Ajankohtaista Top 20: Kolmas Ryhmä Hau -elokuva avasi kolmantena

Top 20: Kolmas Ryhmä Hau -elokuva avasi kolmantena

10.8.2026

Ykkösenä jatkava Spider-Man: Brand New Day ylitti jo 150 000 katsojan rajan. Toisena oleva The Odyssey on taas noussut vuoden selvästi katsotuimmaksi elokuvaksi.

Cal Brunkerin ohjaama uusi Ryhmä Hau -elokuva Ryhmä Hau: Dinoelokuva keräsi avausviikonloppunaan 13 884 katsojaa, mikä riitti kolmanteen sijaan. Ennakkonäytösten turvin elokuva oli jo viikko sitten viikonloppulistan kolmas. Varsinaisen ensi-illan myötä viikonlopputulos enemmän kuin tuplaantui.

Aiemmat Ryhmä Hau -elokuvat Ryhmä Hau -elokuva (2021) ja Ryhmä Hau: Mahtielokuva (2023) keräsivät elokuvateatterilevityksessä 115 338 ja 114 500 katsojaa. Myös ne ovat Brunkerin ohjaamia. TV-puolella vuodesta 2013 pyörinyt suosittu lasten animaatiosarja on ylittänyt jo 300 jakson rajapyykin.

Listan kärkikaksikkona jatkoivat loppukesän suurhitit. Spider-Man: Brand New Day keräsi toisena viikonloppunaan 28 912 katsojaa. Kokonaistilanteessa elokuva ylitti jo 150 000 katsojan rajan. Listan toisena jatkava The Odyssey taas keräsi neljäntenä viikonloppunaan 20 090 katsojaa kokonaiskatsojaluvun ollessa jo 244 882. Elokuva on jo nyt vuoden selvästi katsotuin ja uusia katsojia kertyy vielä hyvää tahtia. Spider-Man on tällä hetkellä vuosilistan viidentenä, mutta tullee lähiviikkoina nousemaan vuoden toiseksi katsotuimmaksi.

Viikonlopun toinen ensi-ilta oli Jane Schoenbrunin ohjaama Teenage Sex and Death at Camp Miasma. Se keräsi 1309 katsojaa ja avasi listan seitsemäntenä. Ohjaajan edellinen elokuva I Saw the Glow (2024) nähtiin Suomessa erikoisnäytöksissä, jossa se keräsi 1415 katsojaa. We’re All Going to the World’s Fair (2021) taas esitettiin vain festivaaleilla.

Top 20 listalta voi bongata myös jo toista viikkoa peräkkäin Olivia Wilden ohjaaman elokuvan The Invite. Draamakomedia saa varsinaisen ensi-iltansa tämän viikon perjantaina.

Yhtään kotimaista elokuvaa ei ollut tälläkään viikolla top 20:ssä. Lähellä kuitenkin oltiin, kun yhdessä teatterissa esitetty sing-a-long-näytös elokuvasta Kaunis rietas onnellinen keräsi 105 katsojaa.

 

  Elokuva Ensi-ilta Teattereita Katsojat viikonloppuna Katsojat yhteensä Levittäjä
1 Spider-Man: Brand New Day 29.7.2026 102 28 912 150 895 SF FI
2 The Odyssey 17.7.2026 102 20 090 244 882 Finnkino FI
3 Ryhmä Hau: Dinoelokuva 7.8.2026 110 13 884 19 992 Finnkino FI
4 Kätyrit & Monsterit 1.7.2026 64 3 716 135 452 Finnkino FI
5 Toy Story 5 17.6.2026 39 1 479 81 691 WDS FI
6 Obsession 13.5.2026 30 1 419 72 519 Finnkino FI
7 Teenage Sex and Death at Camp Miasma 7.8.2026 23 1 309 1 309 ELKE ry
8 Vaiana 10.7.2026 34 998 27 552 WDS FI
9 Maailman rikkain nainen 31.7.2026 34 651 3 405 Mondo
10 Michael 22.4.2026 23 590 179 202 Finnkino FI
11 Backrooms 29.5.2026 23 574 84 369 NDSK_FI
12 Scary Movie 5.6.2026 11 293 43 687 Finnkino FI
13 Disclosure Day 12.6.2026 13 226 48 950 Finnkino FI
14 The Invite 14.8.2026 2 224 390 SF FI
15 Paholainen pukeutuu Pradaan 2 1.5.2026 8 215 117 391 WDS FI
16 Deathstalker 31.7.2026 13 188 995 Night Visions
17 Calle Málaga – muistojeni katu 8.5.2026 5 185 16 322 Future Film
18 Evil Dead Burn 10.7.2026 8 148 8 723 SF FI
19 Bamse ja meren salaisuus 13.5.2026 8 143 21 586 NDSK_FI
20 Sentimental Value 17.10.2025 1 132 18 586 NDSK_FI

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