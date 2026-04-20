Top 20: The Super Mario Galaxy Movie ja Operaatio Ave Maria jatkoivat kärjessä

20.4.2026

Tuttu kärkikaksikko on aivan 100 000 katsojan rajalla.

Kuva: Amazon Content Services LLC

Listan kärkikaksikkona jatkavat kolmatta viikkoa putkeen The Super Mario Galaxy Movie ja Operaatio Ave Maria (kuva). Elokuvat keräsivät viikonloppuna 11 390 ja 6 486 katsojaa ja ovat molemmat aivan 100 000 katsojan kynnyksellä. Super Mario ylittänee rajan tänään ja Ave Maria tällä viikolla.

Ensi-iltoja oli jälleen tarjolla varsin runsaasti, tosin vain kaksi niistä avasi kymmenen katsotuimman joukossa. Parhaiten pärjäsi uusi Muumio-elokuva, ohjaajansa mukaan nimetty Lee Cronin’s The Mummy, joka keräsi 3 374 katsojaa ja avasi neljäntenä. Croninin uran alkupään tuotannossa on suomalaisväriä, kun kotimainen Elokuvatuotantoyhtiö Made Oy toimi osatuottajana ja Suomen elokuvasäätiö rahoittajana lyhytelokuvassa Kummitusjuna (2013) ja pitkässä fiktiodebyytissä Hole in the Ground (2019). Cronin edellinen elokuva oli vuoden 2023 Evil Dead Rise, joka keräsi 27 369 katsojaa.

Damiano Michieletton ohjaama säveltäjä Antonio Vivaldin elämäkertaelokuva Primavera keräsi 2357 katsojaa ja oli kuudes.

Sijoille 12 ja 13 avasivat yhden katsojan erolla Brandt Andersenin ohjaama pakolaisdraama I Was a Stranger ja Kazuya Shiraishin japanilainen samuraielokuva Bushido. Elokuvat keräsivät 465 ja 464 katsojaa.

Top 20 -listan erikoisuus on ranskalainen Christophe Cotteretin ohjaama dokumenttielokuva Disunited Nations, jonka katsojalukutiedot ovat peräisin yhdestä näytöksestä. Englanninkielisillä tekstityksillä esitetyssä loppuunmyydyssä näytöksessä oli ohjaaja paikalla.

Viikonlopun ensi-illoista top 20 ulkopuolella avasi Mamoru Hosodan ohjaama japanilainen animaatioelokuva Scarlet, joka keräsi 22 teatterissa vain 203 katsojaa. Hosodan aiemmista elokuvista neljä on tuotu Suomessa varsinaiseen elokuvateatterilevitykseen. Lisäksi hänen elokuviaan on esitetty viimeisen parin kymmenen vuoden aikana runsaasti elokuvafestivaaleilla. Ohjaajan katsotuin elokuva Suomessa on Shigeyasu Yamauchin kanssa ohjaama Hosodan muista ohjauksista hieman poikkeava Digimon: The Movie (2000, Suomen ensi-ilta 2001) 16 469 katsojalla.

 

 

  Elokuva Ensi-ilta Teattereita Katsojat viikonloppuna Katsojat yhteensä Levittäjä Suomalainen tuotantoyhtiö
1 The Super Mario Galaxy Movie 1.4.2026 107 11 390 99 388 Finnkino FI  
2 Operaatio Ave Maria 20.3.2026 70 6 486 97 247 SF FI  
3 Duudsonit-elokuva: Kotiinpaluu 27.3.2026 86 4 710 55 779 Finnkino FI Positive Anarchy
4 Lee Cronin’s The Mummy 17.4.2026 72 3 374 3 374 WB FI  
5 The Drama 2.4.2026 48 2 870 22 176 NDSK_FI  
6 Primavera 17.4.2026 49 2 357 2 507 Mondo  
7 Operaatio majava 6.3.2026 45 1 496 49 274 WDS FI  
8 Luottomies-elokuva: Lepoloma 4.2.2026 43 1 223 198 460 Finnkino FI Red Carpet Film&tv Oy
9 Kaunis rietas onnellinen 18.2.2026 42 1 130 126 275 NDSK_FI Solar Films Inc. Oy
10 Humiseva harju 13.2.2026 25 625 112 088 WB FI  
11 I Swear 27.3.2026 30 576 7 768 Cinemanse  
12 I Was a Stranger 17.4.2026 36 465 465 SF FI  
13 Bushido 17.4.2026 16 464 464 TabiCine  
14 Sound of Falling 10.4.2026 28 458 2 509 Cinemanse  
15 Disunited Nations 16.4.2026 1 431 431 Korttelikinot  
16 Vinski 2 13.2.2026 19 393 47 786 Finnkino FI Snapper Films Oy
17 Scream 7 27.2.2026 19 381 30 594 SF FI  
18 Ready or Not 2 1.4.2026 23 322 4 676 WDS FI  
19 EPiC: Elvis Presley in Concert 27.2.2026 15 290 28 146 Finnkino FI  
20 Muistoja hänestä 13.3.2026 15 276 14 065 Finnkino FI  

