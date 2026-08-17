Ajankohtaista Top 20: Ensi-illassa ollut Laula minulle Arja! palautti kotimaiset elokuvat top kymppiin

Top 20: Ensi-illassa ollut Laula minulle Arja! palautti kotimaiset elokuvat top kymppiin

17.8.2026

Vuoden kolmanneksi katsotuimmaksi jo noussut Spider-Man: Brand New Day jatkoi katsotuimpana.

Kuva: Erik Harthin

Tuttu kaksikko jatkoi viikonloppulistan kärjessä. Kärjessä jatkava Spider-Man: Brand New Day keräsi kolmantena viikonloppunaan 17 892 ja toisena oleva The Odyssey viidentenään 13 626. Yhteensä vuosilistan kolmanneksi noussut Spider-Man on kerännyt jo lähes 190 000 katsojaa. The Odysseyn kokonaissaldo taas on jo yli 270 000 ja vuosilistalla se on ylivoimainen ykkönen.

Viikonloppuna tuli ensi-iltaan neljä elokuvaa, joista yksi oli kotimainen. Ensi-illoista eniten katsojia keräsi David Robert Mitchellin ohjaama The End of Oak Street. Sen viikonloppusaldo oli 5 778 katsojaa sijoitus neljäs. Ohjaajan elokuvista on nähty aiemmin Suomen elokuvateatterilevityksessä It Follows (2014, Suomen ensi-ilta 2015) ja Under the Silver Lake (2018, Suomen ensi-ilta 2019). Ne keräsivät 7 323 ja 1608 katsojaa, joten uudesta elokuvasta näyttää tulevan ohjaajan selvästi katsotuin.

Sijaa alempana viidentenä avasi jo kaksi edellistä viikkoa ennakkonäytösten turvin top 20 -listalla viihtynyt Olivia Wilden The Invite. Se keräsi avausviikonloppunaan 4 680 katsojaa. Myös Wildellä on ollut aiemmin kaksi elokuvaa elokuvateatterilevityksessä Suomessa: Booksmart (2019) keräsi 4 192 ja Don’t Worry Darling (2022) 34 760 katsojaa.

Viikon kolmas ulkomainen ensi-ilta oli Yusuke Takin ohjaama Blue Lock. Suosittuihin manga-sarjakuviin ja anime-sarjaan perustuva jalkapalloanimaatio keräsi 191 katsojaa.

Varsinaisten ensi-iltojen lisäksi top 20 -listalla oli yhdessä teatterissa esitetty Venky Atlurin ohjaama intialaiselokuva Vishwanath & Sons, joka keräsi 192 katsojaa.

Viikonloppuna tuli ensi-iltaan myös kotimainen elokuva: Marko Tallin ohjaama dokumenttielokuva Laula minulle Arja! (kuva). Se keräsi 1 219 katsojaa ja avasi seitsemäntenä. Tallin edellinen elokuvaohjaus Jope ite (2023) keräsi 21 743 katsojaa. Talli on paremmin tunnettu tuottajana ja hän onkin tuottanut lukuisia hittielokuvia tuoreimpina mm. Syke – kipinöitä yössä (2025), Supermarsu ja suuri huijaus (2025), Levoton Tuhkimo (2024) ja syksyllä ensi-iltansa saavat Rakkautta ja virtahepoja (2026) ja The Secret Reading Club of Kabul (2026).

Arja Saijonmaan elämäkertadokumenttielokuvaa voi pitää syksyn kotimaisen ensi-iltaputken avaajana. Edellisen kolmen kuukauden aikana kotimaisia ensi-iltoja oli yksi, kun Jarmo Lampelan Don Quijote Barcelonassa sai ensi-iltansa heinäkuun loppupuolella. Kotimainen elokuva on ollut viimeksi viikonloppulistan top 10:ssä toukokuun alussa, kun Duudsonit-elokuva: Kotiinpaluu oli viikonlopun kymmenenneksi katsotuin 8.5. alkaneena elokuvaviikonloppuna.

Top 20 -listan erikoisuus oli luontodokumenttielokuva Metsän tarinan paluu listalle. Kim Saarniluodon ja Ville Suhosen elokuva tuli ensi-iltaan jo vuonna 2012. Hittidokumentti on kerännyt yhteensä peräti 91 520 katsojaa.

 

  Elokuva Ensi-ilta Teattereita Katsojat viikonloppuna Katsojat yhteensä Levittäjä Suomalainen tuotantoyhtiö
1 Spider-Man: Brand New Day 29.7.2026 93 17 892 187 074 SF FI  
2 The Odyssey 17.7.2026 85 13 626 273 810 Finnkino FI  
3 Ryhmä Hau: Dinoelokuva 7.8.2026 111 8 965 35 058 Finnkino FI  
4 The End of Oak Street 14.8.2026 78 5 799 5 799 WB FI  
5 The Invite 14.8.2026 63 4 728 5 284 SF FI  
6 Kätyrit & Monsterit 1.7.2026 57 2 800 140 933 Finnkino FI  
7 Laula minulle Arja! 14.8.2026 72 1 219 1 467 NDSK_FI Yellow Film & TV
8 Obsession 13.5.2026 25 1 169 74 967 Finnkino FI  
9 Toy Story 5 17.6.2026 33 1 094 83 830 WDS FI  
10 Teenage Sex and Death at Camp Miasma 7.8.2026 19 640 3 019 ELKE ry  
11 Vaiana 10.7.2026 22 611 28 809 WDS FI  
12 Backrooms 29.5.2026 15 345 85 312 NDSK_FI  
13 Michael 22.4.2026 12 249 179 920 Finnkino FI  
14 Maailman rikkain nainen 31.7.2026 15 214 4 296 Mondo  
15 Vishwanath & Sons 13.8.2026 1 192 192 Korttelikinot  
16 Blue Lock 14.8.2026 13 191 191 Night Visions  
17 Metsän tarina 28.12.2012 1 150 91 520 NDSK_FI Matila Röhr Productions
18 Disclosure Day 12.6.2026 7 143 49 408 Finnkino FI  
19 Bamse ja meren salaisuus 13.5.2026 8 127 21 779 NDSK_FI  
20 Evil Dead Burn 10.7.2026 5 111 9 015 SF FI  

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