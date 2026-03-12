Elokuvasäätiöltä yli 6,1 miljoonaa euroa tukea helmi-maaliskuun päätöskokouksissa

Elokuvasäätiön hallitus on tehnyt alkuvuodesta 323 tukipäätöstä.

Kuva: Virpi Suutarin dokumenttielokuva Raakkukuningas sai tuotantotuen. Kuvaaja: Teemu Liakka / Euphoria Film.

Eri tukimuodoissa haettiin tukea yli 33 miljoonan euron arvosta. Tukipäätöksistä 138 oli myönteisiä, ja tukea jaettiin yhteensä 6 801 153 euroa.

Käsikirjoitusapurahat

Tukimuoto Myönnetyt tuet / hakemukset (kpl) Läpimeno Myönnetty € / Haettu € Käsikirjoitusapuraha, dokumentaariset elokuvat ja sarjat 9 / 59 15 % 44 000 € / 407 600 €

Tällä kierroksella käsikirjoitusapurahaa myönnettiin seitsemään dokumentaariseen elokuvaan ja kahteen sarjaan. Aiheina tuetuissa hankkeissa on mm. Eeva Kilpi, Juhan af Grann, koevapaudessa elävät vangit ja kuolemanjälkeiset kohtaamiset.

Fiktiivisten elokuvien ja sarjojen käsikirjoitusapurahoista tiedotetaan myöhemmin.

Tuotannon tuet

Tukimuoto Myönnetyt tuet / hakemukset (kpl) Läpimeno Myönnetty € / Haettu € Kehittämistuki 30 / 101 30 % 814 000 € / 2 943 282 € Tuotantotuki 10 / 57 18 % 2 668 000 € / 20 019 607 € 50/50-tuotantotuki 4 / 15 27 % 2 185 000 € / 8 009 000 €

Kehittämistukea sai 15 dokumenttielokuvaa, yhdeksän pitkää fiktioelokuvaa, neljä draamasarjaa, yksi lyhyt animaatioelokuva ja yksi pitkä animaatioelokuva.

Kehittämistuella edistetään muun Joonas Berghällin, Iiris Härmän, Susani Mahaduran, Einari Paakkasen sekä Otso Tiaisen seuraavia dokumenttielokuvia sekä Arto Halosen, Viivi Huuskan, Tia Kouvon, Klaus Härön ja Jenni Toivoniemen pitkiä fiktioelokuvia ohjaajilta.

Tuotantotukea sai kolme pitkää fiktioelokuvaa, kolme dokumenttielokuvaa, kolme lyhytelokuvaa ja yksi animaatiosarja. Virpi Suutari ohjaa luonnonsuojelurikoksesta kertovaa dokumenttielokuvaa Raakkukuningas (Euphoria Film). Mika Myllylästä kertovan dokumenttielokuvan Myllylä (Wacky Tie Films) ohjaa Sean Ricks, Jussi Sandhu ja Ville Hakonen. Teemu Nikki ohjaa jatko-osan 200 litraa sahtia (It’s Alive Films). Ville Jankeri ohjaa Ossi Nymanin kirjaan perustuvan fiktioelokuvan Röyhkeys (Sons of Lumière).

Kerran vuodessa jaettava 50/50-tuotantotuki on tarkoitettu pitkille fiktioelokuville, joilla on suuri yleisöpotentiaali kotimaassa ja joiden rahoituksesta vähintään 50 prosenttia on vahvistunut. Tuen myöntämisessä käytetään pisteytysjärjestelmää. 50/50-tukea haettiin ennätyksellisen paljon, 15 hankkeelle (viime vuonna 10 hankkeelle). Tukea sai neljä elokuvaa, joista yksi on suunnattu lapsille.

Tiina Lymi jatkaa suositun draamasarjan tarinaa pitkässä elokuvassa King of Fucking Everything (Rabbit Films). Kari Ketonen ohjaa leirintäalueelle sijoittuvan elokuvan Karavaanarit (Red Carpet Film & TV). Taneli Mustonen ohjaa 90-luvun pankkikriisistä kertovan elokuvan Pankkineidit (Solar Films). Niklas Lindgrenistä tulee kuudes Risto Räppääjä -ohjaaja elokuvasarjan 11. osassa Risto Räppääjä ja viimeinen tötterö (Solar Films).

Esitys ja levitys

Maaliskuun päätöskokouksessa jaettiin elokuvafestivaalien toimintatuet. Elokuvasäätiö tukee valtakunnallisesti merkittäviä elokuvafestivaaleja, ja tuensaajia on viime vuosina ollut seitsemän. Yhteensä toimintatukea myönnettiin 600 000 euroa.

Elokuvateatterien laitehankinta- ja kunnostustukea myönnettiin 10 teatterille 149 400 euroa. Tuettuja teattereita on muun muassa Helsingissä, Inkoossa, Äänekoskella ja Savonlinnassa.

Seitsemän elokuvaa sai markkinointi- ja levitystukea yhteensä 198 500 euroa. Elokuvasäätiön tuotantotukea saaneiden elokuvien lisäksi tukea myönnettiin Jarmo Lampelan draamalle Don Quijote Barcelonassa, Tahvo Hirvosen ja Anne Lakasen dokumenttielokuvalle 13 kylmää laulua ja Jarno Laasalan toimintakomedialle Duudsonit-elokuva: Kotiinpaluu.

Tukea elokuvien kuvailutulkkauksen ja heikkokuuloisten tekstityksen valmistamiseen myönnettiin yhteensä 21 118 euroa neljälle elokuvalle.

Kulttuurivienti

Kulttuuriviennin tukia myönnettiin yhteensä 121 135 euroa 57 hakemukselle. Niistä 46 on matkatukia, kuusi hanketukia, neljä kansainvälisen levityksen tukia ja yksi materiaali- ja markkinointituki.

Levitystuella edistetään kotimaisten elokuvien teatterilevitystä ja markkinointia, tällä kierroksella Turkissa, Ukrainassa, Tanskassa ja Puolassa.

Hanketuella edistetään muun muassa fiktiosarjojen vientihanketta, suomalaisen elokuvan tapahtumaa Mexico Cityssä sekä yksittäisten elokuvien kansainvälisiä lanseerauksia.

