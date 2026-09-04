Ajankohtaista Elokuun tukipäätökset julkaistu – Yön lapsi leviää maailmalle

Elokuun tukipäätökset julkaistu – Yön lapsi leviää maailmalle

4.9.2026

Hanna Bergholmin ohjaama elokuva sai kansainvälisen levityksen hanketukea kolmeen maahan.

Kuva: Pietari Peltola

Suomen elokuvasäätiön hallitus teki elokuussa 47 päätöstä ja jakoi yhteensä 194 999 euroa tukea kulttuuriviennin ja esityksen ja levityksen varoista.

Kansainvälisen levityksen hanketukea myönnettiin viidelle hakemukselle yhteensä 29 000 euroa. Elokuvayhtiö Komeetta sai tukea Hanna Bergholmin elokuvalle Yön lapsi kolmeen maahan eri mantereilla: Meksikoon, Japaniin ja Turkkiin. Elokuvalla tulee olemaan vuoden aikana elokuvateatterilevitys myös useissa muissa maissa.

Tukimuoto perustettiin vuonna 2021 auttamaan suomalaisten elokuvien levitystä ja markkinointia kansainvälisesti. Jo 36 elokuvaa on saanut kyseistä tukea, ja näitä elokuvia on levitetty 40 maassa kaikilla mantereilla.

Kulttuuriviennin tuista myönnettiin lisäksi 30 matkatukea (31 055 euroa) ja viisi hanketukea (29 900 euroa).

Esityksen ja levityksen tuista myönnettiin yksi koulutustuki (940 euroa) ja kolme tukea elokuvien kuvailutulkkauksen ja heikkokuuloisten tekstityksen valmistamiseen (14 104 euroa).

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