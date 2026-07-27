Ajankohtaista The Odyssey jälleen viikonlopun katsotuin

The Odyssey jälleen viikonlopun katsotuin

27.7.2026

The Odyssey jatkoi katsotuimpana elokuvana, houkutellen elokuvateattereihin viikonloppuna lähes yhtä monta katsojaa kuin avausviikonloppunaan. 

Kuva: The Odyssey / Finnkino Oy

The Odysseyn toisen viikonlopun katsojaluvut pysyttelivät myös vuoden muihin viikonlopputuloksiin nähden erittäin korkeina. Elokuva on kerännyt yhteensä jo yli 143 000 katsojaa ja on siten matkalla yhdeksi vuoden katsotuimmaksi elokuvaksi.

Kätyrit & Monsterit piti tiukasti kiinni kakkossijastaan viikonlopun katsotuimpien listalla, tahkoen tasaisesti katsojia viikonlopusta toiseen.

Viikonlopun listalta löytyi myös kotimaista tuotantoa, Jarmo Lampelan elokuva Don Quijote Barcelonassa ylsi avajaisviikonloppunaan listan sijalle 12. Muista uutuuksista Tamilinkielinen Jana Nayagan kipusi listan sijalle 15 ja John Woon toimintaklassikko vuodelta 1987, A Better Tomorrow II, 4K-restaurointina sijalle 16.

 

  Elokuva Ensi-ilta Saleja Katsojat viikonloppuna Katsojat yhteensä Levittäjä
1 The Odyssey 17.7.2026 113 43 428 143 124 FK/UNI
2 Kätyrit & Monsterit 1.7.2026 103 8 689 111 925 FK/UNI
3 Vaiana (live action) 10.7.2026 81 3 092 20 965 Disney
4 Toy Story 5 17.6.2026 73 3 088 73 146 Disney
5 Obsession 13.5.2026 36 2 046 66 155 FK/UNI
6 Michael 22.4.2026 38 1 276 176 107 FK/UNI
7 Backrooms 29.5.2026 42 1 101 81 050 Nordisk Film
8 Evil Dead Burn 10.7.2026 41 776 7 327 SFS/Sony
9 Disclosure Day 10.6.2026 40 735 47 269 FK/UNI
10 Scary Movie 5.6.2026 24 687 42 157 FK/PAR
11 Paholainen pukeutuu Pradaan 2 1.5.2026 23 569 116 120 Disney
12 Don Quijote Barcelonassa 24.7.2026 24 530 546 PEK
13 Supergirl 26.6.2026 29 509 18 912 WB
14 Bamse ja meren salaisuus 13.5.2026 15 282 20 623 Nordisk Film
15 Jana Nayagan 24.7.2026 4 237 366 Manam
16 A Better Tomorrow II 24.7.2026 18 228 235 Elke ry
17 The Death of Robin Hood 3.7.2026 14 226 6 887 Cinemanse
18 The Mandalorian & Grogu 20.5.2026 13 192 67 511 Disney
19 Amélie 5.6.2026 5 178 4 622 Elke ry
20 Blue Heron 10.7.2026 8 154 1 223 BKS Cinema

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