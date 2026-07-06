Top 20: Kätyrit ja Monsterit viikonlopun kärkisijalla
Sateisen viikonlopun katsotuimmaksi elokuvaksi nousi keskiviikkona ensi-iltansa saanut Kätyrit ja Monsterit.
Kuva: Kätyrit & Monsterit / Finnkino Oy
Edellisen viikonlopun katsotuin, Toy Story 5 pysytteli listalla sijalla kaksi, Obsession ja Backrooms -kauhuelokuvien kerätessä hieman edellisviikonloppua enemmän katsojia.
Listan kaksi muuta uututta, Michael Sarnoskin ohjaama ja Hugh Jackmanin tähdittämä trilleri The Death of Robin Hood kiipesi sijalle 8 ja Japanilaisohjaaja Kenji Tanigakin toimintaelokuva The Furious sijalle 12.
Arvostetun ohjaajamestarin Satoshi Konin Millennium Actress -elokuvan 25-vuotisjuhla toi elokuvan 4K-restauroituna uusintaensi-iltaan elokuvateattereihin ja ylsi sijalle 20.
|Elokuva
|Ensi-ilta
|Saleja
|Katsojat viikonloppuna
|Katsojat yhteensä
|Levittäjä
|1
|Kätyrit & Monsterit
|1.7.2026
|115
|26 788
|42 400
|FK/UNI
|2
|Toy Story 5
|17.6.2026
|97
|7 531
|50 516
|Disney
|3
|Obsession
|13.5.2026
|35
|3 108
|53 201
|FK/UNI
|4
|Backrooms
|29.5.2026
|52
|3 052
|71 037
|Nordisk Film
|5
|Disclosure Day
|10.6.2026
|65
|2 818
|39 272
|FK/UNI
|6
|Supergirl
|26.6.2026
|90
|2 764
|12 623
|WB
|7
|Michael
|22.4.2026
|48
|2 581
|167 595
|FK/UNI
|8
|The Death of Robin Hood
|3.7.2026
|56
|2 376
|2 449
|Cinemanse
|9
|Scary Movie
|5.6.2026
|43
|1 761
|37 580
|FK/PAR
|10
|Paholainen pukeutuu Pradaan 2
|1.5.2026
|36
|1 508
|111 044
|Disney
|11
|The Mandalorian & Grogu
|20.5.2026
|34
|1 161
|65 086
|Disney
|12
|The Furious
|3.7.2026
|25
|1 087
|1 087
|Cinema Mondo
|13
|Jackass: Best and Last
|26.6.2026
|50
|714
|3 406
|FK/PAR
|14
|Bamse ja meren salaisuus
|13.5.2026
|22
|599
|18 618
|Nordisk Film
|15
|Operaatio Ave Maria
|20.3.2026
|9
|506
|134 556
|SFS
|16
|The Super Mario Galaxy Movie
|1.4.2026
|25
|430
|150 724
|FK/UNI
|17
|Masters of the Universe
|3.6.2026
|21
|407
|16 065
|SFS/MGM
|18
|Lammasetsivät
|8.5.2026
|13
|379
|22 345
|SFS
|19
|Deep Water
|12.6.2026
|24
|372
|6 629
|SFS
|20
|Millennium Actress
|3.7.2026
|12
|368
|368
|Elke ry