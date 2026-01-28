Eniten Jussi-ehdokkuuksia elokuvalle Jossain on valo joka ei sammu

Vuoden 2025 Jussi-ehdokkaat on valittu.

Kuva: Jaakko Meyn / Filmiaura

Jussi-ehdokkaat vuoden 2025 elokuvateatterielokuvista on valittu Filmiauran asiantuntijaraadin kokouksessa. Ehdokkaat julkistettiin keskiviikkona 28.1. elokuvateatteri Gildassa Helsingissä, ja tilaisuus nähtiin MTV Uutiset Livessä klo 14. Sen juonsivat Filmiauran puheenjohtaja Emma Ilves sekä tuleva gaalajuontaja Gogi.

Elokuvateattereiden valkokankaille tuli viime vuonna ensi-iltaan 30 pitkää elokuvaa ja 6 dokumenttielokuvaa, jotka täyttivät Jussi-kriteerit. Jussi-ehdokkuuksia sai 19 eri valkokangaselokuvaa sekä kolme lyhytelokuvaa.

Palkinnot jaetaan Jussi-gaalassa, joka järjestetään perjantaina 20.3.2026. Jussi-gaalan juontaa viime vuoden tapaan Constantinos Mavromichalis, tuttavallisemmin Gogi, ja se televisioidaan suorana lähetyksenä Helsingin Messukeskuksesta MTV3-kanavalla ja MTV Katsomossa klo 19:30 alkaen.

Jussi-ehdokkuuksia saivat:

Jossain on valo joka ei sammu (10), 100 litraa sahtia (6), Valitut (5), Orenda (4), Sisu 2 (4), E (3), The Helsinki Effect (3), Elämä on juhla (2), Huutamisen taito (2), Teräsleidit – kuin viimeistä päivää (2), Aurinko laskee Lemmenjoella (1), Backwood Madness (1), Ei koskaan yksin (1), Fleak: Kekseliäs ystäväni (1), Kapina elämän puolesta (1), Kesäkirja (1), Palava maa (1) Tonttu (1), Uhma (1) sekä lyhytelokuvat Huoneet, My Name is Hope ja Underdog.

Ehdokkaat palkintokategorioittain:

VUODEN ELOKUVA

100 litraa sahtia – tuottajat Jani Pösö / It’s Alive Films

Jossain on valo joka ei sammu – tuottaja Ilona Tolmunen / Elokuvatuotantoyhtiö Made

