Kesä–heinäkuun 2026 katsotuimmat elokuvat

The Odyssey ja Kätyrit & Monsterit olivat keskikesän katsotuimmat.

Kuva: The Odyssey / Finnkino Oy

Vuoden 2026 kesä–heinäkuussa käytiin elokuvateatterilevityksessä esitetyissä elokuvissa yhteensä 939 403 kertaa. Tästä kesäkuun osuus oli 363 646 (39 %) ja heinäkuun 575 757 (61 %). Ajanjakson selvästi katsotuimmaksi elokuvaksi nousi heinäkuun puolen välin jälkeen ensi-iltansa saanut Christopher Nolanin The Odyssey. Elokuva ehti kerätä kahdessa viikossa 185 730 katsojaa ja jatkaa edelleen hyvän tuloksen tekemistä. Ajanjakson toiseksi katsotuin elokuva oli animaatiojatko-osa Kätyrit & Monsterit 121 232 katsojalla. Muut elokuvat eivät ylittäneet 100 000 katsojan rajaa.

Hittikaksikon lisäksi viiden katsotuimman joukkoon mahtuivat Toy Story 5, kauhuhitti Backrooms sekä kolme päivää heinäkuun puolella levityksessä ollut Spider-Man: Brand New Day.

Kotimaisia elokuvia ei esitetty eikä katsottu

Kotimaisia elokuvia ei kesän aikana juurikaan katsottu. Suomalaisten elokuvien katsojamäärä oli 6 784 ja katsojaosuus vaivaiset 0,7 %. Ajanjakson katsotuin kotimainen oli maaliskuussa ensi-iltansa saanut Duudsonit-elokuva: Kotiinpaluu 1 477 katsojalla. Katsojaluku oikeutti ajanjakson sijaan 36. Kesä–heinäkuussa saatiin yksi kotimainen ensi-iltaelokuva, kun ilman elokuvasäätiön tukea valmistunut, mutta markkinointi- ja levitystukea saanut Jarmon Lampelan ohjaama Don Quijote Barcelonassa tuli ensi-iltaan viikko sitten. Jo viime vuoden Espoo Cinéssa esitetty elokuva keräsi ajanjakson aikana 1033 katsojaa. Lisäksi viikko sitten ensiesityksensä sai yhdessä teatterissa esitetty Hannu Brusilan ohjaama Aitouden ytimessä, joka keräsi 58 katsojaa.

Kuukausivertailussa kesän kuukaudet kuuluivat vuoden toistaiseksi parhaimpiin

Kuukausikohtaisissa vertailuissa kesä- ja heinäkuu kuuluivat vuoden parhaimmistoon. Kesäkuun katsojaluku (363 646) oli kahdeksan prosenttia korkeampi kuin koronavuosien jälkeisten vuosien kesäkuun keskiarvo. Koronaa edeltävistä kesäkuista jäätiin tosin 11 %. Heinäkuun osalta (575 757) jäätiin yksitoista prosenttia niin koronaa edeltävästä kuin sen jälkeisestä ajasta.

Kotimaisten elokuvien osalta vertailun tekeminen ei ole mielekästä, koska luvut ovat niin pieniä eikä suuria kotimaisia ensi-iltoja ollut taaskaan yhtä ainoaa. Luvut (4 135 + 2 649) ovat joka tapauksessa pienimmät sitten vuoden 2007 ja jäävät 75 % jälkeen viime vuosien luvuista ja 85 % koronaa edeltävien vuosien kotimaisten elokuvien keskikesän katsojaluvuista.

Peräti yksitoista eri elokuvaa ylsi päivän katsotuimmaksi

Kesä- ja heinäkuu tarjosi monia kansainvälisiä hittiensi-iltoja. Päivän katsotuimman elokuvan titteliin ylsikin peräti 11 eri elokuvaa. Mukana oli jälleen kesälle tyypillisesti muutama todellinen kuriositeetti.

Eniten ykköspäiviä, 15 kpl, keräsi Kätyrit & Monsterit. Kahteentoista ykköspäivään ylsivät juhannuksena ensi-iltansa saanut Toy Story 5 sekä The Odyssey. Steven Spielbergin Disclosure Day oli katsotuin seitsemänä päivänä ja kesään kärkipaikalta lähtenyt Backrooms viitenä. Uusi Scary Movie oli katsotuin kolmena päivänä kuten myös Spider-Man: Brand New Day.

Lisäksi neljä elokuvaa nappasi yhden päivän katsotuimman elokuvan tittelin. Näistä Supergirl ja Vaiana-elokuvan live-action versio olivat ehkä ne vähemmän yllättävät. Juhannusaattona lähes kaikki elokuvateatterit olivat kiinni ja kärkeen nousi Thure Bahnen vuoden 1952 kotimainen komediamusikaali On lautalla pienoinen kahvila. Ehkä sitäkin poikkeuksellisempi päivän katsotuin elokuva oli kesäkuun alussa yhtenä päivänä lähes 4000 katsojaa kerännyt The Amazing Digital Circus: The Last Act. Kyseessä on suositun animaatiosarjan päätösjakson ja tunnin mittaisen uuden lisäjakson yhdistävä elokuvaversio.