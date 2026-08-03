Top 20: Spider-Man: Brand New Day avasi ylivoimaisena ykkösenä

Kesän toinen hittielokuva The Odyssey ylitti 200 000 katsojan rajan.

Vahvasti maailmalla avannut uusi Spider-Man -elokuva, Destin Daniel Crettonin ohjaama Spider-Man: Brand New Day avasi myös Suomessa kovalla tuloksella. Keskiviikkona ensi-iltansa saanut elokuva on kerännyt tähän mennessä jo 81 923 katsojaa, joista varsinaisena elokuva viikonloppuna (pe–su) 43 658. Tulos on tämän vuoden toiseksi suurin The Odysseyn jälkeen. Toisaalta uusin Spider-Man ehti kerätä ennen varsinaista viikonloppua jo lähes 40 000 katsojaa, joten sen tulos ensi-iltaviikonlopun jälkeen on vuoden korkein. Ensi-iltaelokuva on 12. Suomessa ensi-iltansa saanut Spider-Man/Hämähäkkimies-elokuva. Aiemmat elokuvat ovat keränneet yhteensä 1,4 miljoonaa katsojaa. Niistä katsotuin on Spider-Man: No Way Home (2021) 275 930 katsojalla. Lisäksi Spider-Manin hahmo on esiintynyt lukuisissa Avengers-elokuvissa sekä muissa Marvel Universumiin sijoittuvissa supersankarielokuvissa. Tom Holland nähdään pääosassa jo neljännessä varsinaisessa Spider-Man-elokuvassa.

Alla lista aiempien Spider-Man-elokuvien katsojaluvuista.

Suomenkielinen nimi Katsojat Ensi-ilta Ohjaajat Tuotantomaat 1 Spider-Man: No Way Home 275 930 15.12.2021 Jon Watts US / IS 2 Spider-Man – hämähäkkimies 267 515 28.6.2002 Sam Raimi US 3 Spider-Man 2 – Hämähäkkimies 2 229 212 7.7.2004 Sam Raimi US 4 Spider-Man: Far From Home 143 989 3.7.2019 Jon Watts US 5 Spider-Man 3 – Hämähäkkimies 3 126 289 4.5.2007 Sam Raimi US 6 Spider-Man: Homecoming 88 569 5.7.2017 Jon Watts US 7 The Amazing Spider-Man 73 838 6.7.2012 Marc Webb US 8 Spider-Man: Across the Spider-verse 70 609 31.5.2023 Justin K. Thompson, Kemp Powers, Joaquim Dos Santos US 9 The Amazing Spider-Man 2 61 271 25.4.2014 Marc Webb US 10 Hämähäkkimies 31 697 4.4.1980 E.W. Swackhamer US 11 Spider-Man: Kohti Hämähäkkiversumia 29 071 14.12.2018 Peter Ramsey, Rodney Rothman, Bob Persichetti US

Edelliset viikot listaa hallinnut The Odyssey oli nyt viikonlopun toiseksi katsotuin. Elokuva keräsi kolmantena viikonloppunaan 22 838 katsojaa ja ylitti samalla 200 000 katsojan rajan toisena vuoden 2026 ensi-iltana. Christopher Nolanin uusin elokuva nousee tämän viikon aikana vuoden katsotuimmaksi ohi Luottomies-elokuva: Lepoloman.

Viikonlopun kolmanneksi katsotuin elokuva oli ennakoissa lähinnä eilen sunnuntaina ollut koko perheen animaatio Ryhmä Hau: Dinoelokuva. Se keräsi 6 108 katsojaa. Elokuva saa varsinaisen ensi-iltansa tämän viikon perjantaina.

Viikonloppuun mahtui Spider-Manin lisäksi kaksi varsinasta ensi-iltaa. Niistä Thierry Klifan ohjaama ja Isabelle Huppertin tähdittämä ranskalais-belgialainen draamakomedia Maailman rikkain nainen keräsi 966 katsojaa ja avasi kahdeksantena. Steven Kostanskin ohjaama miekka ja magia -komedia-remake Deathstalker taas keräsi 397 katsojaa ja oli 11.

Viikonlopun Top 20