsojat yhteensä Levittäjä Suomalainen tuotantoyhtiö
1 Michael 22.4.2026 129 26 426 35 723 Finnkino FI  
2 The Super Mario Galaxy Movie 1.4.2026 94 10 149 112 918 Finnkino FI  
3 Operaatio Ave Maria 20.3.2026 52 6 003 106 249 SF FI  
4 Duudsonit-elokuva: Kotiinpaluu 27.3.2026 67 4 013 61 437 Finnkino FI Positive Anarchy
5 The Drama 2.4.2026 39 2 508 26 361 NDSK_FI  
6 Primavera 17.4.2026 46 2 479 7 185 Mondo  
7 Pets on a Train 24.4.2026 65 2 318 2 318 Cinemanse  
8 Lee Cronin’s The Mummy 17.4.2026 53 2 141 7 053 WB FI  
9 Luottomies-elokuva: Lepoloma 4.2.2026 33 1 445 200 384 Finnkino FI Red Carpet Film&tv Oy
10 Operaatio majava 6.3.2026 39 1 416 50 953 WDS FI  
11 Amrum 24.4.2026 35 1 272 1 351 Future Film  
12 Kaunis rietas onnellinen 18.2.2026 38 1 087 128 272 NDSK_FI Solar Films Inc. Oy
13 Dead Man’s Wire 24.4.2026 46 675 675 SF FI  
14 Humiseva harju 13.2.2026 15 539 112 972 WB FI  
15 Bushido 17.4.2026 10 511 1 374 TabiCine  
16 Tuomari Nurmio – 13 kylmää laulua 24.4.2026 16 399 485 Pirkanmaan  
17 A Better Tomorrow 29.4.2026 20 353 522 Pirkanmaan  
18 Vinski 2 13.2.2026 15 323 48 371 Finnkino FI Snapper Films Oy
19 Hamnet 30.1.2026 8 315 33 640 Finnkino FI  
20 I Swear 27.3.2026 10 274 8 346 Cinemanse  

Lue seuraavaksi

20.4.2026

Top 20: The Super Mario Galaxy Movie ja Operaatio Ave Maria jatkoivat kärjessä

Tuttu kärkikaksikko on aivan 100 000 katsojan rajalla. Kuva: Amazon Content Services LLC Listan kärkikaksikkona...
Lue lisää

13.4.2026

Top 20: The Super Mario Galaxy Movie jatkoi listan kärjessä

Aurinkoinen sää ja maanantainen työ-/koulupäivä puolittivat viikonlopun kaikkien elokuvien kokonaissaldon viikon takaisesta. Kuva: Nintendo and...
Lue lisää

7.4.2026

Top 20: The Super Mario Galaxy Movie oli pääsiäisviikonlopun katsotuin

Ensi-illassa oli kaksi kotimaista elokuvaa. Kuva: Nintendo and Universal Studios. Aaron Horvathin ja Michael Jelenicin...
Lue lisää