The Odyssey jälleen viikonlopun katsotuin
The Odyssey jatkoi katsotuimpana elokuvana, houkutellen elokuvateattereihin viikonloppuna lähes yhtä monta katsojaa kuin avausviikonloppunaan.
Kuva: The Odyssey / Finnkino Oy
The Odysseyn toisen viikonlopun katsojaluvut pysyttelivät myös vuoden muihin viikonlopputuloksiin nähden erittäin korkeina. Elokuva on kerännyt yhteensä jo yli 143 000 katsojaa ja on siten matkalla yhdeksi vuoden katsotuimmaksi elokuvaksi.
Kätyrit & Monsterit piti tiukasti kiinni kakkossijastaan viikonlopun katsotuimpien listalla, tahkoen tasaisesti katsojia viikonlopusta toiseen.
Viikonlopun listalta löytyi myös kotimaista tuotantoa, Jarmo Lampelan elokuva Don Quijote Barcelonassa ylsi avajaisviikonloppunaan listan sijalle 12. Muista uutuuksista Tamilinkielinen Jana Nayagan kipusi listan sijalle 15 ja John Woon toimintaklassikko vuodelta 1987, A Better Tomorrow II, 4K-restaurointina sijalle 16.
|Elokuva
|Ensi-ilta
|Saleja
|Katsojat viikonloppuna
|Katsojat yhteensä
|Levittäjä
|1
|The Odyssey
|17.7.2026
|113
|43 428
|143 124
|FK/UNI
|2
|Kätyrit & Monsterit
|1.7.2026
|103
|8 689
|111 925
|FK/UNI
|3
|Vaiana (live action)
|10.7.2026
|81
|3 092
|20 965
|Disney
|4
|Toy Story 5
|17.6.2026
|73
|3 088
|73 146
|Disney
|5
|Obsession
|13.5.2026
|36
|2 046
|66 155
|FK/UNI
|6
|Michael
|22.4.2026
|38
|1 276
|176 107
|FK/UNI
|7
|Backrooms
|29.5.2026
|42
|1 101
|81 050
|Nordisk Film
|8
|Evil Dead Burn
|10.7.2026
|41
|776
|7 327
|SFS/Sony
|9
|Disclosure Day
|10.6.2026
|40
|735
|47 269
|FK/UNI
|10
|Scary Movie
|5.6.2026
|24
|687
|42 157
|FK/PAR
|11
|Paholainen pukeutuu Pradaan 2
|1.5.2026
|23
|569
|116 120
|Disney
|12
|Don Quijote Barcelonassa
|24.7.2026
|24
|530
|546
|PEK
|13
|Supergirl
|26.6.2026
|29
|509
|18 912
|WB
|14
|Bamse ja meren salaisuus
|13.5.2026
|15
|282
|20 623
|Nordisk Film
|15
|Jana Nayagan
|24.7.2026
|4
|237
|366
|Manam
|16
|A Better Tomorrow II
|24.7.2026
|18
|228
|235
|Elke ry
|17
|The Death of Robin Hood
|3.7.2026
|14
|226
|6 887
|Cinemanse
|18
|The Mandalorian & Grogu
|20.5.2026
|13
|192
|67 511
|Disney
|19
|Amélie
|5.6.2026
|5
|178
|4 622
|Elke ry
|20
|Blue Heron
|10.7.2026
|8
|154
|1 223
|BKS Cinema