Kolikon matka kertoo elokuvan julkisen investoinnin hyödyistä
Uusi lyhytanimaatio on julkaistu sosiaalisessa mediassa ja leviää myös elokuvateattereiden valkokankaille.
Elokuvasäätiö on julkaissut 90 sekunnin lyhytanimaation, jolla kerrotaan elokuvarahoituksen hyödyistä yhteiskunnalle. Animaation tuotannosta vastaa Animaatiokopla.
Kolikon matka -nimisen tietoiskun tarkoituksena on kertoa päättäjille ja suurelle yleisölle, miksi elokuvaan kannattaa investoida julkisia varoja. Tukieurot palautuvat parhaimmillaan kaksinkertaisina valtion kassaan.
Kolikon matkan tekijät
- Ohjaajat: Leena Jääskeläinen, Kaisa Penttilä
- Käsikirjoitus: Ilmari Arnkil / SES
- Animaatio: Leena Jääskeläinen, Kaisa Penttilä, Maria Björklund
- Hahmosuunnittelu: Jan Andersson, Maria Björklund
- Taustat: Jan Andersson
- Jälkituotanto ja editointi: Mika Koskinen
- Äänisuunnittelu: Janne Laine
- Ääninäyttelijä: Elina Knihtilä
- Tuotanto: Animaatiokopla
- SES-työryhmä: Ilmari Arnkil, Reetta Hautamäki, Marjo Pipinen