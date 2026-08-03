Ajankohtaista Top 20: Spider-Man: Brand New Day avasi ylivoimaisena ykkösenä

Top 20: Spider-Man: Brand New Day avasi ylivoimaisena ykkösenä

3.8.2026

Kesän toinen hittielokuva The Odyssey ylitti 200 000 katsojan rajan.

Vahvasti maailmalla avannut uusi Spider-Man -elokuva, Destin Daniel Crettonin ohjaama Spider-Man: Brand New Day avasi myös Suomessa kovalla tuloksella. Keskiviikkona ensi-iltansa saanut elokuva on kerännyt tähän mennessä jo 81 923 katsojaa, joista varsinaisena elokuva viikonloppuna (pe–su) 43 658. Tulos on tämän vuoden toiseksi suurin The Odysseyn jälkeen. Toisaalta uusin Spider-Man ehti kerätä ennen varsinaista viikonloppua jo lähes 40 000 katsojaa, joten sen tulos ensi-iltaviikonlopun jälkeen on vuoden korkein. Ensi-iltaelokuva on 12. Suomessa ensi-iltansa saanut Spider-Man/Hämähäkkimies-elokuva. Aiemmat elokuvat ovat keränneet yhteensä 1,4 miljoonaa katsojaa. Niistä katsotuin on Spider-Man: No Way Home (2021) 275 930 katsojalla. Lisäksi Spider-Manin hahmo on esiintynyt lukuisissa Avengers-elokuvissa sekä muissa Marvel Universumiin sijoittuvissa supersankarielokuvissa. Tom Holland nähdään pääosassa jo neljännessä varsinaisessa Spider-Man-elokuvassa.

Alla lista aiempien Spider-Man-elokuvien katsojaluvuista.

  Suomenkielinen nimi Katsojat Ensi-ilta Ohjaajat Tuotantomaat
1 Spider-Man: No Way Home 275 930 15.12.2021 Jon Watts US / IS
2 Spider-Man – hämähäkkimies 267 515 28.6.2002 Sam Raimi US
3 Spider-Man 2 – Hämähäkkimies 2 229 212 7.7.2004 Sam Raimi US
4 Spider-Man: Far From Home 143 989 3.7.2019 Jon Watts US
5 Spider-Man 3 – Hämähäkkimies 3 126 289 4.5.2007 Sam Raimi US
6 Spider-Man: Homecoming 88 569 5.7.2017 Jon Watts US
7 The Amazing Spider-Man 73 838 6.7.2012 Marc Webb US
8 Spider-Man: Across the Spider-verse 70 609 31.5.2023 Justin K. Thompson, Kemp Powers, Joaquim Dos Santos US
9 The Amazing Spider-Man 2 61 271 25.4.2014 Marc Webb US
10 Hämähäkkimies 31 697 4.4.1980 E.W. Swackhamer US
11 Spider-Man: Kohti Hämähäkkiversumia 29 071 14.12.2018 Peter Ramsey, Rodney Rothman, Bob Persichetti US

Edelliset viikot listaa hallinnut The Odyssey oli nyt viikonlopun toiseksi katsotuin. Elokuva keräsi kolmantena viikonloppunaan 22 838 katsojaa ja ylitti samalla 200 000 katsojan rajan toisena vuoden 2026 ensi-iltana. Christopher Nolanin uusin elokuva nousee tämän viikon aikana vuoden katsotuimmaksi ohi Luottomies-elokuva: Lepoloman.

Viikonlopun kolmanneksi katsotuin elokuva oli ennakoissa lähinnä eilen sunnuntaina ollut koko perheen animaatio Ryhmä Hau: Dinoelokuva. Se keräsi 6 108 katsojaa. Elokuva saa varsinaisen ensi-iltansa tämän viikon perjantaina.

Viikonloppuun mahtui Spider-Manin lisäksi kaksi varsinasta ensi-iltaa. Niistä Thierry Klifan ohjaama ja Isabelle Huppertin tähdittämä ranskalais-belgialainen draamakomedia Maailman rikkain nainen keräsi 966 katsojaa ja avasi kahdeksantena. Steven Kostanskin ohjaama miekka ja magia -komedia-remake Deathstalker taas keräsi 397 katsojaa ja oli 11.

Viikonlopun Top 20

  Elokuva Ensi-ilta Teattereita Katsojat viikonloppuna Katsojat yhteensä Levittäjä
1 Spider-Man: Brand New Day 29.7.2026 106 43 658 81 923 SF FI
2 The Odyssey 17.7.2026 111 22 838 201 142 Finnkino FI
3 Ryhmä Hau: Dinoelokuva 7.8.2026 30 6 108 6 108 Finnkino FI
4 Kätyrit & Monsterit 1.7.2026 93 5 575 125 314 Finnkino FI
5 Toy Story 5 19.6.2026 71 2 191 78 130 WDS FI
6 Vaiana 10.7.2026 56 1 431 25 176 WDS FI
7 Obsession 13.5.2026 33 1 381 69 285 Finnkino FI
8 Maailman rikkain nainen 31.7.2026 52 926 1 274 Mondo
9 Backrooms 29.5.2026 33 633 82 875 NDSK_FI
10 Michael 22.4.2026 32 515 177 798 Finnkino FI
11 Deathstalker 31.7.2026 17 397 397 Night Visions
12 Scary Movie 5.6.2026 18 337 43 060 Finnkino FI
13 Disclosure Day 12.6.2026 28 303 48 308 Finnkino FI
14 Bamse ja meren salaisuus 13.5.2026 16 269 21 239 NDSK_FI
15 Evil Dead Burn 10.7.2026 22 236 8 180 SF FI
16 Paholainen pukeutuu Pradaan 2 1.5.2026 15 233 116 865 WDS FI
17 The Invite 14.8.2026 8 166 166 SF FI
18 Calle Málaga – muistojeni katu 8.5.2026 6 155 16 007 Future Film
19 Leave One Day 5.6.2026 8 146 4 191 Cinemanse
20 Father Mother Sister Brother 29.4.2026 13 120 13 125 Cinemanse

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