Elokuvasäätiöltä yli 3,1 miljoonaa euroa tukea joulukuussa

Suomen elokuvasäätiön hallitus teki joulukuussa 477 päätöstä, joista 131 oli myönteisiä. Tukea haettiin yli 20,1 miljoonan euron arvosta ja myönnettiin yhteensä 3 142 752 euroa.

Kuva: August Joensalon lyhytelokuva Kaineus (Elokuvayhtiö Aamu) sai tuotantotukea.

Käsikirjoitusapurahat

Tukimuoto Myönnetyt tuet / hakemukset (kpl) Läpimeno Myönnetty € / Haettu € Käsikirjoitusapuraha 26 / 247 11 % 158 000 € / 1 843 100 €

Käsikirjoitusapurahahakemuksista 195 oli fiktiivisille elokuva- ja sarjahankkeille. Niistä vain 15 sai myönteisen päätöksen eli läpimeno painui alle 8 prosentin.

26 käsikirjoitusapurahan saaneesta hankkeesta 11 on dokumenttielokuvia, 11 pitkiä fiktioelokuvia, kaksi sarjoja, yksi lyhyt fiktioelokuva ja yksi lyhyt animaatioelokuva.

Reetta Aalto sai peräti kaksi apurahaa, toisen pitkälle fiktioelokuvalle Podfak ja toisen dokumenttielokuvalle Vastavoima. Myös August Joensalo menestyi poikkeuksellisesti kierroksella: hän sai käsikirjoitusapurahan Mielikuvitusystävä-fiktiohankkeelle ja lisäksi hän on ohjaajana kehittämistukea saaneessa dokumenttielokuvassa This body is my final address ja tuotantotukea saaneessa lyhytelokuvassa Kaineus.

Muita käsikirjoitusapurahansaajia ovat mm. Jukka-Pekka Valkeapää, Liisa Akimoff, Inari Niemi ja Klaus Härö.

Tuotanto

Tukimuoto Myönnetyt tuet / hakemukset (kpl) Läpimeno Myönnetty € / Haettu € Kehittämistuki 28 / 97 29 % 693 500 € / 2 589 271 € Tuotantotuki 7 / 61 11 % 1 214 000 € / 14 213 500 €

Kehittämistukea sai 12 pitkää fiktioelokuvaa, 11 dokumenttielokuvaa, neljä draamasarjaa ja yksi lyhyt fiktioelokuva. Tuettuja hankkeita ovat mm. Toni Kurkimäen ja Tuukka Haapamäen kauhuelokuva The Carpenter, Johanna Vuoksenmaan draamasarja Get a Life, Lauri-Matti Parppein pitkä nuortenelokuva Kukaan ei ollut niin yksin kuin me sekä Paul Simman pitkä fiktioelokuva The Reindeer Girl.

Tuotantotukea sai neljä dokumenttielokuvaa, yksi pitkä fiktioelokuva, yksi lyhyt fiktioelokuva ja yksi lyhyt animaatioelokuva. Kaksi dokumenttielokuvista on yhteistuotantoja, joissa Suomi on mukana vähemmistöosuudella.

Miia Tervo ohjaa mielisairaalaan sijoittuvan pitkän elokuvan Hulluna sinua rakastan , jonka tuottaa Marko Talli Yellow Film & TV:lle.

Jan Ijäksen pitkässä dokumenttielokuvassa Picnic – In the Light Invisible to the Human Eye kuvataan Gazan sotaa. Ari Matikaisen The Game of Chaos -dokumenttielokuvassa aiheena on disinformaatio sodankäynnissä.

Risto Jarva -palkinnon Mereneläviä-animaatiollaan voittanut Veera Lamminpää sai tuotantotukea lyhytelokuvalle Outolinnut, joka yhdistää animaatiota ja live-action-kuvausta. Elokuvan tuottavat Janne J. Vanhanen ja Jenni Pulli.

Esitys ja levitys

Markkinointi- ja levitystukea haettiin 975 655 euroa 11 elokuvalle, ja myönnettiin 726 000 euroa 10 elokuvalle. Elokuvasäätiön tuotantotukea saaneiden elokuvien lisäksi tuettiin Sami Sänpäkkilän ohjaamaa Anssi Kasitonnin maailma -dokumenttielokuvaa, joka kertoo Ars Fennica -palkitusta kuvataiteilijasta.

Kolmelle elokuvalle myönnettiin tukea kuvailutulkkauksen ja heikkokuuloisten tekstityksen valmistamiseen yhteensä 12 852 euroa.

Laitehankinta- ja kunnostustukea myönnettiin yhteensä 225 050 euroa 15 elokuvateatterille. Suurin osa hakemuksista koski esitystoiminnan kannalta välttämättömien laitteiden hankintaa. Laitteita hankitaan säätiön tuella esimerkiksi Forssaan, Kärkölään, Kemiin, Kotkaan, Oulaisiin, Helsinkiin, Kiteelle ja Varkauteen. Akaalle tullaan rakentamaan Elokuvasäätiön tuella kokonaan uusi elokuvateatteri.

Lisäksi esityksen ja levityksen varoista myönnettiin kaksi koulutustukea, yhteensä 2200 euroa.

Kulttuurivienti

Kulttuuriviennin tukia myönnettiin 40 hakemukselle yhteensä 111 150 euroa. Niistä neljä koski hanketukea, seitsemän markkinointi- ja materiaalitukea ja 29 matkatukea. Hanketuella valmistellaan kansainvälistä lanseerausta elokuville Earth Song, Lex Julia ja Yön lapsi sekä ohjaaja-kuvaaja Iina Lallon toteuttamalle monitaiteelliselle dokumenttielokuvalle Kolmesti: Mikko Sarvanne Garden.

