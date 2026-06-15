Elokuvasäätiöltä yli 4,2 miljoonaa euroa tukea kesäkuussa

Elokuvasäätiön hallitus teki kesäkuun ensimmäisessä päätöskokouksessa 303 päätöstä, joista 65 oli myönteisiä. Tällä kierroksella tukea haettiin yli 27,1 miljoonan euron arvosta ja myönnettiin 4 224 000 euroa.

Kuva: Illumen Rapland sai tuotantotuen. Kuvaaja: Mauri Lähdesmäki.

Dokumentaaristen elokuvien ja sarjojen käsikirjoitusapurahat

Tukimuoto Myönnetyt tuet / hakemukset (kpl) Läpimeno Myönnetty € / Haettu € Dokumentaaristen elokuvien ja sarjojen käsikirjoitusapuraha 6 / 69 9 % 26 000 euroa / 441 000 euroa

Dokumentaaristen elokuvien apurahoissa läpimenoprosentti painui hyvin alhaiseksi. Apurahan saaneissa hankkeissa kuvataan mm. Aleksis Kiven kuolinmökkiä, transaktivismia ja kreikkalaista maastohiihtoa.

Fiktiivisten elokuvien ja sarjojen käsikirjoitusapurahoista tiedotetaan myöhemmin kesäkuussa.

Tuotannon tuet

Tukimuoto Myönnetyt tuet / hakemukset (kpl) Läpimeno Myönnetty € / Haettu € Kehittämistuki 25 / 120 21 % 670 000 euroa / 3 164 560 euroa Slate-kehittämistuki 2 / 16 13 % 300 000 euroa / 2 352 800 euroa Tuotantotuki 11 / 72 15 % 2 152 000 euroa / 19 409 917 euroa

25 kehittämistukea saaneen hankkeen joukossa on kahdeksan dokumenttielokuvaa, kahdeksan pitkää fiktioelokuvaa, viisi draamasarjaa, kaksi lyhytelokuvaa sekä kaksi animaatiotuotantoa, joista toinen on pitkä elokuva ja toinen sarja.

Hankkeisiin kuuluu mm. Mauri Kunnaksen kirjoihin perustuva elokuva Anima Vitaelta, Johanna Vuoksenmaan jatko-osa 21 tapaa pilata avioero, Veli Granön dokumenttielokuva ITE-taiteilija Veijo Rönkkösestä sekä Lucas Senen dokumenttielokuva artistiveljestään.

Useissa tukimuodoissa hakemusmäärät ovat olleet nousussa. Viime vuonna usean hankkeen slate-kehittämistukea haki 13 yhtiötä – tänä vuonna määrä nousi 16 yhtiöön. Tukea myönnettiin yhteensä 300 000 euroa kahdelle tuotantoyhtiölle, Bufolle ja Komeetalle.

Tuotantotuen saaneista hankkeista viisi on pitkiä fiktioelokuvia, viisi dokumenttielokuvia ja yksi animaatiosarja. Pamela Tola ohjaa Aleksi Bardyn ja Katja Kallion käsikirjoituksesta pitkän elokuvan Hyviä vuosia, jossa seurataan kuusikymppisten kaverusten kesänviettoa Pärnussa. Bardy tuottaa elokuvan Bardy Studios -yhtiölleen.

Peräti viisi hankkeista on yhteistuotantoja, joissa Suomi on mukana vähemmistöosuudella: neljä pitkää fiktioelokuvaa ja yksi dokumenttielokuva.

Juho Kuosmasen tulevan elokuvan Dream Come True (suomenkielinen työnimi Haaveista totta) päätuotantomaa on Tanska. Tanskan elokuvainstituutti myönsi elokuvalle 10 miljoonaa Tanskan kruunua (n. 1,34 miljoonaa euroa) tuotantotukea. Vertailun vuoksi Suomen elokuvasäätiön maksimituotantotuki on 1,2 miljoonaa euroa. Dream Come Truen tuottaa Elokuvayhtiö Aamun Jussi Rantamäki yhdessä tanskalaisen tuotantoyhtiö Snowgloben Katrin Porsin kanssa.

Suomen elokuvasäätiö sai Keele-säätiöltä 100 000 euron lahjoituksen , joka tulee kohdentaa nuoren dokumentaristin hankkeeseen. Lahjoitus myönnettiin tuotantotukena Miina Alajärven ohjaamalle ja Illumen Oona Saaren tuottamalle pitkälle dokumenttielokuvalle Rapland. Elokuva kertoo neljästä räppäristä, jotka musiikin voimalla muuttavat Lappiin kohdistuvaa katsetta.

Esitys ja levitys

Elokuvateatterien laitehankinta- ja kunnostukea haettiin 13 hakemuksella ja myönnettiin 10 hankkeelle, yhteensä 452 500 euroa. Tukea meni mm. Närpiöön, Toijalaan, Lapualle ja Kajaaniin.

Markkinointi- ja levitystukea sai 11 elokuvaa yhteensä 623 500 euron arvosta. Pääosa tukea saaneista oli elokuvasäätiön tuotantotuella valmistuneita elokuvia, mutta joukossa on myös Matti Harjun ohjaama ja Testifilmin tuottama pitkä fiktioelokuva NOX sekä ICS Nordicin tuottama ja Pirjo Heikkilän käsikirjoittama Pirjo i Sverige, jonka on ohjannut Lauri Nurkse.

Tukipäätökset