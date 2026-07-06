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Top 20: Kätyrit ja Monsterit viikonlopun kärkisijalla

6.7.2026

Sateisen viikonlopun katsotuimmaksi elokuvaksi nousi keskiviikkona ensi-iltansa saanut Kätyrit ja Monsterit. 

Kuva: Kätyrit & Monsterit / Finnkino Oy

Edellisen viikonlopun katsotuin, Toy Story 5 pysytteli listalla sijalla kaksi, Obsession ja Backrooms -kauhuelokuvien kerätessä hieman edellisviikonloppua enemmän katsojia. 

Listan kaksi muuta uututta, Michael Sarnoskin ohjaama ja Hugh Jackmanin tähdittämä trilleri The Death of Robin Hood kiipesi sijalle 8 ja Japanilaisohjaaja Kenji Tanigakin toimintaelokuva The Furious sijalle 12.

Arvostetun ohjaajamestarin Satoshi Konin Millennium Actress -elokuvan 25-vuotisjuhla toi elokuvan 4K-restauroituna uusintaensi-iltaan elokuvateattereihin ja ylsi sijalle 20.

  Elokuva Ensi-ilta Saleja Katsojat viikonloppuna Katsojat yhteensä Levittäjä
1 Kätyrit & Monsterit 1.7.2026 115 26 788 42 400 FK/UNI
2 Toy Story 5 17.6.2026 97 7 531 50 516 Disney
3 Obsession 13.5.2026 35 3 108 53 201 FK/UNI
4 Backrooms 29.5.2026 52 3 052 71 037 Nordisk Film
5 Disclosure Day 10.6.2026 65 2 818 39 272 FK/UNI
6 Supergirl 26.6.2026 90 2 764 12 623 WB
7 Michael 22.4.2026 48 2 581 167 595 FK/UNI
8 The Death of Robin Hood 3.7.2026 56 2 376 2 449 Cinemanse
9 Scary Movie 5.6.2026 43 1 761 37 580 FK/PAR
10 Paholainen pukeutuu Pradaan 2 1.5.2026 36 1 508 111 044 Disney
11 The Mandalorian & Grogu 20.5.2026 34 1 161 65 086 Disney
12 The Furious 3.7.2026 25 1 087 1 087 Cinema Mondo
13 Jackass: Best and Last 26.6.2026 50 714 3 406 FK/PAR
14 Bamse ja meren salaisuus 13.5.2026 22 599 18 618 Nordisk Film
15 Operaatio Ave Maria 20.3.2026 9 506 134 556 SFS
16 The Super Mario Galaxy Movie 1.4.2026 25 430 150 724 FK/UNI
17 Masters of the Universe 3.6.2026 21 407 16 065 SFS/MGM
18 Lammasetsivät 8.5.2026 13 379 22 345 SFS
19 Deep Water 12.6.2026 24 372 6 629 SFS
20 Millennium Actress 3.7.2026 12 368 368 Elke ry
 

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