Haku: The Five Nordics Cannes Docs Showcase

Ilmoita dokumenttielokuvahankkeesi 18.2.2026 mennessä.

The Five Nordics etsii 4–5 luovaa ja elokuvallista pohjoismaista dokumenttielokuvaa Cannesin Marché du Filmin Showcase-tapahtumaan. Elokuvahankkeiden tulee olla leikkaus- tai lopputyövaiheessa, ja niiden pitää olla kansainvälisestä näkökulmasta kiinnostavia. Hankkeille etsitään tapahtumassa festivaaliavausta, myyntiyhtiötä ja huomattavaa kansainvälistä näkyvyyttä.

The Five Nordics Showcase on 70 minuutin tilaisuus, jossa esitellään 4–5 pohjoismaista elokuvaa valikoidulle ammattilaisyleisölle 60-paikkaisessa salissa Cannesin Marché du Filmissä. Esittelyn jälkeen järjestetään verkostoitumistilaisuus, jossa tekijät pääsevät tapaamaan osallistujia.

Millaiset hankkeet voivat hakea:

Yli 60-minuuttiset dokumenttielokuvat, joilla ei ole myyntiyhtiötä

Hankkeella tulee olla tuotantorahoitusta (vähintään sitoumuskirje eli LOC) joltain seuraavista rahoittajista: Suomen elokuvasäätiö, Islannin elokuvakeskus, Norjan elokuvainstituutti tai norjalainen alueellinen rahasto, Ruotsin elokuvainstituutti, Tanskan elokuvainstituutti

Hanketta ei ole aiemmin esitelty raakaleikkausvaiheessa (rough cut tai works-in-progress-vaiheen) isossa tapahtumassa.

Elokuvan päätuottajan ja ohjaajan tulee matkustaa paikan päälle tapahtumaan Cannesiin toukokuussa 2026.

Materiaalit

Paikan päällä järjestettävän Showcase-tilaisuuden lisäksi elokuvien esittelyt ovat katsottavissa verkon kautta. Työryhmän tulee toimittaa Showcase-materiaalit ilmoitettavassa aikataulussa ja teknisiä ohjeita noudattaen.

Valintakriteerit

Hankkeen taiteellinen laatu

Kansainvälinen potentiaali

Työryhmän aiemmat työt ja kokemus

Hankkeet valitsee The Five Nordicsin festivaalityöryhmä: Suvi Railo (SES), Elisabeth Aalmo (NFI), Sara Rüster (SFI), Ingibjörg Halldórsdóttir (IFC) ja Mira Bach Hansen (DFI). Päätöksistä ilmoitetaan maaliskuun puoliväliin mennessä.

Osallistuminen ja kustannukset

Elokuvaa edustava instituutti (suomalaishankkeilla Suomen elokuvasäätiö) kustantaa hankkeelle matkat, majoituksen ja akkreditoinnin markettiin. Joissain tapauksissa valitun hankkeen edustajien tulee hakea kustannuksiin matkatukea, mistä ilmoitetaan erikseen valinnan yhteydessä.

Haku päättyy 18.2.2026.

Hakulomakkeelle