Top 20: The Super Mario Galaxy Movie ja Operaatio Ave Maria jatkoivat kärjessä

Tuttu kärkikaksikko on aivan 100 000 katsojan rajalla.

Kuva: Amazon Content Services LLC

Listan kärkikaksikkona jatkavat kolmatta viikkoa putkeen The Super Mario Galaxy Movie ja Operaatio Ave Maria (kuva). Elokuvat keräsivät viikonloppuna 11 390 ja 6 486 katsojaa ja ovat molemmat aivan 100 000 katsojan kynnyksellä. Super Mario ylittänee rajan tänään ja Ave Maria tällä viikolla.

Ensi-iltoja oli jälleen tarjolla varsin runsaasti, tosin vain kaksi niistä avasi kymmenen katsotuimman joukossa. Parhaiten pärjäsi uusi Muumio-elokuva, ohjaajansa mukaan nimetty Lee Cronin’s The Mummy, joka keräsi 3 374 katsojaa ja avasi neljäntenä. Croninin uran alkupään tuotannossa on suomalaisväriä, kun kotimainen Elokuvatuotantoyhtiö Made Oy toimi osatuottajana ja Suomen elokuvasäätiö rahoittajana lyhytelokuvassa Kummitusjuna (2013) ja pitkässä fiktiodebyytissä Hole in the Ground (2019). Cronin edellinen elokuva oli vuoden 2023 Evil Dead Rise, joka keräsi 27 369 katsojaa.

Damiano Michieletton ohjaama säveltäjä Antonio Vivaldin elämäkertaelokuva Primavera keräsi 2357 katsojaa ja oli kuudes.

Sijoille 12 ja 13 avasivat yhden katsojan erolla Brandt Andersenin ohjaama pakolaisdraama I Was a Stranger ja Kazuya Shiraishin japanilainen samuraielokuva Bushido. Elokuvat keräsivät 465 ja 464 katsojaa.

Top 20 -listan erikoisuus on ranskalainen Christophe Cotteretin ohjaama dokumenttielokuva Disunited Nations, jonka katsojalukutiedot ovat peräisin yhdestä näytöksestä. Englanninkielisillä tekstityksillä esitetyssä loppuunmyydyssä näytöksessä oli ohjaaja paikalla.

Viikonlopun ensi-illoista top 20 ulkopuolella avasi Mamoru Hosodan ohjaama japanilainen animaatioelokuva Scarlet, joka keräsi 22 teatterissa vain 203 katsojaa. Hosodan aiemmista elokuvista neljä on tuotu Suomessa varsinaiseen elokuvateatterilevitykseen. Lisäksi hänen elokuviaan on esitetty viimeisen parin kymmenen vuoden aikana runsaasti elokuvafestivaaleilla. Ohjaajan katsotuin elokuva Suomessa on Shigeyasu Yamauchin kanssa ohjaama Hosodan muista ohjauksista hieman poikkeava Digimon: The Movie (2000, Suomen ensi-ilta 2001) 16 469 katsojalla.