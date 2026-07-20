Ajankohtaista The Odyssey odotetusti viikonlopun katsotuin

The Odyssey odotetusti viikonlopun katsotuin

20.7.2026

Christopher Nolanin uutuus, The Odyssey avasi odotetusti viikonlopun katsotuimpana, keräten sadassa kuudessatoista salissa 46 490 katsojaa.

Kuva: The Odyssey / Finnkino Oy

The Odysseyn saama katsojamäärä on vuoden tähänastisista viikonlopputuloksista korkein

Nolanin edellinen elokuva, Oppenheimer, joka tuli ensi-iltaan likimain samaan aikaan kesällä 2023, yhdessä Barbie-elokuvan kanssa, keräsi piirun verran enemmän yleisöä avausviikonloppunaan, yltäen yli 49 000 katsojaan. Katsojalukuja pönkitti tällöin myös Barbenheimer-ilmiö.

Myös viikonlopun toiseksi katsotuin elokuva, Kätyrit & Monsterit paransi viime viikonlopun tulostaan ja houkutteli elokuvateattereihin yli tuhat katsojaa edellistä viikonloppua enemmän.

  Elokuva Ensi-ilta Saleja Katsojat viikonloppuna Katsojat yhteensä Levittäjä
1 The Odyssey 17.7.2026 116 46 490 46 490 FK/UNI
2 Kätyrit & Monsterit 1.7.2026 108 9 132 91 476 FK/UNI
3 Vaiana (live action) 10.7.2026 105 3 485 13 200 Disney
4 Toy Story 5 17.6.2026 79 2 927 66 135 Disney
5 Obsession 13.5.2026 33 1 766 61 866 FK/UNI
6 Backrooms 29.5.2026 49 1 258 78 311 Nordisk Film
7 Evil Dead Burn 10.7.2026 63 1 054 5 390 SFS/Sony
8 Michael 22.4.2026 38 1 019 173 278 FK/UNI
9 Disclosure Day 10.6.2026 45 828 45 445 FK/UNI
10 Scary Movie 5.6.2026 33 671 40 570 FK/PAR
11 Supergirl 26.6.2026 72 611 17 680 WB
12 Paholainen pukeutuu Pradaan 2 1.5.2026 29 571 114 641 Disney
13 The Death of Robin Hood 3.7.2026 25 281 6 226 Cinemanse
14 The Mandalorian & Grogu 20.5.2026 19 242 67 044 Disney
15 Bamse ja meren salaisuus 13.5.2026 16 201 19 932 Nordisk Film
16 Blue Heron 10.7.2026 16 175 756 BKS Cinema
17 The Furious 3.7.2026 14 147 2 820 Cinema Mondo
18 Operaatio Ave Maria 20.3.2026 6 142 135 870 SFS
19 The Super Mario Galaxy Movie 1.4.2026 10 79 151 541 FK/UNI
20 Father Mother Sister Brother 29.4.2026 6 78 12 441 Cinemanse

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