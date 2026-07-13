Top20: Kätyrit & Monsterit säilytti ykkössijan viikonlopun katsotuimpana.
Kätyrit & Monsterit piti kiinni kärkisijastaan viikonlopun katsotuimpana ja on kerännyt tähän mennessä yli 70 000 katsojaa.
Kuva: Kätyrit & Monsterit / Finnkino Oy
Korkeimmalle sijalle uutuuksista nousi animaationa tunnettu ja nyt live-action versiona kankaille tuotu Vaiana. Muista uutuuksista Evil Dead-kauhuelokuvasarjan uusin ja kuudes osa, Evil Dead Burn, oli viikonlopun kolmanneksi katsotuin.
Viikonlopun kolmas uutuus, lyhytelokuvistaan palkitun ohjaajan Sophy Romvarin esikoispitkä elokuva Blue Heron nousi sijalle 14.
|Elokuva
|Ensi-ilta
|Saleja
|Katsojat viikonloppuna
|Katsojat yhteensä
|Levittäjä
|1
|Kätyrit & Monsterit
|1.7.2026
|109
|7 985
|74 621
|FK/UNI
|2
|Vaiana (liveaction)
|10.7.2026
|105
|5 189
|5 189
|Disney
|3
|Evil Dead Burn
|10.7.2026
|73
|2 541
|2 541
|SFS/Sony
|4
|Toy Story 5
|17.6.2026
|86
|2 321
|60 653
|Disney
|5
|Obsession
|13.5.2026
|35
|1 877
|58 225
|FK/UNI
|6
|Backrooms
|29.5.2026
|50
|1 413
|75 311
|Nordisk Film
|7
|Disclosure Day
|10.6.2026
|50
|944
|43 387
|FK/UNI
|8
|Supergirl
|26.6.2026
|83
|909
|16 128
|WB
|9
|Michael
|22.4.2026
|46
|852
|171 238
|FK/UNI
|10
|The Death of Robin Hood
|3.7.2026
|46
|774
|5 175
|Cinemanse
|11
|Scary Movie
|5.6.2026
|36
|758
|39 247
|FK/PAR
|12
|Paholainen pukeutuu Pradaan 2
|1.5.2026
|32
|546
|113 331
|Disney
|13
|The Furious
|3.7.2026
|17
|289
|2 289
|Cinema Mondo
|14
|Blue Heron
|10.7.2026
|13
|257
|257
|BKS Cinema
|15
|Operaatio Ave Maria
|20.3.2026
|12
|250
|135 385
|SFS
|16
|The Mandalorian & Grogu
|20.5.2026
|25
|249
|66 395
|Disney
|17
|Masters of the Universe
|3.6.2026
|10
|153
|16 744
|SFS/MGM
|18
|Millennium Actress
|3.7.2026
|6
|128
|995
|Elke ry
|19
|Sleepaway Camp
|11.7.2026
|1
|119
|119
|PEK
|20
|Bamse ja meren salaisuus
|13.5.2026
|18
|107
|19 500
|Nordisk Film