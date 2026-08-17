Top 20: Ensi-illassa ollut Laula minulle Arja! palautti kotimaiset elokuvat top kymppiin
Vuoden kolmanneksi katsotuimmaksi jo noussut Spider-Man: Brand New Day jatkoi katsotuimpana.
Kuva: Erik Harthin
Tuttu kaksikko jatkoi viikonloppulistan kärjessä. Kärjessä jatkava Spider-Man: Brand New Day keräsi kolmantena viikonloppunaan 17 892 ja toisena oleva The Odyssey viidentenään 13 626. Yhteensä vuosilistan kolmanneksi noussut Spider-Man on kerännyt jo lähes 190 000 katsojaa. The Odysseyn kokonaissaldo taas on jo yli 270 000 ja vuosilistalla se on ylivoimainen ykkönen.
Viikonloppuna tuli ensi-iltaan neljä elokuvaa, joista yksi oli kotimainen. Ensi-illoista eniten katsojia keräsi David Robert Mitchellin ohjaama The End of Oak Street. Sen viikonloppusaldo oli 5 778 katsojaa sijoitus neljäs. Ohjaajan elokuvista on nähty aiemmin Suomen elokuvateatterilevityksessä It Follows (2014, Suomen ensi-ilta 2015) ja Under the Silver Lake (2018, Suomen ensi-ilta 2019). Ne keräsivät 7 323 ja 1608 katsojaa, joten uudesta elokuvasta näyttää tulevan ohjaajan selvästi katsotuin.
Sijaa alempana viidentenä avasi jo kaksi edellistä viikkoa ennakkonäytösten turvin top 20 -listalla viihtynyt Olivia Wilden The Invite. Se keräsi avausviikonloppunaan 4 680 katsojaa. Myös Wildellä on ollut aiemmin kaksi elokuvaa elokuvateatterilevityksessä Suomessa: Booksmart (2019) keräsi 4 192 ja Don’t Worry Darling (2022) 34 760 katsojaa.
Viikon kolmas ulkomainen ensi-ilta oli Yusuke Takin ohjaama Blue Lock. Suosittuihin manga-sarjakuviin ja anime-sarjaan perustuva jalkapalloanimaatio keräsi 191 katsojaa.
Varsinaisten ensi-iltojen lisäksi top 20 -listalla oli yhdessä teatterissa esitetty Venky Atlurin ohjaama intialaiselokuva Vishwanath & Sons, joka keräsi 192 katsojaa.
Viikonloppuna tuli ensi-iltaan myös kotimainen elokuva: Marko Tallin ohjaama dokumenttielokuva Laula minulle Arja! (kuva). Se keräsi 1 219 katsojaa ja avasi seitsemäntenä. Tallin edellinen elokuvaohjaus Jope ite (2023) keräsi 21 743 katsojaa. Talli on paremmin tunnettu tuottajana ja hän onkin tuottanut lukuisia hittielokuvia tuoreimpina mm. Syke – kipinöitä yössä (2025), Supermarsu ja suuri huijaus (2025), Levoton Tuhkimo (2024) ja syksyllä ensi-iltansa saavat Rakkautta ja virtahepoja (2026) ja The Secret Reading Club of Kabul (2026).
Arja Saijonmaan elämäkertadokumenttielokuvaa voi pitää syksyn kotimaisen ensi-iltaputken avaajana. Edellisen kolmen kuukauden aikana kotimaisia ensi-iltoja oli yksi, kun Jarmo Lampelan Don Quijote Barcelonassa sai ensi-iltansa heinäkuun loppupuolella. Kotimainen elokuva on ollut viimeksi viikonloppulistan top 10:ssä toukokuun alussa, kun Duudsonit-elokuva: Kotiinpaluu oli viikonlopun kymmenenneksi katsotuin 8.5. alkaneena elokuvaviikonloppuna.
Top 20 -listan erikoisuus oli luontodokumenttielokuva Metsän tarinan paluu listalle. Kim Saarniluodon ja Ville Suhosen elokuva tuli ensi-iltaan jo vuonna 2012. Hittidokumentti on kerännyt yhteensä peräti 91 520 katsojaa.
|Elokuva
|Ensi-ilta
|Teattereita
|Katsojat viikonloppuna
|Katsojat yhteensä
|Levittäjä
|Suomalainen tuotantoyhtiö
|1
|Spider-Man: Brand New Day
|29.7.2026
|93
|17 892
|187 074
|SF FI
|2
|The Odyssey
|17.7.2026
|85
|13 626
|273 810
|Finnkino FI
|3
|Ryhmä Hau: Dinoelokuva
|7.8.2026
|111
|8 965
|35 058
|Finnkino FI
|4
|The End of Oak Street
|14.8.2026
|78
|5 799
|5 799
|WB FI
|5
|The Invite
|14.8.2026
|63
|4 728
|5 284
|SF FI
|6
|Kätyrit & Monsterit
|1.7.2026
|57
|2 800
|140 933
|Finnkino FI
|7
|Laula minulle Arja!
|14.8.2026
|72
|1 219
|1 467
|NDSK_FI
|Yellow Film & TV
|8
|Obsession
|13.5.2026
|25
|1 169
|74 967
|Finnkino FI
|9
|Toy Story 5
|17.6.2026
|33
|1 094
|83 830
|WDS FI
|10
|Teenage Sex and Death at Camp Miasma
|7.8.2026
|19
|640
|3 019
|ELKE ry
|11
|Vaiana
|10.7.2026
|22
|611
|28 809
|WDS FI
|12
|Backrooms
|29.5.2026
|15
|345
|85 312
|NDSK_FI
|13
|Michael
|22.4.2026
|12
|249
|179 920
|Finnkino FI
|14
|Maailman rikkain nainen
|31.7.2026
|15
|214
|4 296
|Mondo
|15
|Vishwanath & Sons
|13.8.2026
|1
|192
|192
|Korttelikinot
|16
|Blue Lock
|14.8.2026
|13
|191
|191
|Night Visions
|17
|Metsän tarina
|28.12.2012
|1
|150
|91 520
|NDSK_FI
|Matila Röhr Productions
|18
|Disclosure Day
|12.6.2026
|7
|143
|49 408
|Finnkino FI
|19
|Bamse ja meren salaisuus
|13.5.2026
|8
|127
|21 779
|NDSK_FI
|20
|Evil Dead Burn
|10.7.2026
|5
|111
|9 015
|SF FI