Eniten Jussi-ehdokkuuksia elokuvalle Jossain on valo joka ei sammu
Vuoden 2025 Jussi-ehdokkaat on valittu.
Kuva: Jaakko Meyn / Filmiaura
Jussi-ehdokkaat vuoden 2025 elokuvateatterielokuvista on valittu Filmiauran asiantuntijaraadin kokouksessa. Ehdokkaat julkistettiin keskiviikkona 28.1. elokuvateatteri Gildassa Helsingissä, ja tilaisuus nähtiin MTV Uutiset Livessä klo 14. Sen juonsivat Filmiauran puheenjohtaja Emma Ilves sekä tuleva gaalajuontaja Gogi.
Elokuvateattereiden valkokankaille tuli viime vuonna ensi-iltaan 30 pitkää elokuvaa ja 6 dokumenttielokuvaa, jotka täyttivät Jussi-kriteerit. Jussi-ehdokkuuksia sai 19 eri valkokangaselokuvaa sekä kolme lyhytelokuvaa.
Palkinnot jaetaan Jussi-gaalassa, joka järjestetään perjantaina 20.3.2026. Jussi-gaalan juontaa viime vuoden tapaan Constantinos Mavromichalis, tuttavallisemmin Gogi, ja se televisioidaan suorana lähetyksenä Helsingin Messukeskuksesta MTV3-kanavalla ja MTV Katsomossa klo 19:30 alkaen.
Jussi-ehdokkuuksia saivat:
Jossain on valo joka ei sammu (10), 100 litraa sahtia (6), Valitut (5), Orenda (4), Sisu 2 (4), E (3), The Helsinki Effect (3), Elämä on juhla (2), Huutamisen taito (2), Teräsleidit – kuin viimeistä päivää (2), Aurinko laskee Lemmenjoella (1), Backwood Madness (1), Ei koskaan yksin (1), Fleak: Kekseliäs ystäväni (1), Kapina elämän puolesta (1), Kesäkirja (1), Palava maa (1) Tonttu (1), Uhma (1) sekä lyhytelokuvat Huoneet, My Name is Hope ja Underdog.
Ehdokkaat palkintokategorioittain:
VUODEN ELOKUVA
100 litraa sahtia – tuottajat Jani Pösö / It’s Alive Films
Jossain on valo joka ei sammu – tuottaja Ilona Tolmunen / Elokuvatuotantoyhtiö Made
Orenda – tuottajat Misha Jaari, Mark Lwoff / Bufo
Sisu 2 – tuottaja Petri Jokiranta / Subzero Film Entertainment Oy
Valitut – tuottajat Andreas Emanuelsson, Tony Österholm / Iris Film
VUODEN OHJAUS
Teemu Nikki – 100 litraa sahtia
Lauri-Matti Parppei – Jossain on valo joka ei sammu
Jalmari Helander – Sisu 2
VUODEN ENSEMBLE
Pirjo Lonka, Elina Knihtilä – 100 litraa sahtia
Bruno Baer, Aamu Milonoff – Elämä on juhla
Glenn Close, Emily Matthews – Kesäkirja
VUODEN PÄÄOSA
Jonna Järnefelt – Huutamisen taito
Samuel Kujala – Jossain on valo joka ei sammu
Jessica Grabowsky – Valitut
VUODEN SIVUOSA
Ville Tiihonen – 100 litraa sahtia
Pirjo Lonka – Teräsleidit – kuin viimeistä päivää
Sanna-Kaisa Palo – Teräsleidit – kuin viimeistä päivää
VUODEN LÄPIMURTOROOLI
Bruno Baer – Elämä on juhla
Anna Rosaliina Kauno – Jossain on valo joka ei sammu
Ona Huczkowski – Uhma
VUODEN KÄSIKIRJOITUS
Teemu Nikki – 100 litraa sahtia
Josefina Rautiainen – Huutamisen taito
Lauri-Matti Parppei – Jossain on valo joka ei sammu
VUODEN KUVAUS
Matti Pyykkö – E
Max Smeds – Orenda
Jarkko T. Laine – Palava maa
VUODEN MUSIIKKI
Anna Eriksson – E
Lauri-Matti Parppei – Jossain on valo joka ei sammu
Rebekka Karijord – Valitut
