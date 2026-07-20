The Odyssey odotetusti viikonlopun katsotuin

Christopher Nolanin uutuus, The Odyssey avasi odotetusti viikonlopun katsotuimpana, keräten sadassa kuudessatoista salissa 46 490 katsojaa.

Kuva: The Odyssey / Finnkino Oy

The Odysseyn saama katsojamäärä on vuoden tähänastisista viikonlopputuloksista korkein

Nolanin edellinen elokuva, Oppenheimer, joka tuli ensi-iltaan likimain samaan aikaan kesällä 2023, yhdessä Barbie-elokuvan kanssa, keräsi piirun verran enemmän yleisöä avausviikonloppunaan, yltäen yli 49 000 katsojaan. Katsojalukuja pönkitti tällöin myös Barbenheimer-ilmiö.

Myös viikonlopun toiseksi katsotuin elokuva, Kätyrit & Monsterit paransi viime viikonlopun tulostaan ja houkutteli elokuvateattereihin yli tuhat katsojaa edellistä viikonloppua enemmän.