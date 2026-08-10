Top 20: Kolmas Ryhmä Hau -elokuva avasi kolmantena

Ykkösenä jatkava Spider-Man: Brand New Day ylitti jo 150 000 katsojan rajan. Toisena oleva The Odyssey on taas noussut vuoden selvästi katsotuimmaksi elokuvaksi.

Cal Brunkerin ohjaama uusi Ryhmä Hau -elokuva Ryhmä Hau: Dinoelokuva keräsi avausviikonloppunaan 13 884 katsojaa, mikä riitti kolmanteen sijaan. Ennakkonäytösten turvin elokuva oli jo viikko sitten viikonloppulistan kolmas. Varsinaisen ensi-illan myötä viikonlopputulos enemmän kuin tuplaantui.

Aiemmat Ryhmä Hau -elokuvat Ryhmä Hau -elokuva (2021) ja Ryhmä Hau: Mahtielokuva (2023) keräsivät elokuvateatterilevityksessä 115 338 ja 114 500 katsojaa. Myös ne ovat Brunkerin ohjaamia. TV-puolella vuodesta 2013 pyörinyt suosittu lasten animaatiosarja on ylittänyt jo 300 jakson rajapyykin.

Listan kärkikaksikkona jatkoivat loppukesän suurhitit. Spider-Man: Brand New Day keräsi toisena viikonloppunaan 28 912 katsojaa. Kokonaistilanteessa elokuva ylitti jo 150 000 katsojan rajan. Listan toisena jatkava The Odyssey taas keräsi neljäntenä viikonloppunaan 20 090 katsojaa kokonaiskatsojaluvun ollessa jo 244 882. Elokuva on jo nyt vuoden selvästi katsotuin ja uusia katsojia kertyy vielä hyvää tahtia. Spider-Man on tällä hetkellä vuosilistan viidentenä, mutta tullee lähiviikkoina nousemaan vuoden toiseksi katsotuimmaksi.

Viikonlopun toinen ensi-ilta oli Jane Schoenbrunin ohjaama Teenage Sex and Death at Camp Miasma. Se keräsi 1309 katsojaa ja avasi listan seitsemäntenä. Ohjaajan edellinen elokuva I Saw the Glow (2024) nähtiin Suomessa erikoisnäytöksissä, jossa se keräsi 1415 katsojaa. We’re All Going to the World’s Fair (2021) taas esitettiin vain festivaaleilla.

Top 20 listalta voi bongata myös jo toista viikkoa peräkkäin Olivia Wilden ohjaaman elokuvan The Invite. Draamakomedia saa varsinaisen ensi-iltansa tämän viikon perjantaina.

Yhtään kotimaista elokuvaa ei ollut tälläkään viikolla top 20:ssä. Lähellä kuitenkin oltiin, kun yhdessä teatterissa esitetty sing-a-long-näytös elokuvasta Kaunis rietas onnellinen keräsi 105 katsojaa.