Muistoissamme Marianne Möller (1945–2026)

Suomen elokuvasäätiön ensimmäisenä naistoimitusjohtajana työskennellyt Marianne Möller on kuollut 80-vuotiaana.

Teksti: Otto Suuronen

Kuva: Kimmo Mäntylä / Lehtikuva

Marianne Möller syntyi matkalla Kööpenhaminasta Helsinkiin 2. lokakuuta 1945. Tukholma merkittiin hänen syntymäpaikakseen. Tanskalaisen toimittajaisän ja suomalaisen hammaslääkäriäidin tyttärestä kasvoi pohjoismaisten kulttuurisiltojen rakentaja.

Suomen Teatterikoulusta dramaturgiksi valmistuttuaan Möller työskenteli 1970-luvulla tuottajana Yleisradiossa sekä Svenska Teaterskolanin rehtorina. Laaja-alaisena taide- ja kulttuurialan ammattilaisena hän oli vaativissa tehtävissä myös Teatterikorkeakoulussa ensin vararehtorina ja lopulta vastaavana rehtorina avantgardistisen teatteriryhmä Jumalan teatterin kohun aikaan 1980-luvun lopulla. Elokuvasäätiön johtoon Möller siirtyi Yleisradiosta, jossa hän työskenteli ruotsinkielisen fiktiotoimituksen päällikkönä 1989–92.

Marianne Möllerin säätiövuodet osuivat 1990-luvun laman ankariin vuosiin, jolloin taloudelliset haasteet heittivät varjonsa kaikkiin toimintoihin. Elokuvasäätiön tehtäviä karsittiin ja Möller joutui vähentämään neljänneksen henkilöstöstä. Samalla säätiön tuotantotuista vastannut tuotantolautakunta lakkautettiin. Viihdeteollisuuden ja mediamaailman murrokset söivät elokuvan perinteistä asemaa ja yleisömäärät laskivat uhkaavasti. Elokuva-alan paineet kasvoivat niukentuvien resurssien myötä ja aiheuttivat konflikteja, jotka heijastuivat ennen kaikkea säätiön johtoon.

Haasteista huolimatta Möller nosti ja kehitti elokuvatuottajien asemaa, pyrki taiteellis-tuotannolliseen dialogiin tuotantoyhtiöiden kanssa puhuen yleisöelokuvan puolesta ja edisti kansainvälisen rahoituksen mahdollisuuksia. Vuonna 1989 oli perustettu Pohjoismainen elokuva- ja tv-rahasto (Nordisk Film & TV Fond) sekä Euroopan neuvoston Eurimages-rahasto. Möllerin aikana elokuvasäätiön kylkeen perustettiin muiden EU-maiden tapaan Media Desk-yksikkö, nykyinen Luova Eurooppa -ohjelman Median yhteyspiste.

Möller halusi elokuvasäätiön olevan modernisti ajassaan kiinni ja tuki kotimaisen elokuvan videolevitystä ankarasta kritiikistä huolimatta. ”Minusta on kulttuuripoliittisesti tärkeää, että elokuvat ovat ylipäänsä saatavilla”, tiivisti Möller Suomen Kuvalehdelle lokakuussa 1995. Möllerin tukemassa animaation edistämishankkeessa nostettiin myös tietokoneanimaation mahdollisuuksia.

Elokuvasäätiön toimitusjohtajan paikalta Möller siirtyi Suomen Tukholman-kulttuuri-instituutin johtajaksi (1996–98) ja myöhemmin Pohjoismaisen ministerineuvoston kulttuuriosaston asiantuntijaksi (1999–2006). Pohjoismaisen elokuva- ja televisiorahaston hallituksen puheenjohtajana hän toimi 1990-luvulla. Möllerille myönnettiin vuonna 2011 Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliiton kultainen kunniamerkki ja vuonna 2017 Pro Finlandia -kunniamerkki.

”Aika elokuvasäätiön toimitusjohtajana oli raskasta, mutta olen siitä kiitollinen. Se teki minusta avarakatseisemman. Sain oppia ja nähdä sellaista, mitä en muuten olisi voinut kokea.” – Marianne Möller

Lähteet:

Kinnunen, Kalle: Elokuvasäätiön tuella. Suomalaista elokuvaa tekemässä 1969–2019 (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2019)

Jansson, Tomas: ”Kulturpåverkaren Marianne Möller är död”, Yle 9.9.2026