Orenda – tuottajat Misha Jaari, Mark Lwoff / Bufo

Sisu 2 – tuottaja Petri Jokiranta / Subzero Film Entertainment Oy

Valitut – tuottajat Andreas Emanuelsson, Tony Österholm / Iris Film

VUODEN OHJAUS

Teemu Nikki – 100 litraa sahtia

Lauri-Matti Parppei – Jossain on valo joka ei sammu

Jalmari Helander – Sisu 2

VUODEN ENSEMBLE

Pirjo Lonka, Elina Knihtilä – 100 litraa sahtia

Bruno Baer, Aamu Milonoff – Elämä on juhla

Glenn Close, Emily Matthews – Kesäkirja

VUODEN PÄÄOSA

Jonna Järnefelt – Huutamisen taito

Samuel Kujala – Jossain on valo joka ei sammu

Jessica Grabowsky – Valitut

VUODEN SIVUOSA

Ville Tiihonen – 100 litraa sahtia

Pirjo Lonka – Teräsleidit – kuin viimeistä päivää

Sanna-Kaisa Palo – Teräsleidit – kuin viimeistä päivää

VUODEN LÄPIMURTOROOLI

Bruno Baer – Elämä on juhla

Anna Rosaliina Kauno – Jossain on valo joka ei sammu

Ona Huczkowski – Uhma

VUODEN KÄSIKIRJOITUS

Teemu Nikki – 100 litraa sahtia

Josefina Rautiainen – Huutamisen taito

Lauri-Matti Parppei – Jossain on valo joka ei sammu

VUODEN KUVAUS

Matti Pyykkö – E

Max Smeds – Orenda

Jarkko T. Laine – Palava maa

VUODEN MUSIIKKI

Anna Eriksson – E

Lauri-Matti Parppei – Jossain on valo joka ei sammu

Rebekka Karijord – Valitut

VUODEN ÄÄNISUUNNITTELU

Yngve Leidulv Saetre – The Helsinki Effect

Juuso Oksala, Yngve Leidulv Saetre – Jossain on valo joka ei sammu

Jan Alvermark – Orenda

VUODEN LEIKKAUS

Anna Eriksson – E

Markus Leppälä, Arthur Franck – The Helsinki Effect

Frida Eggum Michaelsen – Jossain on valo joka ei sammu

VUODEN LAVASTUSSUUNNITTELU

Maria Hahl – 100 litraa sahtia

Nanna Hirvonen – Jossain on valo joka ei sammu

Vilja Katramo, Okku Rahikainen – Valitut

VUODEN PUKUSUUNNITTELU

Eugen Tamberg – Ei koskaan yksin

Mimosa Kuusimäki – Jossain on valo joka ei sammu

Jaanus Vahtra – Orenda

VUODEN MASKEERAUSSUUNNITTELU

Aleksanteri Jaakkola, Ari Savonen – Backwood Madness

Salla Yli-Luopa – Sisu 2

Saara Räisänen – Valitut

VUODEN VISUAALISET TEHOSTEET

Jussi Ditmer – Fleak: Kekseliäs ystäväni

Jussi Lehtiniemi – Sisu 2

Tony Alamo – Tonttu

VUODEN DOKUMENTTIELOKUVA

Aurinko laskee Lemmenjoella – ohjaaja Juho-Pekka Tanskanen, tuottaja Isabella Karhu / Danish Bear Productions

The Helsinki Effect – ohjaaja Arthur Franck, tuottajat Sandra Enkvist, Oskar Forstén, Arthur Franck / Polygraf

Kapina elämän puolesta – ohjaaja Saku Soukka, tuottaja Oona Saari / Illume Oy

VUODEN LYHYTELOKUVA

Huoneet – ohjaaja Antti Lempiäinen

My Name is Hope – ohjaaja Sherwan Haji

Underdog – ohjaaja Marjo Levlin

Jussi-ehdokkaat valitsee vuosittain vaihtuva ammattilaisista koostuva asiantuntijaraati yhdessä Filmiauran hallituksen kanssa. Tänä vuonna raatiin kuuluivat tuottaja Venla Hellstedt, ohjaaja Marja Pyykkö, käsikirjoittaja Anna Ruohonen, näyttelijä Leea Klemola, näyttelijä Pelle Heikkilä, kuvaaja Päivi Kettunen, leikkaaja Joona Louhivuori, säveltäjä Artturi Taira, äänisuunnittelija Akseli Soini, lavastussuunnittelija Sattva-Hanna Toiviainen, pukusuunnittelija Kirsi Gum, maskeeraussuunnittelija Laura Rantaniemi, ohjaaja Arto Halonen sekä VFX-suunnittelija Pasi Jakkula. Filmiauran hallituksesta raatiin kuuluivat Hannele Marjavaara ja Leena Virtanen. Lyhytelokuvakategorian äänestykseen eivät osallistuneet Pasi Jakkula ja Akseli Soini. Hallituksesta Emma Ilves toimi raatikokouksen puheenjohtajana ilman äänioikeutta. Muut hallituksen jäsenet Samppa Batal, Susanna Enäsuo, Fabian Munsterhjelm ja Riina Liukkonen eivät osallistuneet raadin työskentelyyn.

Jussi-patsaat jakaa elokuva-alan ammattilaisten yhdistys Filmiaura ry, ja lopulliset voittajat valitsee Filmiaura ry:n jäsenistö suljetulla lippuäänestyksellä.

Vuonna 1944 perustettu Jussi-palkinto on tiettävästi Euroopan vanhin elokuvapalkinto. Palkintoja jaetaan 17 eri kategoriassa, joita ovat vuoden elokuva, ohjaus, neljä näyttelijäpalkintoa, käsikirjoitus, kuvaus, elokuvamusiikki, leikkaus, äänisuunnittelu, lavastussuunnittelu, pukusuunnittelu, maskeeraussuunnittelu, visuaaliset tehosteet, dokumenttielokuva ja lyhytelokuva. Lisäksi Filmiaura myöntää Betoni-Jussin elämäntyöstä elokuva-alalla.