VUODEN ÄÄNISUUNNITTELU
Yngve Leidulv Saetre – The Helsinki Effect
Juuso Oksala, Yngve Leidulv Saetre – Jossain on valo joka ei sammu
Jan Alvermark – Orenda
VUODEN LEIKKAUS
Anna Eriksson – E
Markus Leppälä, Arthur Franck – The Helsinki Effect
Frida Eggum Michaelsen – Jossain on valo joka ei sammu
VUODEN LAVASTUSSUUNNITTELU
Maria Hahl – 100 litraa sahtia
Nanna Hirvonen – Jossain on valo joka ei sammu
Vilja Katramo, Okku Rahikainen – Valitut
VUODEN PUKUSUUNNITTELU
Eugen Tamberg – Ei koskaan yksin
Mimosa Kuusimäki – Jossain on valo joka ei sammu
Jaanus Vahtra – Orenda
VUODEN MASKEERAUSSUUNNITTELU
Aleksanteri Jaakkola, Ari Savonen – Backwood Madness
Salla Yli-Luopa – Sisu 2
Saara Räisänen – Valitut
VUODEN VISUAALISET TEHOSTEET
Jussi Ditmer – Fleak: Kekseliäs ystäväni
Jussi Lehtiniemi – Sisu 2
Tony Alamo – Tonttu
VUODEN DOKUMENTTIELOKUVA
Aurinko laskee Lemmenjoella – ohjaaja Juho-Pekka Tanskanen, tuottaja Isabella Karhu / Danish Bear Productions
The Helsinki Effect – ohjaaja Arthur Franck, tuottajat Sandra Enkvist, Oskar Forstén, Arthur Franck / Polygraf
Kapina elämän puolesta – ohjaaja Saku Soukka, tuottaja Oona Saari / Illume Oy
VUODEN LYHYTELOKUVA
Huoneet – ohjaaja Antti Lempiäinen
My Name is Hope – ohjaaja Sherwan Haji
Underdog – ohjaaja Marjo Levlin
Jussi-ehdokkaat valitsee vuosittain vaihtuva ammattilaisista koostuva asiantuntijaraati yhdessä Filmiauran hallituksen kanssa. Tänä vuonna raatiin kuuluivat tuottaja Venla Hellstedt, ohjaaja Marja Pyykkö, käsikirjoittaja Anna Ruohonen, näyttelijä Leea Klemola, näyttelijä Pelle Heikkilä, kuvaaja Päivi Kettunen, leikkaaja Joona Louhivuori, säveltäjä Artturi Taira, äänisuunnittelija Akseli Soini, lavastussuunnittelija Sattva-Hanna Toiviainen, pukusuunnittelija Kirsi Gum, maskeeraussuunnittelija Laura Rantaniemi, ohjaaja Arto Halonen sekä VFX-suunnittelija Pasi Jakkula. Filmiauran hallituksesta raatiin kuuluivat Hannele Marjavaara ja Leena Virtanen. Lyhytelokuvakategorian äänestykseen eivät osallistuneet Pasi Jakkula ja Akseli Soini. Hallituksesta Emma Ilves toimi raatikokouksen puheenjohtajana ilman äänioikeutta. Muut hallituksen jäsenet Samppa Batal, Susanna Enäsuo, Fabian Munsterhjelm ja Riina Liukkonen eivät osallistuneet raadin työskentelyyn.
Jussi-patsaat jakaa elokuva-alan ammattilaisten yhdistys Filmiaura ry, ja lopulliset voittajat valitsee Filmiaura ry:n jäsenistö suljetulla lippuäänestyksellä.
Vuonna 1944 perustettu Jussi-palkinto on tiettävästi Euroopan vanhin elokuvapalkinto. Palkintoja jaetaan 17 eri kategoriassa, joita ovat vuoden elokuva, ohjaus, neljä näyttelijäpalkintoa, käsikirjoitus, kuvaus, elokuvamusiikki, leikkaus, äänisuunnittelu, lavastussuunnittelu, pukusuunnittelu, maskeeraussuunnittelu, visuaaliset tehosteet, dokumenttielokuva ja lyhytelokuva. Lisäksi Filmiaura myöntää Betoni-Jussin elämäntyöstä elokuva-alalla.