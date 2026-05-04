Huhtikuun 2026 katsotuimmat elokuvat

The Super Mario Galaxy Movie keräsi suurimman potin huhtikuussa. Kotimaisten elokuvien katsojaosuus jäi 20 %:iin.

Huhtikuun ensimmäisenä päivänä ensi-iltaan saapunut animaatiojatko-osa The Super Mario Galaxy Movie keräsi kuukauden suurimman katsojamäärän. Kuun loppuun mennessä sen katsojaluku oli 115 906, mikä riitti kuukauden ylivoimaiseen ykkössijaan. Kuukausilistan toisena oli maaliskuun lopussa ensi-iltansa saanut tieteiselokuva Operaatio Ave Maria 61 159 ja kolmantena musiikkipitoinen elämäkertaelokuva Michael 46 527 katsojalla. Elokuvien mainitut katsojaluvut ovat siis huhtikuun kokonaislukuja ja monien erityisesti uusimman viikonloppulistan kärkisijoilla olleiden elokuvien tämänhetkiset kokonaiskatsojaluvut ovat jo huomattavasti suurempia. Nykytilanteen voi tarkastaa viikonloppulistan lisäksi tänään päivitetyiltä kokonaiskatsojaluku– ja vuosilistalta.

Huhtikuun katsotuin kotimainen oli maaliskuun lopussa ensi-iltansa saanut Duudsonit-elokuva: Kotiinpaluu, joka keräsi kuun aikana 43 500 katsojaa. Kotimaisista elokuvista top 10:een mahtui Duusonien lisäksi vain jo helmikuussa ensi-iltansa saaneet, vuosilistalla kahta kärkisijaa hallussa pitävät, Kaunis rietas onnellinen, joka oli kuukauden kuudenneksi katsotuin ja seitsemäntenä ollut Luottomies-elokuva: Lepoloma. Huhtikuussa tuli ensi-iltaan vain neljä kotimaista elokuvaa, joista kolme oli dokumentteja. Ainoa fiktio olikin ainokainen kotimainen ensi-ilta top 20:ssa. Markus Lehmusruusun ohjaama tieteiselokuva Orava oli 3999 katsojalla kuukausilistan 15. Ensi-iltadokumenttielokuvista parhaiten menestyi kuun alussa ensi-iltansa saanut Kappale kauneinta Suomea, joka oli 1 910 katsojalla kuukauden 28. katsotuin.

Yhteensä kotimaisiin elokuviin ostettiin 90 250 lippua. Se oli 43 % vähemmän kuin Covidin jälkeisinä vuosina keskimäärin. Koronaa edeltävän ajanjakson (2015–2019) keskiarvosta jäätiin kuitenkin vain 2 %. Kuukauden kokonaiskatsojaluku taas oli 447 626. Se on 22 % pienempi kuin vuosien 2023–2025 ja 24 % pienempi kuin vuosien 2015–2019 huhtikuun keskiarvo. Kotimaisten elokuvien katsojaosuus kuukauden kaikista katsojista oli 20,2 %. Vuoden 2026 kokonaistilanteessa kotimaisuusaste on vielä korkea 35,3 %.

Päivän katsotuimpia elokuvia tarkastelu osoittaa, että kuukautta hallitsi kaksi elokuvaa. Valtaosa kuusta meni The Super Mario Galaxy Movien nimiin. Päivän katsotuimman elokuvan titteleitä tuli peräti 19. Loppukuuta taas hallitsi Michael, joka oli katsotuin kahdeksana päivänä. Lisäksi hyvin koko kuukauden katsojia kerännyt Operaatio Ave Maria oli katsotuin kahtena päivänä, ja ennakoissa viime keskiviikkona ollut Paholainen pukeutuu Pradaan 2 yhtenä. Viimeksi mainittu ylsi ennakkopäivän luvuilla kuukausilistan sijalle 14.