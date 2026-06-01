Top 20: Backrooms keräsi vuoden toiseksi korkeimman perjantain katsojasaaliin ja avasi ylivoimaisena listaykkösenä

Obsession paransi tulostaan toista viikkoa putkeen.

Viikonloppuun mahtuivat koulujen päättäjäiset, jääkiekon MM-kisojen ratkaisupelit ja jalkapallon mestareiden liigan finaali. Lisäksi erityisesti lauantai oli aurinkoisen kesäinen. Mikään näistä ei kuitenkaan estänyt sitä, että Kane Parsonsin ohjaama kauhuelokuva Backrooms avasi viikonlopun ylivoimaisena ykkösenä keräten ensi-iltapäivänään vuoden toiseksi kovimman perjantain katsojatuloksen. 20-vuotiaan ohjaajan creepypastan avauspäivän tulos oli 10 554 katsojaa. Vain The Super Mario Galaxy Movie on tehnyt tänä vuonna paremmin perjantain tuloksen. Elokuvan viikonlopun kokonaiskatsojaluku oli 18 652 eli elokuva keräsi perjantaina peräti 57 % viikonlopun katsojistaan, kun lähes aina lauantai on tuottoisin päivä. Elokuvaa voikin pitää todellisena ryntäyselokuvana. Toki edellä mainitut viikonlopun tapahtumat vaikuttivat myös tuloksen laskuun. Nähtäväksi jää miten elokuva menestyy nyt arkiviikolla, kun koulujen lomat ovat alkaneet.

Muista ensi-illoista parhaiten avasi norjalainen Pål Øien ohjaama jättiläishirviöelokuva Kraken, joka keräsi 519 katsojaa ja avasi sijalla 14. Hirviökauhussa on mukana suomalaista osaamista ja leffa on osittain kuvattu Lohjalla, Turussa ja Helsingissä.

Iain Forsythin ja Jane Pollardin ohjaama Marianne Faithfull -henkilödokumentti Broken English avasi sijalla 15 ja Harris Dickinsonin psykologinen draama Urchin sijalla 19.

Backrooomsin kanssa osittain samaan yleisösegmenttiin vetoava kauhuelokuva Obsession paransi tulostaan toista viikkoa peräkkäin. Sijoitus pysyi neljäntenä tuloksen ollessa 13 % korkeampi kuin viikko sitten.

Edit. Korjattu Krakenin katsojaluku ja kolmen ensi-illan sijoitus tekstiin.