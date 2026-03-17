Haku tuottajille Münchenin CineCoPro-ohjelmaan

Ohjelma on tarkoitettu erityisesti saksalaista yhteistuottajaa etsiville tuottajille.

Filmfest Münchenin CineCoPro-konferenssi järjestetään 30.6.–2.7.2026. Tänä vuonna CineCoPron yhteistyökumppanina on Pohjoismaiden elokuvainstituuttien The Five Nordics.

CineCoPro-ohjelmaan kuuluu masterclass-luentoja, pitchausta ja verkostoitumista saksalaisten tuottajien kanssa. Osallistujat pääsevät esittelemään hankkeitaan kahdenkeskisissä tapaamisissa, oppimaan Saksan rahoitusmahdollisuuksista ja kehittämään mahdollisia yhteistuotantoja.

Ohjelmaan otetaan noin 20 pohjoismaista tuottajaa ja yhtä monta saksalaista tuottajaa. Filmfest München on yksi Saksan keskeisistä elokuva-alan tapahtumista, johon osallistuu huomattava määrä alan ammattilaisia.

Kuka voi hakea?

Ohjelmaan otetaan tuottajia, jotka ovat toimineet päätuottajana 1–3 levityksen saaneessa pitkässä elokuvassa. Etua on, jos tuottajalla on kehittelyssä elokuvahanke, johon etsitään saksalaista osatuottajaa. Vahvuudeksi katsotaan myös osallistuminen EAVE-, ACE- tai vastaavaan koulutukseen.

Osallistujille kustannetaan matkat, kolme yötä hotellissa ja ammattilaisakkreditointi, jolla pääsee festivaalin pressi- ja ammattilaisnäytöksiin sekä ammattilaistapahtumiin.

Hakuaika päättyy 10.4.2026. Lähetä lyhyt motivaatiokirje ja lista kehitteillä olevista ja aiemmista elokuvatuotannoista osoitteeseen kirjaamo@ses.fi.

Lisätietoja hankkeesta antaa kansainvälisen osaston päällikkö Jaana Puskala, jaana.puskala@ses.fi, p. 050 593 2068.