Ajankohtaista Top20: Kätyrit & Monsterit säilytti ykkössijan viikonlopun katsotuimpana.

Top20: Kätyrit & Monsterit säilytti ykkössijan viikonlopun katsotuimpana.

13.7.2026

Kätyrit & Monsterit piti kiinni kärkisijastaan viikonlopun katsotuimpana ja on kerännyt tähän mennessä yli 70 000 katsojaa.

Kuva: Kätyrit & Monsterit / Finnkino Oy

Korkeimmalle sijalle uutuuksista nousi animaationa tunnettu ja nyt live-action versiona kankaille tuotu Vaiana. Muista uutuuksista Evil Dead-kauhuelokuvasarjan uusin ja kuudes osa, Evil Dead Burn, oli viikonlopun kolmanneksi katsotuin.

Viikonlopun kolmas uutuus, lyhytelokuvistaan palkitun ohjaajan Sophy Romvarin esikoispitkä elokuva Blue Heron nousi sijalle 14.

  Elokuva Ensi-ilta Saleja Katsojat viikonloppuna Katsojat yhteensä Levittäjä
1 Kätyrit & Monsterit 1.7.2026 109 7 985 74 621 FK/UNI
2 Vaiana (liveaction) 10.7.2026 105 5 189 5 189 Disney
3 Evil Dead Burn 10.7.2026 73 2 541 2 541 SFS/Sony
4 Toy Story 5 17.6.2026 86 2 321 60 653 Disney
5 Obsession 13.5.2026 35 1 877 58 225 FK/UNI
6 Backrooms 29.5.2026 50 1 413 75 311 Nordisk Film
7 Disclosure Day 10.6.2026 50 944 43 387 FK/UNI
8 Supergirl 26.6.2026 83 909 16 128 WB
9 Michael 22.4.2026 46 852 171 238 FK/UNI
10 The Death of Robin Hood 3.7.2026 46 774 5 175 Cinemanse
11 Scary Movie 5.6.2026 36 758 39 247 FK/PAR
12 Paholainen pukeutuu Pradaan 2 1.5.2026 32 546 113 331 Disney
13 The Furious 3.7.2026 17 289 2 289 Cinema Mondo
14 Blue Heron 10.7.2026 13 257 257 BKS Cinema
15 Operaatio Ave Maria 20.3.2026 12 250 135 385 SFS
16 The Mandalorian & Grogu 20.5.2026 25 249 66 395 Disney
17 Masters of the Universe 3.6.2026 10 153 16 744 SFS/MGM
18 Millennium Actress 3.7.2026 6 128 995 Elke ry
19 Sleepaway Camp 11.7.2026 1 119 119 PEK
20 Bamse ja meren salaisuus 13.5.2026 18 107 19 500 Nordisk Film

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