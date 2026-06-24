Kesäkuun käsikirjoitusapurahat, maahantuontituet ja kulttuuriviennin tuet on jaettu

Fiktiivisten elokuvien ja sarjojen käsikirjoitusapurahoissa meni jälleen rikki 200 hakemuksen raja.

Kuva: BKS Cinema sai maahantuontitukea elokuvan Blue Heron levittämiseen Suomessa.

Elokuvasäätiön hallitus käsitteli kesäkuun toisessa päätöskokouksessa 279 hakemusta. Tukea myönnettiin 405 098 euroa 77 hakemukselle.

Fiktiivisten elokuvien ja sarjojen käsikirjoitusapurahat

Tukimuoto Myönnetyt tuet / hakemukset (kpl) Läpimeno Myönnetty € / Haettu € Fiktiivisten elokuvien ja sarjojen käsikirjoitusapuraha 27/222 12 % 178 00 € / 1 644 000 €

”Kierroksen vahvimmissa hakemuksissa oli jälleen kerran nähtävillä omaäänisiä ja kirkkaita elokuva- ja sarjateoksia erilaisille kohderyhmille, erilaisista aiheista, erilaisilta tekijöiltä,” kommentoi apurahojen tukiesittelijä Ilona Vehmas. ”Koska kilpailutilanne on kova, hakemuksissa on loksahdettava paikalleen monien erilaisten seikkojen, jotta apurahaa on mahdollista saada.”

Apurahan saaneiden hankkeiden joukossa on 19 pitkää fiktioelokuvaa, neljä lyhytelokuvaa ja neljä sarjaa. Yksi pitkistä elokuvista ja kolme lyhytelokuvista on animaatioelokuvia.

Esitys ja levitys

Maahantuontitukea haettiin 19 elokuvalle 265 300 euron arvosta. Tukea myönnettiin 135 000 euroa 12 kansainvälisen elokuvan levittämiseen Suomessa. Elokuvien joukossa on mm. Sophy Romvarin kanadalais-unkarilainen draama Blue Heron, Jim Jarmuschin perhetarinoista koostuva Father Mother Sister Brother ja Ludovica Rampoldin romanttinen draama Lyhyt rakkaustarina.

Esityksen ja levityksen varoista myönnettiin myös yksi 5103 euron tuki elokuvan kuvailutulkkauksen ja heikkokuuloisten tekstityksen valmistamiseen.

Kulttuurivienti

Kulttuuriviennin tukia myönnettiin 37 kappaletta 86 995 euron arvosta.

Jossain on valo joka ei sammu sai kansainvälisen teatterilevityksen tukea Norjaan. Punaista lunta -elokuvan kansainväliseen lanseeraukseen myönnettiin hanketukea. Lisäksi kulttuuriviennin varoista myönnettiin seitsemän materiaali- ja markkinointitukea ja 28 matkatukea.

Tukipäätökset