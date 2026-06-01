Ajankohtaista Top 20: Backrooms keräsi vuoden toiseksi korkeimman perjantain katsojasaaliin ja avasi ylivoimaisena listaykkösenä

Top 20: Backrooms keräsi vuoden toiseksi korkeimman perjantain katsojasaaliin ja avasi ylivoimaisena listaykkösenä

1.6.2026

Obsession paransi tulostaan toista viikkoa putkeen.

Viikonloppuun mahtuivat koulujen päättäjäiset, jääkiekon MM-kisojen ratkaisupelit ja jalkapallon mestareiden liigan finaali. Lisäksi erityisesti lauantai oli aurinkoisen kesäinen. Mikään näistä ei kuitenkaan estänyt sitä, että Kane Parsonsin ohjaama kauhuelokuva Backrooms avasi viikonlopun ylivoimaisena ykkösenä keräten ensi-iltapäivänään vuoden toiseksi kovimman perjantain katsojatuloksen. 20-vuotiaan ohjaajan creepypastan avauspäivän tulos oli 10 554 katsojaa. Vain The Super Mario Galaxy Movie on tehnyt tänä vuonna paremmin perjantain tuloksen. Elokuvan viikonlopun kokonaiskatsojaluku oli 18 652 eli elokuva keräsi perjantaina peräti 57 % viikonlopun katsojistaan, kun lähes aina lauantai on tuottoisin päivä. Elokuvaa voikin pitää todellisena ryntäyselokuvana. Toki edellä mainitut viikonlopun tapahtumat vaikuttivat myös tuloksen laskuun. Nähtäväksi jää miten elokuva menestyy nyt arkiviikolla, kun koulujen lomat ovat alkaneet.

Muista ensi-illoista parhaiten avasi norjalainen Pål Øien ohjaama jättiläishirviöelokuva Kraken, joka keräsi 519 katsojaa ja avasi sijalla 14. Hirviökauhussa on mukana suomalaista osaamista ja leffa on osittain kuvattu Lohjalla, Turussa ja Helsingissä.

Iain Forsythin ja Jane Pollardin ohjaama Marianne Faithfull -henkilödokumentti Broken English avasi sijalla 15 ja Harris Dickinsonin psykologinen draama Urchin sijalla 19. 

Backrooomsin kanssa osittain samaan yleisösegmenttiin vetoava kauhuelokuva Obsession paransi tulostaan toista viikkoa peräkkäin. Sijoitus pysyi neljäntenä tuloksen ollessa 13 % korkeampi kuin viikko sitten.

Edit. Korjattu Krakenin katsojaluku ja kolmen ensi-illan sijoitus tekstiin.

 

  Elokuva Ensi-ilta Teattereita Katsojat viikonloppuna Katsojat yhteensä Levittäjä
1 Backrooms 29.5.2026 81 18 652 18 652 NDSK_FI
2 The Mandalorian & Grogu 20.5.2026 87 7 499 41 387 WDS FI
3 Michael 22.4.2026 71 5 613 135 665 Finnkino FI
4 Paholainen pukeutuu Pradaan 2 1.5.2026 65 4 393 90 958 WDS FI
5 Obsession 13.5.2026 40 3 619 17 926 Finnkino FI
6 The Super Mario Galaxy Movie 1.4.2026 44 2 135 140 020 Finnkino FI
7 Lammasetsivät 8.5.2026 41 1 451 15 122 SF FI
8 Bamse ja meren salaisuus 13.5.2026 54 1 433 12 299 NDSK_FI
9 Operaatio Ave Maria 20.3.2026 24 1 296 127 325 SF FI
10 In the Grey – Miljardikeikka 13.5.2026 24 1 092 9 986 NDSK_FI
11 Hokum 22.5.2026 33 920 4 608 Cinemanse
12 Calle Málaga – muistojeni katu 8.5.2026 30 901 11 173 Future Film
13 Duudsonit-elokuva: Kotiinpaluu 27.3.2026 22 720 72 184 Finnkino FI
14 Kraken 29.5.2026 30 519 577 Night Visions
15 Broken English 29.5.2026 23 480 516 ELKE ry
16 Pets on a Train 24.4.2026 13 427 7 827 Cinemanse
17 Father Mother Sister Brother 29.4.2026 10 382 9 565 Cinemanse
18 The Drama 2.4.2026 9 376 33 228 NDSK_FI
19 Urchin 29.5.2026 24 372 468 Cinemanse
20 Operaatio Majava 6.3.2026 9 282 54 282 WDS FI

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