The Odyssey odotetusti viikonlopun katsotuin
Christopher Nolanin uutuus, The Odyssey avasi odotetusti viikonlopun katsotuimpana, keräten sadassa kuudessatoista salissa 46 490 katsojaa.
Kuva: The Odyssey / Finnkino Oy
The Odysseyn saama katsojamäärä on vuoden tähänastisista viikonlopputuloksista korkein
Nolanin edellinen elokuva, Oppenheimer, joka tuli ensi-iltaan likimain samaan aikaan kesällä 2023, yhdessä Barbie-elokuvan kanssa, keräsi piirun verran enemmän yleisöä avausviikonloppunaan, yltäen yli 49 000 katsojaan. Katsojalukuja pönkitti tällöin myös Barbenheimer-ilmiö.
Myös viikonlopun toiseksi katsotuin elokuva, Kätyrit & Monsterit paransi viime viikonlopun tulostaan ja houkutteli elokuvateattereihin yli tuhat katsojaa edellistä viikonloppua enemmän.
|Elokuva
|Ensi-ilta
|Saleja
|Katsojat viikonloppuna
|Katsojat yhteensä
|Levittäjä
|1
|The Odyssey
|17.7.2026
|116
|46 490
|46 490
|FK/UNI
|2
|Kätyrit & Monsterit
|1.7.2026
|108
|9 132
|91 476
|FK/UNI
|3
|Vaiana (live action)
|10.7.2026
|105
|3 485
|13 200
|Disney
|4
|Toy Story 5
|17.6.2026
|79
|2 927
|66 135
|Disney
|5
|Obsession
|13.5.2026
|33
|1 766
|61 866
|FK/UNI
|6
|Backrooms
|29.5.2026
|49
|1 258
|78 311
|Nordisk Film
|7
|Evil Dead Burn
|10.7.2026
|63
|1 054
|5 390
|SFS/Sony
|8
|Michael
|22.4.2026
|38
|1 019
|173 278
|FK/UNI
|9
|Disclosure Day
|10.6.2026
|45
|828
|45 445
|FK/UNI
|10
|Scary Movie
|5.6.2026
|33
|671
|40 570
|FK/PAR
|11
|Supergirl
|26.6.2026
|72
|611
|17 680
|WB
|12
|Paholainen pukeutuu Pradaan 2
|1.5.2026
|29
|571
|114 641
|Disney
|13
|The Death of Robin Hood
|3.7.2026
|25
|281
|6 226
|Cinemanse
|14
|The Mandalorian & Grogu
|20.5.2026
|19
|242
|67 044
|Disney
|15
|Bamse ja meren salaisuus
|13.5.2026
|16
|201
|19 932
|Nordisk Film
|16
|Blue Heron
|10.7.2026
|16
|175
|756
|BKS Cinema
|17
|The Furious
|3.7.2026
|14
|147
|2 820
|Cinema Mondo
|18
|Operaatio Ave Maria
|20.3.2026
|6
|142
|135 870
|SFS
|19
|The Super Mario Galaxy Movie
|1.4.2026
|10
|79
|151 541
|FK/UNI
|20
|Father Mother Sister Brother
|29.4.2026
|6
|78
|12 441
|Cinemanse