Top 20: Ensi-illassa ollut Laula minulle Arja! palautti kotimaiset elokuvat top kymppiin

Vuoden kolmanneksi katsotuimmaksi jo noussut Spider-Man: Brand New Day jatkoi katsotuimpana.

Kuva: Erik Harthin

Tuttu kaksikko jatkoi viikonloppulistan kärjessä. Kärjessä jatkava Spider-Man: Brand New Day keräsi kolmantena viikonloppunaan 17 892 ja toisena oleva The Odyssey viidentenään 13 626. Yhteensä vuosilistan kolmanneksi noussut Spider-Man on kerännyt jo lähes 190 000 katsojaa. The Odysseyn kokonaissaldo taas on jo yli 270 000 ja vuosilistalla se on ylivoimainen ykkönen.

Viikonloppuna tuli ensi-iltaan neljä elokuvaa, joista yksi oli kotimainen. Ensi-illoista eniten katsojia keräsi David Robert Mitchellin ohjaama The End of Oak Street. Sen viikonloppusaldo oli 5 778 katsojaa sijoitus neljäs. Ohjaajan elokuvista on nähty aiemmin Suomen elokuvateatterilevityksessä It Follows (2014, Suomen ensi-ilta 2015) ja Under the Silver Lake (2018, Suomen ensi-ilta 2019). Ne keräsivät 7 323 ja 1608 katsojaa, joten uudesta elokuvasta näyttää tulevan ohjaajan selvästi katsotuin.

Sijaa alempana viidentenä avasi jo kaksi edellistä viikkoa ennakkonäytösten turvin top 20 -listalla viihtynyt Olivia Wilden The Invite. Se keräsi avausviikonloppunaan 4 680 katsojaa. Myös Wildellä on ollut aiemmin kaksi elokuvaa elokuvateatterilevityksessä Suomessa: Booksmart (2019) keräsi 4 192 ja Don’t Worry Darling (2022) 34 760 katsojaa.

Viikon kolmas ulkomainen ensi-ilta oli Yusuke Takin ohjaama Blue Lock. Suosittuihin manga-sarjakuviin ja anime-sarjaan perustuva jalkapalloanimaatio keräsi 191 katsojaa.

Varsinaisten ensi-iltojen lisäksi top 20 -listalla oli yhdessä teatterissa esitetty Venky Atlurin ohjaama intialaiselokuva Vishwanath & Sons, joka keräsi 192 katsojaa.

Viikonloppuna tuli ensi-iltaan myös kotimainen elokuva: Marko Tallin ohjaama dokumenttielokuva Laula minulle Arja! (kuva). Se keräsi 1 219 katsojaa ja avasi seitsemäntenä. Tallin edellinen elokuvaohjaus Jope ite (2023) keräsi 21 743 katsojaa. Talli on paremmin tunnettu tuottajana ja hän onkin tuottanut lukuisia hittielokuvia tuoreimpina mm. Syke – kipinöitä yössä (2025), Supermarsu ja suuri huijaus (2025), Levoton Tuhkimo (2024) ja syksyllä ensi-iltansa saavat Rakkautta ja virtahepoja (2026) ja The Secret Reading Club of Kabul (2026).

Arja Saijonmaan elämäkertadokumenttielokuvaa voi pitää syksyn kotimaisen ensi-iltaputken avaajana. Edellisen kolmen kuukauden aikana kotimaisia ensi-iltoja oli yksi, kun Jarmo Lampelan Don Quijote Barcelonassa sai ensi-iltansa heinäkuun loppupuolella. Kotimainen elokuva on ollut viimeksi viikonloppulistan top 10:ssä toukokuun alussa, kun Duudsonit-elokuva: Kotiinpaluu oli viikonlopun kymmenenneksi katsotuin 8.5. alkaneena elokuvaviikonloppuna.

Top 20 -listan erikoisuus oli luontodokumenttielokuva Metsän tarinan paluu listalle. Kim Saarniluodon ja Ville Suhosen elokuva tuli ensi-iltaan jo vuonna 2012. Hittidokumentti on kerännyt yhteensä peräti 91 520 katsojaa.