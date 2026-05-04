Ajankohtaista Huhtikuun 2026 katsotuimmat elokuvat

Huhtikuun 2026 katsotuimmat elokuvat

4.5.2026

The Super Mario Galaxy Movie keräsi suurimman potin huhtikuussa. Kotimaisten elokuvien katsojaosuus jäi 20 %:iin.

Huhtikuun ensimmäisenä päivänä ensi-iltaan saapunut animaatiojatko-osa The Super Mario Galaxy Movie keräsi kuukauden suurimman katsojamäärän. Kuun loppuun mennessä sen katsojaluku oli 115 906, mikä riitti kuukauden ylivoimaiseen ykkössijaan. Kuukausilistan toisena oli maaliskuun lopussa ensi-iltansa saanut tieteiselokuva Operaatio Ave Maria 61 159 ja kolmantena musiikkipitoinen elämäkertaelokuva Michael 46 527 katsojalla. Elokuvien mainitut katsojaluvut ovat siis huhtikuun kokonaislukuja ja monien erityisesti uusimman viikonloppulistan kärkisijoilla olleiden elokuvien tämänhetkiset kokonaiskatsojaluvut ovat jo huomattavasti suurempia. Nykytilanteen voi tarkastaa viikonloppulistan lisäksi tänään päivitetyiltä kokonaiskatsojaluku– ja vuosilistalta.

Huhtikuun katsotuin kotimainen oli maaliskuun lopussa ensi-iltansa saanut Duudsonit-elokuva: Kotiinpaluu, joka keräsi kuun aikana 43 500 katsojaa. Kotimaisista elokuvista top 10:een mahtui Duusonien lisäksi vain jo helmikuussa ensi-iltansa saaneet, vuosilistalla kahta kärkisijaa hallussa pitävät, Kaunis rietas onnellinen, joka oli kuukauden kuudenneksi katsotuin ja seitsemäntenä ollut Luottomies-elokuva: Lepoloma. Huhtikuussa tuli ensi-iltaan vain neljä kotimaista elokuvaa, joista kolme oli dokumentteja. Ainoa fiktio olikin ainokainen kotimainen ensi-ilta top 20:ssa. Markus Lehmusruusun ohjaama tieteiselokuva Orava oli 3999 katsojalla kuukausilistan 15. Ensi-iltadokumenttielokuvista parhaiten menestyi kuun alussa ensi-iltansa saanut Kappale kauneinta Suomea, joka oli 1 910 katsojalla kuukauden 28. katsotuin.

Yhteensä kotimaisiin elokuviin ostettiin 90 250 lippua. Se oli 43 % vähemmän kuin Covidin jälkeisinä vuosina keskimäärin. Koronaa edeltävän ajanjakson (2015–2019) keskiarvosta jäätiin kuitenkin vain 2 %. Kuukauden kokonaiskatsojaluku taas oli 447 626. Se on 22 % pienempi kuin vuosien 2023–2025 ja 24 % pienempi kuin vuosien 2015–2019 huhtikuun keskiarvo. Kotimaisten elokuvien katsojaosuus kuukauden kaikista katsojista oli 20,2 %. Vuoden 2026 kokonaistilanteessa kotimaisuusaste on vielä korkea 35,3 %.

Päivän katsotuimpia elokuvia tarkastelu osoittaa, että kuukautta hallitsi kaksi elokuvaa. Valtaosa kuusta meni The Super Mario Galaxy Movien nimiin. Päivän katsotuimman elokuvan titteleitä tuli peräti 19. Loppukuuta taas hallitsi Michael, joka oli katsotuin kahdeksana päivänä. Lisäksi hyvin koko kuukauden katsojia kerännyt Operaatio Ave Maria oli katsotuin kahtena päivänä, ja ennakoissa viime keskiviikkona ollut Paholainen pukeutuu Pradaan 2 yhtenä. Viimeksi mainittu ylsi ennakkopäivän luvuilla kuukausilistan sijalle 14.

 

  Elokuva Katsojat huhtikuussa Kokonaiskatsojaluku huhtikuun lopussa Ensi-ilta Ohjaaja Tuotantomaa Levittäjä
1 The Super Mario Galaxy Movie 115 906 115 906 1.4.2026 Aaron Horvath, Michael Jelenic US / JP Finnkino FI
2 Operaatio Ave Maria 61 159 108 375 20.3.2026 Phil Lord, Christopher Miller US SF FI
3 Michael 46 527 46 527 22.4.2026 Antoine Fuqua US / GB Finnkino FI
4 Duudsonit-elokuva: Kotiinpaluu 43 500 62 809 27.3.2026 Jarno Laasala FI Finnkino FI
5 The Drama 27 273 27 273 2.4.2026 Kristoffer Borgli US NDSK_FI
6 Kaunis rietas onnellinen 14 643 128 930 18.2.2026 Selma Vilhunen FI NDSK_FI
7 Luottomies-elokuva: Lepoloma 13 493 200 908 4.2.2026 Kari Ketonen FI Finnkino FI
8 Operaatio majava 10 471 51 045 6.3.2026 Daniel Chong US WDS FI
9 Primavera 8 787 8 787 17.4.2026 Damiano Michieletto IT / FR Mondo
10 Lee Cronin’s The Mummy 7 873 7 873 17.4.2026 Lee Cronin IE / US WB FI
11 Humiseva harju 7 292 113 154 13.2.2026 Emerald Fennell GB / US WB FI
12 I Swear 6 154 8 626 27.3.2026 Kirk Jones GB Cinemanse
13 Ready or Not 2 4 973 5 073 1.4.2026 Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett US WDS FI
14 Paholainen pukeutuu Pradaan 2 4 604 4 604 1.5.2026 David Frankel US WDS FI
15 Orava 3 999 4 002 2.4.2026 Markus Lehmusruusu FI / DE / NL / SE B-Plan
16 Scream 7 3 898 31 007 27.2.2026 Kevin Williamson US / CA SF FI
17 Sound of Falling 3 018 3 405 10.4.2026 Mascha Schilinski DE Cinemanse
18 EPiC: Elvis Presley in Concert 2 912 28 710 27.2.2026 Baz Luhrmann AU / US Finnkino FI
19 Pets on a Train 2 855 2 855 24.4.2026 Benoît Daffis, Jean-Christian Tassy FR / US Cinemanse
20 Vinski 2 2 746 48 485 13.2.2026 Juha Wuolijoki FI Finnkino FI

Lue seuraavaksi

4.5.2026

Top 20: Paholainen pukeutuu Pradaan 2 oli vappuviikonlopun katsotuin

Ensi-illassa oli vain kolme elokuvaa. David Frankelin ohjaama jatko-osa Paholainen pukeutuu Pradaan 2 avasi viikonlopun...
Lue lisää

27.4.2026

Top 20: Michael avasi listaykkösenä

Ensi-illassa oli myös kotimainen musiikkielokuva, konserttielokuva Tuomari Nurmio – 13 kylmää laulua. Antoine Fuquan ohjaama...
Lue lisää

20.4.2026

Top 20: The Super Mario Galaxy Movie ja Operaatio Ave Maria jatkoivat kärjessä

Tuttu kärkikaksikko on aivan 100 000 katsojan rajalla. Kuva: Amazon Content Services LLC Listan kärkikaksikkona...
Lue lisää