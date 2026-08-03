Top 20: Spider-Man: Brand New Day avasi ylivoimaisena ykkösenä
Kesän toinen hittielokuva The Odyssey ylitti 200 000 katsojan rajan.
Vahvasti maailmalla avannut uusi Spider-Man -elokuva, Destin Daniel Crettonin ohjaama Spider-Man: Brand New Day avasi myös Suomessa kovalla tuloksella. Keskiviikkona ensi-iltansa saanut elokuva on kerännyt tähän mennessä jo 81 923 katsojaa, joista varsinaisena elokuva viikonloppuna (pe–su) 43 658. Tulos on tämän vuoden toiseksi suurin The Odysseyn jälkeen. Toisaalta uusin Spider-Man ehti kerätä ennen varsinaista viikonloppua jo lähes 40 000 katsojaa, joten sen tulos ensi-iltaviikonlopun jälkeen on vuoden korkein. Ensi-iltaelokuva on 12. Suomessa ensi-iltansa saanut Spider-Man/Hämähäkkimies-elokuva. Aiemmat elokuvat ovat keränneet yhteensä 1,4 miljoonaa katsojaa. Niistä katsotuin on Spider-Man: No Way Home (2021) 275 930 katsojalla. Lisäksi Spider-Manin hahmo on esiintynyt lukuisissa Avengers-elokuvissa sekä muissa Marvel Universumiin sijoittuvissa supersankarielokuvissa. Tom Holland nähdään pääosassa jo neljännessä varsinaisessa Spider-Man-elokuvassa.
Alla lista aiempien Spider-Man-elokuvien katsojaluvuista.
|Suomenkielinen nimi
|Katsojat
|Ensi-ilta
|Ohjaajat
|Tuotantomaat
|1
|Spider-Man: No Way Home
|275 930
|15.12.2021
|Jon Watts
|US / IS
|2
|Spider-Man – hämähäkkimies
|267 515
|28.6.2002
|Sam Raimi
|US
|3
|Spider-Man 2 – Hämähäkkimies 2
|229 212
|7.7.2004
|Sam Raimi
|US
|4
|Spider-Man: Far From Home
|143 989
|3.7.2019
|Jon Watts
|US
|5
|Spider-Man 3 – Hämähäkkimies 3
|126 289
|4.5.2007
|Sam Raimi
|US
|6
|Spider-Man: Homecoming
|88 569
|5.7.2017
|Jon Watts
|US
|7
|The Amazing Spider-Man
|73 838
|6.7.2012
|Marc Webb
|US
|8
|Spider-Man: Across the Spider-verse
|70 609
|31.5.2023
|Justin K. Thompson, Kemp Powers, Joaquim Dos Santos
|US
|9
|The Amazing Spider-Man 2
|61 271
|25.4.2014
|Marc Webb
|US
|10
|Hämähäkkimies
|31 697
|4.4.1980
|E.W. Swackhamer
|US
|11
|Spider-Man: Kohti Hämähäkkiversumia
|29 071
|14.12.2018
|Peter Ramsey, Rodney Rothman, Bob Persichetti
|US
Edelliset viikot listaa hallinnut The Odyssey oli nyt viikonlopun toiseksi katsotuin. Elokuva keräsi kolmantena viikonloppunaan 22 838 katsojaa ja ylitti samalla 200 000 katsojan rajan toisena vuoden 2026 ensi-iltana. Christopher Nolanin uusin elokuva nousee tämän viikon aikana vuoden katsotuimmaksi ohi Luottomies-elokuva: Lepoloman.
Viikonlopun kolmanneksi katsotuin elokuva oli ennakoissa lähinnä eilen sunnuntaina ollut koko perheen animaatio Ryhmä Hau: Dinoelokuva. Se keräsi 6 108 katsojaa. Elokuva saa varsinaisen ensi-iltansa tämän viikon perjantaina.
Viikonloppuun mahtui Spider-Manin lisäksi kaksi varsinasta ensi-iltaa. Niistä Thierry Klifan ohjaama ja Isabelle Huppertin tähdittämä ranskalais-belgialainen draamakomedia Maailman rikkain nainen keräsi 966 katsojaa ja avasi kahdeksantena. Steven Kostanskin ohjaama miekka ja magia -komedia-remake Deathstalker taas keräsi 397 katsojaa ja oli 11.
Viikonlopun Top 20
|Elokuva
|Ensi-ilta
|Teattereita
|Katsojat viikonloppuna
|Katsojat yhteensä
|Levittäjä
|1
|Spider-Man: Brand New Day
|29.7.2026
|106
|43 658
|81 923
|SF FI
|2
|The Odyssey
|17.7.2026
|111
|22 838
|201 142
|Finnkino FI
|3
|Ryhmä Hau: Dinoelokuva
|7.8.2026
|30
|6 108
|6 108
|Finnkino FI
|4
|Kätyrit & Monsterit
|1.7.2026
|93
|5 575
|125 314
|Finnkino FI
|5
|Toy Story 5
|19.6.2026
|71
|2 191
|78 130
|WDS FI
|6
|Vaiana
|10.7.2026
|56
|1 431
|25 176
|WDS FI
|7
|Obsession
|13.5.2026
|33
|1 381
|69 285
|Finnkino FI
|8
|Maailman rikkain nainen
|31.7.2026
|52
|926
|1 274
|Mondo
|9
|Backrooms
|29.5.2026
|33
|633
|82 875
|NDSK_FI
|10
|Michael
|22.4.2026
|32
|515
|177 798
|Finnkino FI
|11
|Deathstalker
|31.7.2026
|17
|397
|397
|Night Visions
|12
|Scary Movie
|5.6.2026
|18
|337
|43 060
|Finnkino FI
|13
|Disclosure Day
|12.6.2026
|28
|303
|48 308
|Finnkino FI
|14
|Bamse ja meren salaisuus
|13.5.2026
|16
|269
|21 239
|NDSK_FI
|15
|Evil Dead Burn
|10.7.2026
|22
|236
|8 180
|SF FI
|16
|Paholainen pukeutuu Pradaan 2
|1.5.2026
|15
|233
|116 865
|WDS FI
|17
|The Invite
|14.8.2026
|8
|166
|166
|SF FI
|18
|Calle Málaga – muistojeni katu
|8.5.2026
|6
|155
|16 007
|Future Film
|19
|Leave One Day
|5.6.2026
|8
|146
|4 191
|Cinemanse
|20
|Father Mother Sister Brother
|29.4.2026
|13
|120
|13 125
|Cinemanse