Elokuussa tukea kansainvälistymiseen ja saavutettavuuteen

3.9.2025

Elokuvasäätiön hallitus teki elokuussa 40 päätöstä ja myönsi 80 841 euroa tukea.

Kulttuuriviennin varoista myönnettiin kansainvälisen elokuvateatterilevityksen hanketukea elokuville Ei koskaan yksin ja 100 litraa sahtia, yhteensä 18 550 euroa.

Lisäksi kulttuuriviennin puolelta myönnettiin 26 matkatukea ja kaksi materiaali- ja markkinointitukea, yhteensä 20 715 euroa.

Esityksen ja levityksen tukivaroista myönnettiin tukea elokuvien kuvailutulkkauksen ja heikkokuuloisten tekstityksen valmistamiseen seitsemälle elokuvalle, yhteensä 41 576 euroa.

