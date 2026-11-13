Elokuvasäätiö aloittaa The Five Nordicsin puheenjohtajana tammikuussa

Pohjoismaista yhteistyötä koordinoi uusi projektipäällikkö Anni Kekki.

The Five Nordics on Pohjoismaiden elokuvainstituuttien yhteistyöorganisaatio, jossa puheenjohtajuus kiertää kahden vuoden välein. Suomi on puheenjohtajavuorossa vuodet 2027–2028.

The Five Nordics tekee yhteistyötä kansainvälisen promootion, yhteistuotantojen, tiedonvaihdon ja ympäristövastuullisuuden saralla. Jatkuvaa yhteistyötä on muun muassa Berliinin European Film Marketissa, Cannesin Marché du Filmissä, Clermont-Ferrandin lyhytelokuvamarketissa sekä IDFA- ja CPH:DOX-dokumenttielokuvafestivaaleilla. Viime vuosien isoja hankkeita ovat olleet mm. NES-ympäristöstandardi, Nordic NEST -yhteistuotantohanke saksalaisten kanssa ja Visions nordiques -hanke Ranskan CNC:n kanssa.

The Five Nordicsin sisäistä työskentelyä ja tapahtumia koordinoi marraskuun alussa tehtävässä aloittanut projektipäällikkö Anni Kekki. Projektipäällikkö työskentelee Suomen elokuvasäätiöllä. Tehtävään valittu Anni Kekki on kulttuuri- ja tapahtumatuotannon ammattilainen, joka on työskennellyt aiemmin mm. Aalto-yliopistolla, Helsinki International Film Festival – Rakkautta & Anarkiaa ry:ssa sekä elokuvateatterikentällä.

Puheenjohtajuusvuoden aikana elokuvasäätiön eri osastojen työntekijät vetävät The Five Nordicsin työryhmiä. Lisäksi organisaation yleiskokous järjestetään syyskaudella Helsingissä.

The Five Nordics